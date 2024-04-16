Тело ликвидированного оккупанта расплющено на дороге: "Ешкин кот! Танком раздавило". ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой снято тело ликвидированного оккупанта, почти полностью вдавленное в грунтовую дорогу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана одним из захватчиков. На записи он говорит, что его сотоварища переехал танк.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+32 Алекс Скела
показать весь комментарий16.04.2024 09:57
+26 Сергей Сергей #530107
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+20 Прощай немытая раССея
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- Ой-ой! Щас аткрою!
- Нє нада, ми єго под двєрь подсунєм!
А можна трохи збільшити? Тільки обличчя заблюрте, по традиції...
- Тату! От я одного не розумію: чим "російські патріоти" відрізняються від "єдинороссов" а ті - від "православных рассєян" чи НОДовців?
- Ой синку! Не мороч мені голову! На смак вони всі однакові!
- Там все залежить від вагона і стану кацапів Якщо вагон вантажний, а кацапи дохлі та на шматки порвані чи розплющені - то дуже багато Більше, ніж просто штабелем укладать! "
- А ми хатим пасматреть, пачему у вас, "хахлов", так харашо растёт картошка и пшеница... Земля такая, чо-ли?
- Так, так... Лягайте в неї... Знизу краще видно, чого усе так гарно росте...
Може вони готували "рашист фреш"?!
- Дави их ***!
Оказывается, что оно переходное.....
П.С.
Ванька ехал в бой на танке
Распластался на гусянке....