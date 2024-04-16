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Украинские воины попали в новейший российский танк Т-90 на донецком направлении. ВИДЕО

Во время разведки на донецком направлении операторы 3-го полка ССО обнаружили вражеский танк "Т-90", отработавший именно по позициям Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью FPV-дрона операторы тактической группы "Медоїд" поразили цель. Танк был обездвижен, командир и наводчик получили ранения.

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Автор: 

армия РФ (19197) танк (2253) уничтожение (6909) Донецкая область (9636) ССО (526)


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От в кінці би ще касетним накрити… нажаль немає …
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16.04.2024 09:22 Ответить
Ви постійно на Цензорі?! Я ні,але читала,що касетними накрили і вони є,Авдіївка. Та і учора було іменно тут,що ЗСУ отримує усе по замовленню. Просто забагато інформації від усіх, а це не завжди правда. Дивилася карту війни від Бутусова, великих успіхів в орків не має,а це означає тільки одне, що ЗСУ тримаються
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16.04.2024 09:36 Ответить
новітній російський танк Т-90

Ге ж.
Новітній, як Адамові яйця.
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16.04.2024 09:25 Ответить
під'їхали підари, чому не добивали танк і підарів???
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16.04.2024 09:34 Ответить
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16.04.2024 09:47 Ответить
Підбити не означає знищити....
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16.04.2024 09:54 Ответить
Можна й затрофеїти.
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16.04.2024 10:04 Ответить
А ще можна просто влучити...
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16.04.2024 10:40 Ответить
 
 