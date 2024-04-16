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Украинские защитники уничтожили две противотанковые пушки и блиндаж оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

Две вражеские противотанковых пушки МТ-12 "Рапира" и блиндаж оккупантов были уничтожены FPV-дронами пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы также "затрехсотили" двух оккупантов.

Смотрите также: Пограничники ночью из дрона Баба Яга уничтожили 5 единиц вражеской техники на левом берегу Херсонщины. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6420) Харьковщина (5577)


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Щира подяка нашим захисникам , які викурюють русофашистів
з нашої країни 👍🏼🙏🏼❤️
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16.04.2024 18:25 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні! Пам'ятаймо Історію України та табори ГУЛАГУ на московії
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16.04.2024 18:39 Ответить
Русоріз як завжди!
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16.04.2024 21:59 Ответить
 
 