Трипольская ТЭС уничтожена, потому что у Украины было ноль ракет для ее защиты, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что России удалось уничтожить Трипольскую ТЭС, потому что у Украины полностью закончились ракеты для ее защиты на фоне отсутствия нужной помощи от союзников.
Об этом Зеленский сказал в интервью PBS, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я вам приведу один пример очень простой – на Трипольской станции, а от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые 7 мы уничтожили, 4 уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, защищавшие Триполье", - подчеркнул глава государства.
Он комментировал совместную защиту Израиля союзниками, которые в минувшие выходные отразили иранскую атаку.
По словам президента, Израиль сам не смог бы защититься от столь массированного удара с иранской стороны.
"Было задействовано много всего, чего не хватает Украине… Это действительно демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе", – отметил Зеленский, добавив, что Украина защищает небо самостоятельно.
Напомним, 11 апреля, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая была важнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.
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В нас повинне виникати питання як позбутися хРенпідуна і це терміново, бо само це хрипате жидо-кастроване одоробло не піде
- Эй,долбень,где твоя подлодка?
- Она нахер утонула.
А в Украине:
- Эй,величайший лидер современности и хранитель всех лучших рецептов маринада шашлыка,где твоя ТЭЦ?
- Ее разхерачили,у нас не было ракет,я не при делах и остаюсь дальше величайшим.
- А если *** бабушка была дедушкой,то яйца было бы видно.
А если натаньяха был бы не политиком,а шашлычником из шоубизнеса,а его завхозом сын ксировца,то хер бы кто ему дал ракеты и финпомощь.
- американцы такие тупые,во всем виноваты они.
То ли дело у нас,перед войной гении из вр накупили для себя дорогущих прадиков и камрюх за госсчет,а после начала войны,приехав на работу на этих вызывающих и роскошных автомобилях на работу приняли закон по которому можно у простолюдинок отбирать их автомобили,которые они заработали своим нелегким трудом и уплатой бешеных налогов,жаль в конгрессе нет таких мегамозгов способных мыслить стратегически.
- Даете нам кусочек вашей Финляндии,нам вот не хватает чутка землицы в империи, для строительства комунизьма, которая в тысячу раз больше вашей Финляндии,отдайте вот этот клочек и мы больше ну ничегошеньки не попросим,ну вот честное пионерско-карломаркситстко-гулаговско-джугашвилевско-колхозное слово.