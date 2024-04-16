Украинские воины попали в новейший российский танк Т-90 на донецком направлении. ВИДЕО
Во время разведки на донецком направлении операторы 3-го полка ССО обнаружили вражеский танк "Т-90", отработавший именно по позициям Сил обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью FPV-дрона операторы тактической группы "Медоїд" поразили цель. Танк был обездвижен, командир и наводчик получили ранения.
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Ге ж.
Новітній, як Адамові яйця.