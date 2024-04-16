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Трипольская ТЭС уничтожена, потому что у Украины было ноль ракет для ее защиты, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что России удалось уничтожить Трипольскую ТЭС, потому что у Украины полностью закончились ракеты для ее защиты на фоне отсутствия нужной помощи от союзников.

Об этом Зеленский сказал в интервью PBS, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я вам приведу один пример очень простой – на Трипольской станции, а от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые 7 мы уничтожили, 4 уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, защищавшие Триполье", - подчеркнул глава государства.

Также читайте: Трипольская ТЭС была слишком большой, ее невозможно было защитить инженерными сооружениями, - председатель Госагентства инфраструктуры Найем

Он комментировал совместную защиту Израиля союзниками, которые в минувшие выходные отразили иранскую атаку.

По словам президента, Израиль сам не смог бы защититься от столь массированного удара с иранской стороны.

"Было задействовано много всего, чего не хватает Украине… Это действительно демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе", – отметил Зеленский, добавив, что Украина защищает небо самостоятельно.

Читайте также: Восстанавливать Трипольскую ТЭС без достаточных систем ПВО - бесполезное дело, - глава "Центрэнерго" Гота

Напомним, 11 апреля, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая была важнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) ракеты (3568) ТЭС (280)


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Топ комментарии
+46
Перебрали купу версій, і накінець знайли. Не звиздьож про трирівневий захист при невідомо куди зниклих 9,3 млрд з бюджету, а винуваті партнери.
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16.04.2024 11:01
+42
Так треба було асфальтом збивати.....
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16.04.2024 11:01
+35
Трипільська ТЕС знищена, бо в України було нуль ракет для її захисту, - Зеленський Джерело:
В України нуль ракет для захисту бо 5 років тобі впороті довбні па-пріколу вибрали ту зелену мерзоту в президенти. Це найвагоміша причина того всього, що в нас сьогодні відбувається.
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16.04.2024 11:05
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Уважаемый, давайте с темы не спрыгивать... в 20 -м году зелеными были прикрыты ракетные программы Да или Нет ? точка
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18.04.2024 11:47 Ответить
Але це не зашкодило зе-сволоті витратити 9 мільярдів на "захист" цієї ТЕС!
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16.04.2024 12:11 Ответить
*******, прилетіло 6. де 9,7 млрда які дали наємам??? гидота небрита
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16.04.2024 12:21 Ответить
спасибі преЗЕденте,що на третій рік війни в нас ***** зброї.
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16.04.2024 12:24 Ответить
А де ракетна програма?
Асфальт,Онур,Дороги,замість Армія,Мова,Віра
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16.04.2024 12:26 Ответить
Будь проклят зеленський зі своїм кодляком. Всім Українським Народом. У віках.
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16.04.2024 12:32 Ответить
Готує Україну до капітуляції. Підстава як пояснення одна - я просив у Заходу допомоги, а мені не дали.
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16.04.2024 12:55 Ответить
гнида нікчемна. зламав всі ракетні програми, падло......
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16.04.2024 12:59 Ответить
Ай пиз..це. Яке ж воно брихливе. Може тому що твоє шапіто вкрало 75 відсотків грршей
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16.04.2024 13:08 Ответить
Як думаєте варто надіятись що цей хРенпідун 20 травня складе повноваження? Чи напевне більше шансів що завтра метеорит розміром з Дніпропетровську область знищить мацкву?
В нас повинне виникати питання як позбутися хРенпідуна і це терміново, бо само це хрипате жидо-кастроване одоробло не піде
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16.04.2024 13:13 Ответить
США не тянут два конфликта, нет сомнений кому они отдадут предпочтение между Израилем и Украиной, а если начнётся заварушка с Тайванем, гегемон надорвётся.
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16.04.2024 13:47 Ответить
Это же копия разговора про подводную лодку:
- Эй,долбень,где твоя подлодка?
- Она нахер утонула.
А в Украине:
- Эй,величайший лидер современности и хранитель всех лучших рецептов маринада шашлыка,где твоя ТЭЦ?
- Ее разхерачили,у нас не было ракет,я не при делах и остаюсь дальше величайшим.
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16.04.2024 14:12 Ответить
Иран один раз обстрелял Израиль и ракет для ПВО было потрачено на полтора миллиарда, а если Иран будет каждую неделю обстреливать, Нетаньяху точно так же завоет, ведь ракеты в основном производят в США.
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16.04.2024 14:23 Ответить
Еще один копираст ботокса:
- А если *** бабушка была дедушкой,то яйца было бы видно.
А если натаньяха был бы не политиком,а шашлычником из шоубизнеса,а его завхозом сын ксировца,то хер бы кто ему дал ракеты и финпомощь.
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16.04.2024 14:43 Ответить
Смотри выше, без всяких "если", США не тянут два конфликта, потому что десятки лет после холодной войны занимались биржевыми спекуляциями, зелёной энергетикой и всякой лгбт грязью. А теперь им срочно потребовались производственные мощности а военные заводы за один день не построить.
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16.04.2024 14:47 Ответить
Опять московитская теза:
- американцы такие тупые,во всем виноваты они.
То ли дело у нас,перед войной гении из вр накупили для себя дорогущих прадиков и камрюх за госсчет,а после начала войны,приехав на работу на этих вызывающих и роскошных автомобилях на работу приняли закон по которому можно у простолюдинок отбирать их автомобили,которые они заработали своим нелегким трудом и уплатой бешеных налогов,жаль в конгрессе нет таких мегамозгов способных мыслить стратегически.
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16.04.2024 15:15 Ответить
Вот тебе один пример промывки мозгов на западе, посмотри на Англию до Черчилля, это была империя над которой никогда не заходит солнце и что с ней стало после алкоголика популиста.
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16.04.2024 15:18 Ответить
Развал империй неизбежен,пример империя московитов,которую они почему то называют россия,в прошлом веке поляки и фины обрели свободу и красиво разгромили московитские краснопузые армии,потом развалился комуняцкий совок,придет время все остальные порабощенные народы московии будут свободны.
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16.04.2024 15:26 Ответить
Так там все решено,украинцы живут в Украине,комуняки горят в аду,а московиты-узкие не имеют свой земли даже в стране называемой россия.
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16.04.2024 15:43 Ответить
Что там решено? Можно ссылку на заявления Венгрии, Польши и Румынии по этому вопросу? То что ты правдаруб и очень объективен я понял, но хотелось бы ссылку.
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16.04.2024 15:47 Ответить
Если у вас имеются пробелы в знаниях,то извините,но я не вызывался их заполнять,ищите себе наставников и педагогов в другом месте,добавлю лишь простую и понятную информацию - страна Украина никогда,запоминайте - НИКОГДА,не вела захватнических-имперских войн,а значит к ней никто не может пред'являть территориальных претензий,в то же время преступления московитских царьков и московитских комуняк должны иметь последствия для наследника этих режимов,т.е. московии- россии.
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16.04.2024 15:58 Ответить
Цель империи был полный захват Финляндии,финам этого удалось избежать только благодаря очень успешным действиям на поле боя против краснопузых полчищь с востока - это факт,а что про Польшу промолчали,на знаменитое Чудо на Висле комуняке нечего придумать,там здорово обосрались герои всех узких джугашвили и ворошилов.
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16.04.2024 16:06 Ответить
Мелкие московитские оправдашки:
- Даете нам кусочек вашей Финляндии,нам вот не хватает чутка землицы в империи, для строительства комунизьма, которая в тысячу раз больше вашей Финляндии,отдайте вот этот клочек и мы больше ну ничегошеньки не попросим,ну вот честное пионерско-карломаркситстко-гулаговско-джугашвилевско-колхозное слово.
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16.04.2024 16:42 Ответить
Японская армия была еще вполне боеспособна,Япония капитулировала под страхом перед американскими ядерными бомбами,это нужно знать.Задайте вы себе вопрос- зачем краснопузая комуняцкая империя бомбила Хельсинки и начала наземную наступательную операцию против Финляндии,для укрепления советско-финской дружбы или для захвата страны,которую они считали своей территорией? Забавные у вас комуняк оправдашки военных поражений.
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16.04.2024 17:05 Ответить
Вы же понимаете,что только подтвердили мои высказывания или образование гэбистского училища подслушаек и провокаторов вам не позволяет это сделать?
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16.04.2024 17:22 Ответить
Смех это здорово,перед войной был веселый военный парад краснопузых джугашвилевцев и коричневых гитлеровских нацистов в Бресте,с обнимашками и воинскими почестями,братские режимы знатно развлеклись тогда.
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16.04.2024 17:52 Ответить
Хто відповідає за постачання ракет МО України. Питання до міністра оборони, чому немає ракет, якщо не справляється то може потрібно звільнити місце для того хто справиться. І якщо Володимире Олександровичу ви хочете сказати що США винуваті бо не дають нам ракети, тоді давайте будемо напряму в Америку податки платити і вимагати ракет, щоб без посередників у вигляді ОП, ВР, КМ, МО.
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16.04.2024 14:48 Ответить
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16.04.2024 15:13 Ответить
Нуль було ракет бо на гроші для ракет ти будував дорогу. Ти не забезпечив ракети тому ракет було нуль. Оман 175 трупів ти забезпечив, тому вони були.
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16.04.2024 15:35 Ответить
Нелегітимний зелений гундос, ніяк не нагундоситься
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16.04.2024 16:34 Ответить
Трипільська ТЕС знищена, бо Україною керують неуки і антимайданівці. Відоси і марафон не захищають підприємства від ракет.
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16.04.2024 16:39 Ответить
Стоп, стоп, стоп!!! А де захисні споруди на які пішли наші гроші? Де гроші, слуги?!
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16.04.2024 17:12 Ответить
Це тому шо ти усі бюджетні грощі в асфальт закатав та кумам на шоу пороздарював а могли б купити ракети🤢
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16.04.2024 20:52 Ответить
Обкурений ішак несе все підряд. Фізіономія, як після передозу.
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16.04.2024 21:04 Ответить
Якщо ракети ППО закінчилися, то де сотні Гепардів, які легко могли збити всі крилаті ракети на підльоті, зелена кацапська гнида?
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16.04.2024 23:32 Ответить
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