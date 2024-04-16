РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5105 посетителей онлайн
Новости Видео Война
17 071 38

Тело ликвидированного оккупанта расплющено на дороге: "Ешкин кот! Танком раздавило". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой снято тело ликвидированного оккупанта, почти полностью вдавленное в грунтовую дорогу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана одним из захватчиков. На записи он говорит, что его сотоварища переехал танк.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Украинские воины попали в новейший российский танк Т-90 на донецком направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) танк (2253) уничтожение (6909)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
- Нінка! Твово Ваньку убітого с фронта прівєзлі!
- Ой-ой! Щас аткрою!
- Нє нада, ми єго под двєрь подсунєм!
показать весь комментарий
16.04.2024 09:57
+26
показать весь комментарий
16.04.2024 09:56
+20
Типу, його в рулоні можна в ***** відправити?...
показать весь комментарий
16.04.2024 09:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Росплюшкін.
показать весь комментарий
16.04.2024 09:55 Ответить
та і х#й на нього
показать весь комментарий
16.04.2024 10:27 Ответить
Так сказати, вліп очкарік
показать весь комментарий
16.04.2024 10:32 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2024 09:56 Ответить
- Нінка! Твово Ваньку убітого с фронта прівєзлі!
- Ой-ой! Щас аткрою!
- Нє нада, ми єго под двєрь подсунєм!
показать весь комментарий
16.04.2024 09:57 Ответить
Йьошкіному коту-рєспєкт...
показать весь комментарий
16.04.2024 09:59 Ответить
Тю, а хто з нестійкою психікою зміг вижити за 30 років будівництва нової країни, незалежної від психіки!
А можна трохи збільшити? Тільки обличчя заблюрте, по традиції...
показать весь комментарий
16.04.2024 09:59 Ответить
Типу, його в рулоні можна в ***** відправити?...
показать весь комментарий
16.04.2024 09:59 Ответить
По пошті.
показать весь комментарий
16.04.2024 10:39 Ответить
Сидять два черв"яки в землі на Донбасі Один другого питає:
- Тату! От я одного не розумію: чим "російські патріоти" відрізняються від "єдинороссов" а ті - від "православных рассєян" чи НОДовців?
- Ой синку! Не мороч мені голову! На смак вони всі однакові!
показать весь комментарий
16.04.2024 10:49 Ответить
я вам письмо принес с вашим ванькой внутри

показать весь комментарий
16.04.2024 14:37 Ответить
І дійсно - бл@@ь..
показать весь комментарий
16.04.2024 10:02 Ответить
Плющить?
показать весь комментарий
16.04.2024 10:02 Ответить
Ахахахаха )))) зато тепер можна в конвертику відправити ))))
показать весь комментарий
16.04.2024 10:04 Ответить
І на стіну почепити як портрет.
показать весь комментарий
16.04.2024 10:22 Ответить
Так друже-як килим,замість лади.
показать весь комментарий
16.04.2024 10:32 Ответить
"- Куме! А скільки у вагон поміщається кацапів?
- Там все залежить від вагона і стану кацапів Якщо вагон вантажний, а кацапи дохлі та на шматки порвані чи розплющені - то дуже багато Більше, ніж просто штабелем укладать! "
показать весь комментарий
16.04.2024 10:41 Ответить
Зручно, можна без цинку прямо в конверті додому відправити 🤣
показать весь комментарий
16.04.2024 10:10 Ответить
Ось чому українська земля така родюча.
показать весь комментарий
16.04.2024 10:22 Ответить
- А чого це ви, кацапи, до нас претеся?
- А ми хатим пасматреть, пачему у вас, "хахлов", так харашо растёт картошка и пшеница... Земля такая, чо-ли?
- Так, так... Лягайте в неї... Знизу краще видно, чого усе так гарно росте...
показать весь комментарий
16.04.2024 10:45 Ответить
Эка его расплющило!
показать весь комментарий
16.04.2024 10:39 Ответить
А чому вирішили що розплющило хорошего расєяніна?
Може вони готували "рашист фреш"?!
показать весь комментарий
16.04.2024 10:41 Ответить
размазня,тьфу!
показать весь комментарий
16.04.2024 10:41 Ответить
В Донецьку зареєстрована нова торгова марка добрив для сільгоспкультур - «Герой Новороссии» …
показать весь комментарий
16.04.2024 10:47 Ответить
Висушити і буде гєрбарій
показать весь комментарий
16.04.2024 11:00 Ответить
Дякую. Завжди було цікаво, як виглядав той самий "йошкін кот"
показать весь комментарий
16.04.2024 11:27 Ответить
Напоминает детский стишек: "Едет мальчик на машине весь размазаный по шине. На машине грузовой направляеться домой"
показать весь комментарий
16.04.2024 11:38 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2024 12:04 Ответить
Валєра - хароший узкий !
показать весь комментарий
16.04.2024 12:04 Ответить
А помните, как они орали, когда захватывали наши корабли:
- Дави их ***!
Оказывается, что оно переходное.....
П.С.
Ванька ехал в бой на танке
Распластался на гусянке....
показать весь комментарий
16.04.2024 12:14 Ответить
Готовий транспарант на 9травня, акція «безсмертний полк», дедам котрі на палке зміною буде)
показать весь комментарий
16.04.2024 12:14 Ответить
Пусть надуют его чеоез его же "ниппелек"!
показать весь комментарий
16.04.2024 12:28 Ответить
Ось що називається, перейти з 3D простору в 2D
показать весь комментарий
16.04.2024 13:25 Ответить
парашний "пітух табака"
показать весь комментарий
16.04.2024 13:39 Ответить
та ну не гоните, єто же надувніе вайска маршала Шойгу. Новая модель для привлечения дронов
показать весь комментарий
16.04.2024 15:25 Ответить
А рюкзак открыт и обшарен. Видать хозяйственные "сотоварищи" решили: "чего добру пропадать".😁
показать весь комментарий
16.04.2024 16:39 Ответить
Плоская шутка...
показать весь комментарий
16.04.2024 17:51 Ответить
 
 