Российские пропагандисты назвали флаг и герб Удмуртии знаком "канадских наемников" в ВСУ. ВИДЕО

Российский пропагандистский телеканал выдал флаг и герб Удмуртии за знаки различия "канадских наемников", воюющих в составе ВСУ. В выпуске новостей "Первого канала" показали сюжет военкора Гусейна Гусейнова с фронта. В нем он подходит к бойцу, собирающему трофеи. Он демонстрирует корреспонденту российские и украинские шевроны, найденные после штурма.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Российские пропагандисты заявили, что "присутствие наемников в рядах ВСУ уже давно ни для кого не секрет". Момент с шевронами транслировался только в выпуске, вышедшем для трансляции на дальневосточные регионы. Впоследствии его вырезали и при показе в центральной части России его уже не было.