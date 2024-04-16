Трипольская ТЭС уничтожена, потому что у Украины было ноль ракет для ее защиты, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что России удалось уничтожить Трипольскую ТЭС, потому что у Украины полностью закончились ракеты для ее защиты на фоне отсутствия нужной помощи от союзников.

Об этом Зеленский сказал в интервью PBS, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я вам приведу один пример очень простой – на Трипольской станции, а от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые 7 мы уничтожили, 4 уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, защищавшие Триполье", - подчеркнул глава государства.

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Он комментировал совместную защиту Израиля союзниками, которые в минувшие выходные отразили иранскую атаку.

По словам президента, Израиль сам не смог бы защититься от столь массированного удара с иранской стороны.

"Было задействовано много всего, чего не хватает Украине… Это действительно демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе", – отметил Зеленский, добавив, что Украина защищает небо самостоятельно.

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Напомним, 11 апреля, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая была важнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.