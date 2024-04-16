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Пограничники ночью из дрона Баба Яга уничтожили 5 единиц вражеской техники на левом берегу Херсонщины. ВИДЕО

Ударный дрон Баба Яга уничтожил 5 единиц вражеской техники в районе украинского плацдарма на левом берегу Херсонщины.

Видео боевой работы показали в Госпогранслужбе, сообщает Цензор.НЕТ.

В общей сложности, в течение недели ударным дроном уничтожили: 3 грузовика, броневик, легковое авто. Также оккупанты недосчитались двух полевых пунктов боеснабжения и несколько укрытий.

Смотрите также: Пленный оккупант о том, как чеченцы и дагестанцы издевались над русскими: "То ухо мне скрутит, то нос". ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6420) Херсонская область (4758)


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Баба Яга костяная нога - персонаж рузько-мокшанського фольклору
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOdXDYKEf1PU&ved=2ahUKEwiIzaDM9MaFAxWKQvEDHfbFAowQtwJ6BAgTEAI&usg=AOvVaw1-CJaDE9xl17ekDVCOwnoJ Баба-яга. Русские народные сказки для детей - YouTube
заметьтє, не ми, не ми так назвали дрон !
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16.04.2024 17:11 Ответить
Не існує ніяких "русскіх народних сказок".
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16.04.2024 17:14 Ответить
рузько-мокшанського фольклору

є такий, почитайте В. Проппа Исторические корни волшебной сказки. - Л.: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Изд-во ЛГУ , 1986. - 364 с.

побачите наскільки українські казки різняться від мокшанських
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16.04.2024 17:19 Ответить
Всі так звані русскі казки це казки мокшів, єрзя, башкирів, мордвинів і т.д. Власне русскіх народних казок не існує.
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16.04.2024 17:29 Ответить
коли буде істінно український Дід Бабай ?
- фольклорний персонаж у слов'янських народів, нічний дух, що викрадає дітей, які не засинають вчасно.

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16.04.2024 17:16 Ответить
 
 