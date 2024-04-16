Украинские защитники уничтожили две противотанковые пушки и блиндаж оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

Две вражеские противотанковых пушки МТ-12 "Рапира" и блиндаж оккупантов были уничтожены FPV-дронами пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы также "затрехсотили" двух оккупантов.

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