Чиновник из РФ предлагает отапливать жилье россиян теплом от сжигания тел в крематориях: "Это очень экологично". ВИДЕО

Чиновник из российского Нижневартовска Олег Попенко предложил перенаправить энергию от сжигания тел в крематориях на отопление помещений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Попенко занимает должность руководителя тамошнего управления природопользования и экологии и, по его словам, такое отопление домов россиян позволит эффективно использовать тепло крематориев и будет способствовать улучшению экологической обстановки.

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