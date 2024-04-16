Жизнь людей на Ближнем Востоке и в Украине одинаково ценна и защищать их нужно одинаково, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский призвал партнеров защищать Украину так же, как они защитили Израиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Работаем ежедневно без перерыва ради больших наших возможностей в мире - в наших отношениях с партнерами. Работаем ради того, чтобы получить больше реальной помощи. Ради того, чтобы достичь настоящего равенства в защите от террора, когда и для нас здесь, в Украине, в Европе и в других частях мира будут действовать одинаковые, действительно равные правила, когда мы сталкиваемся с одинаковыми проявлениями террора, одинаковыми ударами ракет и дронов.

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За эти два дня мы уже ничего не слышали. О разных конфликтах - здесь, в Европе, и на Ближнем Востоке, - разные уровни угроз, разное воздушное пространство, хотя одинаковые "шахеды" и баллистика. О разных угрозах эскалации. Но разве жизни человеческие разные, разное достоинство у людей? Нет. Все равно каждую жизнь мы ценим. Должны ценить. Должны защищать на одном уровне от террора. Украина запросит созыв заседания Совета Украина - НАТО по защите неба, поставкам ПВО, соответствующих систем и ракет.

Спасибо всем, кто помогает! Благодарю каждого, кто защищает наше государство, наших людей и обычную, одинаковую для всех народов справедливость! И пусть будет вечной и светлой память всех украинцев, отдавших свою жизнь ради Украины!" - сказал Зеленский.