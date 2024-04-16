Тело ликвидированного оккупанта расплющено на дороге: "Ешкин кот! Танком раздавило". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой снято тело ликвидированного оккупанта, почти полностью вдавленное в грунтовую дорогу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана одним из захватчиков. На записи он говорит, что его сотоварища переехал танк.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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