Пограничники ночью из дрона Баба Яга уничтожили 5 единиц вражеской техники на левом берегу Херсонщины. ВИДЕО
Ударный дрон Баба Яга уничтожил 5 единиц вражеской техники в районе украинского плацдарма на левом берегу Херсонщины.
Видео боевой работы показали в Госпогранслужбе, сообщает Цензор.НЕТ.
В общей сложности, в течение недели ударным дроном уничтожили: 3 грузовика, броневик, легковое авто. Также оккупанты недосчитались двух полевых пунктов боеснабжения и несколько укрытий.
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https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOdXDYKEf1PU&ved=2ahUKEwiIzaDM9MaFAxWKQvEDHfbFAowQtwJ6BAgTEAI&usg=AOvVaw1-CJaDE9xl17ekDVCOwnoJ Баба-яга. Русские народные сказки для детей - YouTube
заметьтє, не ми, не ми так назвали дрон !
є такий, почитайте В. Проппа Исторические корни волшебной сказки. - Л.: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Изд-во ЛГУ , 1986. - 364 с.
побачите наскільки українські казки різняться від мокшанських
- фольклорний персонаж у слов'янських народів, нічний дух, що викрадає дітей, які не засинають вчасно.