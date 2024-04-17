Российские пропагандисты назвали флаг и герб Удмуртии знаком "канадских наемников" в ВСУ. ВИДЕО
Российский пропагандистский телеканал выдал флаг и герб Удмуртии за знаки различия "канадских наемников", воюющих в составе ВСУ. В выпуске новостей "Первого канала" показали сюжет военкора Гусейна Гусейнова с фронта. В нем он подходит к бойцу, собирающему трофеи. Он демонстрирует корреспонденту российские и украинские шевроны, найденные после штурма.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Российские пропагандисты заявили, что "присутствие наемников в рядах ВСУ уже давно ни для кого не секрет". Момент с шевронами транслировался только в выпуске, вышедшем для трансляции на дальневосточные регионы. Впоследствии его вырезали и при показе в центральной части России его уже не было.
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Кстати, как будет "Ярош" по-удмуртски??
От Вонні, Птачок та інші збрехати не дадуть...
А до чого тут Канада?
Перший поєдинок команд у Мадриді 9 квітня завершився нічиєю 3:3, https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040494--real-madrid-vs-man-city/ повідомляє сайт УЄФА.
Нічиєю закінчився й основний час матчу в Манчестері 17 квітня, 1:1.