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Новости Видео Война
22 110 56

Российский командир избил и справил нужду на оккупанта, наказав его за отказ идти на штурм. ВИДЕО

Российский командир избил солдата 104-й десантно-штурмовой дивизии в Херсонской области и справил нужду на оккупанта за отказ идти на штурм.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Окупант справив потребу на росіянина

Читайте также: Пленный оккупант о том, как чеченцы и дагестанцы издевались над русскими: "То ухо мне скрутит, то нос". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) Херсонская область (4758)


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Топ комментарии
+26
Гєрой СВО - Спеціального Воєнного Обоссанія.
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16.04.2024 18:57
+14
Хто зачмирить? Вони всі обіссані.
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16.04.2024 19:22
+13
Кліп хороший би вийшов, на музику Шамана - "ярускій"
Іду до конца,
На конце обоссалі...
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16.04.2024 19:25
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так і треба вчиняти з холуями. жно ще їх замісь баранів вткористовувати.Що й роблять кадирівці
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16.04.2024 18:56 Ответить
Ну що ж ви так "жорстоко"! Командир лише побив підлеглого за невиконання наказу Але й попіклувався про нього! У нього мабуть кров пішла А кров - прекрасний кровоспинний засіб!
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16.04.2024 18:56 Ответить
Сцяка...
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16.04.2024 19:01 Ответить
А кров - прекрасний кровоспинний засіб!
-------------
Тобто сеча?
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16.04.2024 19:01 Ответить
ТО я "на автоматі" - "опіськався"
Сеча! перший раз цим користувався років у 12 - коли косою палець порізав на лузі Розвалив пучку великого пальця майже до кістки А зараз і шраму нема
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16.04.2024 19:13 Ответить
Ну судя по тому как с ним качественно провели процедуру гемостатической профилактики - он вообще бессмертный. Похоже на историю древнегреческого героя Ахилла, которого мать Фетида, чтобы сделать бессмертным - окунала в реку Стикс, держа за пятку - которая и осталась его единственным уязвимым местом - отсюда и пошло выражение "ахиллесова пята". Разве что у этого только возможно таким местом остался ректум - если конечно там ничего не испортило горлышко стеклотары или направляющий на путь истинный нефритовый жезл кадыровца.
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16.04.2024 19:31 Ответить
Косу заточити намагався?
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16.04.2024 22:16 Ответить
Мантачив! Кролям косив траву - бо це була моя власна частина господарства
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16.04.2024 22:56 Ответить
На жаль, знайома історія.
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17.04.2024 01:52 Ответить
Зате знаю - чим від поранень деяких рятуваться без лікаря та медикаментів!
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17.04.2024 06:07 Ответить
Що ти верзеш
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16.04.2024 19:19 Ответить
А ти не знав? Ну так перевір! Прекрасна штука! По-перше - струмінь сечі у польових умовах гарно промиває рану від забруднення і запобігає потраплянню в рану хвороботворних мікробів з навколишнього середовища По-друге - активні біологічні речовини сечі вступають у реакцію з кров"ю і посилюють утворення фібринових тромбів у пошкоджених дрібних кровоносних судинах
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16.04.2024 19:31 Ответить
Гєрой СВО - Спеціального Воєнного Обоссанія.
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16.04.2024 18:57 Ответить
Тепер, або хлопець грохне свого командира, або його зачмирять і все одно він буде смертником в бою.
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16.04.2024 19:08 Ответить
Хто зачмирить? Вони всі обіссані.
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16.04.2024 19:22 Ответить
Ну, у них же об этом сказка про репку.
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16.04.2024 19:29 Ответить
.....і знову " мальчікі беZ труSікоф " ....отака вона - друга армія світу.......
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16.04.2024 19:13 Ответить
Уся сутність вєлікой паРаші
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16.04.2024 19:17 Ответить
Та для кацапів -це норма.
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16.04.2024 19:18 Ответить
Нє унивайті обсикайтє пацани..
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16.04.2024 19:18 Ответить
Своїх не бросаєм, ми своїх обсикаєм!!! Любов по расєйскі
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16.04.2024 19:20 Ответить
Сциш на них,а вони БОЖА РОСА,БОЖА РОСА....
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16.04.2024 19:21 Ответить
Стопудово, опущенный кацап стрельнет в спину этому каамандиру, из подобранного трахтомата, типо, каамандир драпал. НУ, как в отчественную из шмайсеров бойцы РККА мочили в спину каамиссаров припоцанных(зауродино за сталиновперде)... Зы...помочиться в морду - почерк зэковский. теперь обос.аному кацапу ни в жисть не отмыться. Пед.ила и точка.
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16.04.2024 19:22 Ответить
Кліп хороший би вийшов, на музику Шамана - "ярускій"
Іду до конца,
На конце обоссалі...
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16.04.2024 19:25 Ответить
Дык, ***** им всем в очи сцыт, и шо?!
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16.04.2024 19:27 Ответить
Гойда!
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16.04.2024 19:31 Ответить
Анекдот та й годі. Плачу що сміху. Мабуть вже не знають як загнати своїх в атаку.

До речі це ніби приниження в них. Особливо з їх благоговінням перед тюрмою, яка є частиною культури росіян, навіть тих, хто не сидів ніколи.
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16.04.2024 19:40 Ответить
"Если все пройдет благополучно, то через месяц-другой его бросят в самое пекло. Там где он должен будет доказать свою надежность.
Останется жив - я пожму ему руку.
Попытается сбежать - я нассу на его лицо..." (с)Повар
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16.04.2024 19:42 Ответить
світ тварин.....
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16.04.2024 19:47 Ответить
вот почему они стреляются так часто
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16.04.2024 20:00 Ответить
У них і так часто агресія природня є. Прямо ходячі фабрики ненависті до всього живого особливо коли п'яні. А на війні зовсім дурні стають.
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16.04.2024 20:02 Ответить
В дитинстві їздив до бабці на рф. І ще в підліткову віці звернув увагу на те, що в кожному (!) невеличкому селі, які були навколо, обов'язково був випадок, коли жінка або чоловік зарубала/зарубав топором свого/свою палавінку !
Не зря кажуть, що кацап - це живодьор !!!
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16.04.2024 20:12 Ответить
Основная скрепа рф: сцыт - значит любит!
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16.04.2024 20:05 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/16/7451528/ Трамп задремал на суде в Нью-Йорке - СМИ
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16.04.2024 20:06 Ответить
Я щас тоже засну
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16.04.2024 20:14 Ответить
камандир может не только обоссать своего раба , но и продать другому кАмандиру!
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16.04.2024 20:10 Ответить
А еще может под трибунал отдать, или расстрелять, а потом отписаться.
Что для струсившего бойца лучше?
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16.04.2024 20:45 Ответить
Ну да, в Красной армии людей нет.
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16.04.2024 21:09 Ответить
Ответьте на вопрос.
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16.04.2024 21:23 Ответить
Я с кацапами не разговариваю
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16.04.2024 23:32 Ответить
Щож це коїться? На українському сайті, якась потвора з Німеччини знаходить іншіх, російськомовних кацапських потвор.
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17.04.2024 06:47 Ответить
я так и не понял ,кто уписялся ?
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16.04.2024 20:20 Ответить
Ну а що, кацапи - сама духовнiсть. Добре видно...
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16.04.2024 20:59 Ответить
Ні, з українцями кацапи так не поступають коли захоплюють нові території. Це лише зелена влада перетворює українців на рабів...
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16.04.2024 21:02 Ответить
ССыт значит любит.
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16.04.2024 21:14 Ответить
Ви нє понялі, ета урінотерапія !!!
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16.04.2024 21:27 Ответить
урінопєдагогіка
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16.04.2024 21:38 Ответить
Це не армія-це курятник. Верхній етаж обсирає (обсцикає) тих, хто нижче. Х....муму. Муму -командарма. командарм комдива 8 поверхів в цьому курятнику.
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16.04.2024 22:23 Ответить
Ви не понімаєте - єто один русскій ізлівал духовность на другого, теперь второй тоже пропитан духовностью
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16.04.2024 22:47 Ответить
Это кацапское чмо был кем то обоссан раньше ,передает Умище свое , кацапскому поколению , мочегонному отряду .
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16.04.2024 23:09 Ответить
путена обосцы, придурок.
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17.04.2024 08:48 Ответить
Для скрепышей это норма!Вон пуйло на них каждый день сцыт а они орут ,Божя росса!
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17.04.2024 09:01 Ответить
на пляшку не посадив а означає що покарання не повноцінне точніше зовсім відсутнє
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17.04.2024 09:05 Ответить
 
 