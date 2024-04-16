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Пленный оккупант показал, где закопал тело убитого гражданского в Киевской области и сдал своих командиров, - СМИ. ВIДЕО

Два года назад десантники из Костромы расстреляли проезжавший мимо их позиции на Киевщине автомобиль гражданского. По меньшей мере, шесть российских военных произвели по десять выстрелов каждый. Тело убитого киевлянина зарыли неподалеку от своих окопов.

Об этом стало известно только через семь месяцев после того, как один из убийц попал в плен в Херсонской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство.Інфо.

Российский оккупант Радик Гукасян сдал своих командиров и указал место захоронения. На этой неделе ему вынесли приговор в 12 лет лишения свободы, через месяц Гукасян может подаваться на обмен.

Журналистка Карина Бугайченко пообщалась с братом убитого Дмитрия Бондаря и получила материалы следственного эксперимента.

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Автор: 

армия РФ (19197) Киевская область (4128) пленные (2137) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+11
Москлику думай краще про рязанський сахар а краще уйобуй дивитись соловьова.
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16.04.2024 23:00
+10
ПШНХй, свинособака.
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16.04.2024 23:07
+8
Слава Україні! Смерть російським катам!
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16.04.2024 23:02
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Москлику думай краще про рязанський сахар а краще уйобуй дивитись соловьова.
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16.04.2024 23:00 Ответить
ПШНХй, свинособака.
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16.04.2024 23:07 Ответить
Треба щоб москаль подох в тюрмі через сильну кровотечу ануса.
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16.04.2024 22:57 Ответить
Действуй строго по закону. Тоесть действуй втихаря.
Это чтоб мы отвернулись, а всех врагов, кто то другой наказал.
А мы все такие, в белом.
А ещё хорошо бы чтоб, потом, кто то наказал тех, кто будет сейчас наказывать.
Давайте начнем сами.
Если духа нет, то и пи....ть не будем
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17.04.2024 06:53 Ответить
Треба? В мене кілька питань. Зможеш на них відповісти? 1. Хто саме буде створювати цю "сильну кровотечу ануса"? Ти готовий до цієї роботи? 2. Ти справді хочеш жити в такій державі, де відбуваються подібні речі? 3. Саме основне, а наших хлопців і дівчат міняти треба? А як це робити без полонених московитів?
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17.04.2024 12:01 Ответить
Слава Україні! Смерть російським катам!
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16.04.2024 23:02 Ответить
Пшел нах рускій свин. Водкі нєт.
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16.04.2024 23:08 Ответить
ПШНХЙ, кацап.
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16.04.2024 23:10 Ответить
Брехлива кацапська свиня. ПШНХЙ.
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16.04.2024 23:25 Ответить
Радік Гукасян росіянин. А в них ще залишилися хоч якісь слов'яни? Питання риторичне. Можливо тому вони і пішли війною на Україну.
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16.04.2024 23:16 Ответить
З тієї параші нормальні давно звалили
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16.04.2024 23:49 Ответить
Типовий убивця з московії, яких запрошували в Україну у 2014 році, волаючи в ісподньому на Сході України- «Прутін ввєді»…, оті лже-служки, московських попів з ФСБ !!
Ось вони, мішебратія … за унітазами ринулись в Україну! Єфремов з шуфричем їх зустрічали, як братів, зі сльозою та соплями по щоках..
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16.04.2024 23:49 Ответить
путин вперди
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17.04.2024 06:59 Ответить
Де логіка? Засудили на 12 років, але йде на обмін

Мо хай в наших тюрмах життя понюхає?
Наших АЗОВЦІВ на 20 років саджають по вигаданим статтям, сволочі, і не обмінюють.
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17.04.2024 07:07 Ответить
Радіку треба випустити десять куль у макітру, впевнитися в тому, що він здох, і закопати на звалищі.
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17.04.2024 09:31 Ответить
чому це чурбанське біологічне сміття фізично не утилізоване???
обмін тільки в поліетиленовому пакеті
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17.04.2024 20:04 Ответить
 
 