Украинские защитники уничтожили две противотанковые пушки и блиндаж оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО
Две вражеские противотанковых пушки МТ-12 "Рапира" и блиндаж оккупантов были уничтожены FPV-дронами пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы также "затрехсотили" двух оккупантов.
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