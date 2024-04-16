Пленный оккупант о том, как чеченцы и дагестанцы издевались над русскими: "То ухо мне скрутит, то нос". ВИДЕО
Пленный оккупант на Запорожском направлении рассказал о том, как чеченцы и дагестанцы издевались над россиянами в 70-м мотострелковом полку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, русский пленный также рассказал о случаях мародерства среди чеченцев и дагестанцев. Говорит, что они могли одалживать деньги и не отдавать долг, воровали личные вещи и средства гигиены.
"То за нос меня хватал, то за уши, я говорю, тебя что не учили, что к старшим должно быть уважение? Я у них видел мою барсетку, даже станок для бритья мой был у них", - рассказал оккупант.
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+22 Старый зольдат
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+18 Валерий К #448385
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+16 KosAn30 JT26
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Ніс і вуха, певно, пришиті заново.
З холопами - терпілами так завжди буває. Століттями.
їдь до кадирова і вбивай тих хто над тобою знущався!
Але ж величезне питання. Як? От як? Нохчо правильно роблять, що не вважають русаків за людей.
У нас на самому початку теж було щось схоже. Приїхали вайнахи. Джигітський цирк-шапіто на виїзді. Вистачило хвилин на 5 тих напускних понтів ))) Після того стали воїнами та побратимами.
І то не все з ними виявилося нормально при виходах на позиції, але то вже інша пісня, а історія замовчує ))
"Зі слів командира батальйону імені Шейха Мансура Мусліма Чеберлоєвського, який воює на боці України, рашисти використовують кадирівців переважно для залякування людей.
- Але якщо в росії їх бояться всі руські, то в Україні, навпаки, кожний українець мріє їх вбити, - каже чеченський командир. - Звичайно, нам прикро, коли кажуть: чеченці напали на Україну, чеченці зайшли. Чеченці не заходили та не нападали. Ніколи в історії чеченці не ворогували з Україною. І не будуть. Це виродки, які себе називають чеченцями… І нам, справжнім чеченцям, трохи прикро, - додав комбат.
З ним згодні багато інших чеченців, які зараз разом із військовослужбовцями ЗСУ в одному строю захищають Україну і знищують ворога. Тому що ніякі манкурти не зможуть встати на заваді народам, які борються за свою свободу і незалежність."
В Бєлгороді вже все спокійно.
Вялічіє россіі - вялічіє кожного русліка. Бо пересічному русліку більше немає чим пишатись, крім могущєства родіни.
Тому обстріли Бєлгорода припинили за будь-яку ціну. А потопи в Орську і Оренбурзі... та іпіться там самі, то ваші проблеми.
А нахіба такому бородатому цапу станок для гоління? Навіть тут бреше 😂
Чеченці захищають Україну, як і ДУДАЄВ, а з ним були кадирівці..