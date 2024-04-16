Пленный оккупант о том, как чеченцы и дагестанцы издевались над русскими: "То ухо мне скрутит, то нос". ВИДЕО

Пленный оккупант на Запорожском направлении рассказал о том, как чеченцы и дагестанцы издевались над россиянами в 70-м мотострелковом полку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, русский пленный также рассказал о случаях мародерства среди чеченцев и дагестанцев. Говорит, что они могли одалживать деньги и не отдавать долг, воровали личные вещи и средства гигиены.

"То за нос меня хватал, то за уши, я говорю, тебя что не учили, что к старшим должно быть уважение? Я у них видел мою барсетку, даже станок для бритья мой был у них", - рассказал оккупант.

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