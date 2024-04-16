Жизнь людей на Ближнем Востоке и в Украине одинаково ценна и защищать их нужно одинаково, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский призвал партнеров защищать Украину так же, как они защитили Израиль.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Работаем ежедневно без перерыва ради больших наших возможностей в мире - в наших отношениях с партнерами. Работаем ради того, чтобы получить больше реальной помощи. Ради того, чтобы достичь настоящего равенства в защите от террора, когда и для нас здесь, в Украине, в Европе и в других частях мира будут действовать одинаковые, действительно равные правила, когда мы сталкиваемся с одинаковыми проявлениями террора, одинаковыми ударами ракет и дронов.
За эти два дня мы уже ничего не слышали. О разных конфликтах - здесь, в Европе, и на Ближнем Востоке, - разные уровни угроз, разное воздушное пространство, хотя одинаковые "шахеды" и баллистика. О разных угрозах эскалации. Но разве жизни человеческие разные, разное достоинство у людей? Нет. Все равно каждую жизнь мы ценим. Должны ценить. Должны защищать на одном уровне от террора. Украина запросит созыв заседания Совета Украина - НАТО по защите неба, поставкам ПВО, соответствующих систем и ракет.
Спасибо всем, кто помогает! Благодарю каждого, кто защищает наше государство, наших людей и обычную, одинаковую для всех народов справедливость! И пусть будет вечной и светлой память всех украинцев, отдавших свою жизнь ради Украины!" - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1.Звинувачаємо усіх в малій допомозі. 2.Самі нічого не виконуємо з вимог різних МІ-6, ЦРУ - про знищення ПРокремлівських виблдків у владі. 3. Це ЗАХОДУ потрібно знищити Хйла 4 . Будемо в виграші полюбе- побільше згине активних патріотів громадян, котрі перша небезпека лдля нас якщо буде затягнута перемога України 5. Не допоможуть партнери - точно уникнемо тюряги,здамо Україну на перемовинах хазяїнам Єрмака.
а чому????
а тому що треба буде добавляти, чому так???
бо в їзраілі нема такого зе та таких які оточують зе.
влада ізраїля чесна, справедлива, вірна своєму народу і її поважає весь світ....
і наша, ...буча влада, повно протилежність владі ізраіля.
а він про якісь рівні правила ліпе...
А якби такі атаки продовжувались три роки кожні пару днів то не було б вже Ізраїлю...
Справедливості заради, Нетаньяху створив кабінет національного порятунку з опозицією, а не скористався війною для узурпації влади.
Справедливості заради... ще багато чого можна згадати та порівняти не на користь ЗЄ.
Може тому він служив в армії Ізраїлю, а не ухилявся від мобілізації, як ЗЄ.
Але вкраїнчики ******* себе рівняти з купою лайна. Ось такі меншовартісні людішки.
Він реально вірить, шо хтось за кордоном дивиться його відосики українською мовою ?
Щоб вони продовжували вірити, що Буба знає, буба керує, буба справедлива.
І були б праві!
Що він з себе представляє ? Недієздатний. Воровитий. Брехливий.
Хтось не знав що так буде ? Не був попереджений ?
Брехня.
Стратегічним партнерам та союзникам допомога, а утриманкам найкраші побажання.
Пам'ятаю, як волосся вставало від того, що зелена шантрапа тоді продукувала ротом!
А так получается что смешной клоун стал грустным клоуном и каждый вечер льет крокодильи слезы.
А лучше иди нах, твой срок исчерпан.
Але щоки надувати у пейсатих - то любима справа
https://www.youtube.com/watch?v=OFGDPmarbWk http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOFGDPmarbWk&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
По перше не якись "Близький Схід",а Ізраїль. По друге,керівництво Ізраїлю справді захищає своїх людей,а Банкова українців здає ворогу. Відведені війська,розміновані мости,росіяни теж люди,вагнергейт... ніяк не схоже на захист.