Пограничники ночью из дрона Баба Яга уничтожили 5 единиц вражеской техники на левом берегу Херсонщины. ВИДЕО

Ударный дрон Баба Яга уничтожил 5 единиц вражеской техники в районе украинского плацдарма на левом берегу Херсонщины.

Видео боевой работы показали в Госпогранслужбе, сообщает Цензор.НЕТ.

В общей сложности, в течение недели ударным дроном уничтожили: 3 грузовика, броневик, легковое авто. Также оккупанты недосчитались двух полевых пунктов боеснабжения и несколько укрытий.

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