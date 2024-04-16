Пленный оккупант показал, где закопал тело убитого гражданского в Киевской области и сдал своих командиров, - СМИ. ВIДЕО

Два года назад десантники из Костромы расстреляли проезжавший мимо их позиции на Киевщине автомобиль гражданского. По меньшей мере, шесть российских военных произвели по десять выстрелов каждый. Тело убитого киевлянина зарыли неподалеку от своих окопов.

Об этом стало известно только через семь месяцев после того, как один из убийц попал в плен в Херсонской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство.Інфо.

Российский оккупант Радик Гукасян сдал своих командиров и указал место захоронения. На этой неделе ему вынесли приговор в 12 лет лишения свободы, через месяц Гукасян может подаваться на обмен.

Журналистка Карина Бугайченко пообщалась с братом убитого Дмитрия Бондаря и получила материалы следственного эксперимента.

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