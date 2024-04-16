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Пленный оккупант о том, как чеченцы и дагестанцы издевались над русскими: "То ухо мне скрутит, то нос". ВИДЕО

Пленный оккупант на Запорожском направлении рассказал о том, как чеченцы и дагестанцы издевались над россиянами в 70-м мотострелковом полку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, русский пленный также рассказал о случаях мародерства среди чеченцев и дагестанцев. Говорит, что они могли одалживать деньги и не отдавать долг, воровали личные вещи и средства гигиены.

"То за нос меня хватал, то за уши, я говорю, тебя что не учили, что к старшим должно быть уважение? Я у них видел мою барсетку, даже станок для бритья мой был у них", - рассказал оккупант.

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Автор: 

армия РФ (19197) пленные (2137)


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Топ комментарии
+22
Твій прадід, дід та батько терпів? Терпі і ти, бідло узьке.
З холопами - терпілами так завжди буває. Століттями.
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16.04.2024 16:35
+18
Тому що "унтерменш"
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16.04.2024 16:34
+16
то хер всраку засунет)
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16.04.2024 16:34
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Жахи які оповідає...
Ніс і вуха, певно, пришиті заново.
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16.04.2024 16:33 Ответить
Чуть не расплаколся,*****😁
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16.04.2024 20:05 Ответить
Яиця не відкрутили? -- могли б і дупло почистити
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16.04.2024 16:34 Ответить
Тому що "унтерменш"
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16.04.2024 16:34 Ответить
Кацапи усвідомлюють що вони недолюдки.
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16.04.2024 18:01 Ответить
то хер всраку засунет)
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16.04.2024 16:34 Ответить
швидше пляшку. вони брезгують кацапами. )
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16.04.2024 17:28 Ответить
Ну да. Бо у віслюків срака завжди чиста. Вони її завжди вилизують. А кацапи ж язиком не достають.
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16.04.2024 19:42 Ответить
Ну правду він не скаже...
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17.04.2024 04:20 Ответить
Твій прадід, дід та батько терпів? Терпі і ти, бідло узьке.
З холопами - терпілами так завжди буває. Століттями.
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16.04.2024 16:35 Ответить
кацап обісраний,так чого ти прийшов на Українську землю вбивати мирних людей!
їдь до кадирова і вбивай тих хто над тобою знущався!
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16.04.2024 16:38 Ответить
А чеченці і дагестанці , що не расєянє? А хто тоді ті примарні расєянє - раніше обмоскалені і денаціфіковані народності Московського улуса колишньої орди?
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16.04.2024 16:42 Ответить
й головне їм це подобається...
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16.04.2024 16:44 Ответить
То ухо мне скрутит, то нос ТО в попку даст....... мы русскее мы великие!
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16.04.2024 16:51 Ответить
якщо озброєному мужику крутять ніс, вуха та б"ють, то хай ще засунуть в дупу його автомат, бо він не мужик.
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16.04.2024 16:51 Ответить
Може, то вони залицялися? Вівці не знайшли, то вирішили спокусити кацапського барана.
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16.04.2024 16:52 Ответить
то ухо орку скрутит, то йух оторвет, никакого уважения к старшим. Пора жаловаться Дон-дону.
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16.04.2024 16:55 Ответить
Чудовиська вида ужасного поймали ребьёнка прикрастнаго... Пужали злымы собаками, годували тухлими ракамы.... А "козу" делали?
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16.04.2024 16:57 Ответить
От так от дивишся візуально на персонажа - схожий на людину. Слухаєш - матюкається, але то вже питання навколішньої середи, а на війні це нормально.

Але ж величезне питання. Як? От як? Нохчо правильно роблять, що не вважають русаків за людей.

У нас на самому початку теж було щось схоже. Приїхали вайнахи. Джигітський цирк-шапіто на виїзді. Вистачило хвилин на 5 тих напускних понтів ))) Після того стали воїнами та побратимами.

І то не все з ними виявилося нормально при виходах на позиції, але то вже інша пісня, а історія замовчує ))
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16.04.2024 17:04 Ответить
Нохчі воюють на стороні України, а з сторони кацапії - кадирівці.
"Зі слів командира батальйону імені Шейха Мансура Мусліма Чеберлоєвського, який воює на боці України, рашисти використовують кадирівців переважно для залякування людей.

- Але якщо в росії їх бояться всі руські, то в Україні, навпаки, кожний українець мріє їх вбити, - каже чеченський командир. - Звичайно, нам прикро, коли кажуть: чеченці напали на Україну, чеченці зайшли. Чеченці не заходили та не нападали. Ніколи в історії чеченці не ворогували з Україною. І не будуть. Це виродки, які себе називають чеченцями… І нам, справжнім чеченцям, трохи прикро, - додав комбат.

З ним згодні багато інших чеченців, які зараз разом із військовослужбовцями ЗСУ в одному строю захищають Україну і знищують ворога. Тому що ніякі манкурти не зможуть встати на заваді народам, які борються за свою свободу і незалежність."
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16.04.2024 17:30 Ответить
Знаю, бо тисячу разів все це обговорювали з нохчо, що були разом з нами ))) Історію Ічкерії та психологію вайнахів знаю вже, напевно, не гірше за них. Ми дуже схожі.
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16.04.2024 17:36 Ответить
А історія з Махно і Дикою дівізією у складі Білої армії?
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16.04.2024 19:47 Ответить
за що боролися, на то й напоролися. Хто ще руцьких не ображав?
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16.04.2024 17:17 Ответить
Ви можете як завгодно ображати окремо взятого русліка, але з усією росією такий трюк не пройде.
В Бєлгороді вже все спокійно.
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16.04.2024 17:34 Ответить
А ти адвокат вже рашінсвині? Раненько перевзуваєшся.
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16.04.2024 17:48 Ответить
На росії завжди міняють особисту гідність на відчуття величі у державному натовпі.
Вялічіє россіі - вялічіє кожного русліка. Бо пересічному русліку більше немає чим пишатись, крім могущєства родіни.
Тому обстріли Бєлгорода припинили за будь-яку ціну. А потопи в Орську і Оренбурзі... та іпіться там самі, то ваші проблеми.
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16.04.2024 17:54 Ответить
Ой як біднесенький аж сльози навертаються ... від сміху. Коли їхали в Україну були героями, Бояришник рікою, селфі у крутій формі, "рацея вперед!" волав, і раптом таке перевтілення. У жертву терору чеченців. На байках, на мотоциклах на штурм. Ніхто не жене. Самі пруть як барани. "нещастніє, сАвсєм нещастніє !"
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16.04.2024 17:47 Ответить
То в поросячий куй скрутят ..
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16.04.2024 18:00 Ответить
"навіть станок для бриття мій був у них"
А нахіба такому бородатому цапу станок для гоління? Навіть тут бреше 😂
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16.04.2024 18:09 Ответить
І що? Нахіба воно то-во пашталакає? Вирішило, що всі хором захочемо його панять-і-прастіть, а потім абнять-і-плакать? Та віслючого прутня йому в дупу!
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16.04.2024 18:14 Ответить
Плутає орк-московіт!
Чеченці захищають Україну, як і ДУДАЄВ, а з ним були кадирівці..
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16.04.2024 18:57 Ответить
Morodiorili i v Gruzii (v Abxazii, v Tsxinvali), udobriaiut gruzinskuiu zemliu....
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16.04.2024 19:07 Ответить
Полонений окупант - "То ухо мне скрутит, то нос... А потом мне автоматом в спину тыкал. Ну, не совсем автоматом и не совсем в спину...".
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16.04.2024 20:19 Ответить
Таке буває, коли 10 років воювати з Чечнею. Можна загнати народ в імперію, але важко змусити поневолених ще й любити своїх поневолювачів і при нагоді не мстити їм. Тож дивуватися нічого. За що боролись, на те й напоролись. Москалі ремствують, що, мовляв, дуже багато дагів, чеченців живе зараз у Москві та влаштовують там розбірки, а чого скиглити? Вони такі самі громадяни, як і ви. Були б громадянинами іншої країни, можна було б ще якось регулювати їх міграцію, а так...все має свою ціну. Імперські амбіції теж.
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16.04.2024 20:25 Ответить
Хоча 10 років війни з Чечнею - це лише за останні 40 років, так то російсько-чеченські війни століттями тривають.
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16.04.2024 23:07 Ответить
 
 