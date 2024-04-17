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Российские пропагандисты назвали флаг и герб Удмуртии знаком "канадских наемников" в ВСУ. ВИДЕО

Российский пропагандистский телеканал выдал флаг и герб Удмуртии за знаки различия "канадских наемников", воюющих в составе ВСУ. В выпуске новостей "Первого канала" показали сюжет военкора Гусейна Гусейнова с фронта. В нем он подходит к бойцу, собирающему трофеи. Он демонстрирует корреспонденту российские и украинские шевроны, найденные после штурма.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Российские пропагандисты заявили, что "присутствие наемников в рядах ВСУ уже давно ни для кого не секрет". Момент с шевронами транслировался только в выпуске, вышедшем для трансляции на дальневосточные регионы. Впоследствии его вырезали и при показе в центральной части России его уже не было.

герб Удмуртії

герб Удмуртії

герб Удмуртії

герб Удмуртії

Автор: 

армия РФ (19197) россия (95502)


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Топ комментарии
+18
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16.04.2024 23:30
+13
При чём тут Зеленский? Какое отношение он имеет к предмету публикации? А перед тем как скабрезничать по поводу знания другими "2+2" сначала рекомендую научиться писать слово "невилировать", а заодно и понимать его смысл.
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16.04.2024 23:25
+8
Яка різниця, що брешуть москалі про нас? Не треба на кожну їхню брехню виправдовуватись
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16.04.2024 23:22
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Правила форума Совет форумчан
При чём тут Зеленский? Какое отношение он имеет к предмету публикации? А перед тем как скабрезничать по поводу знания другими "2+2" сначала рекомендую научиться писать слово "невилировать", а заодно и понимать его смысл.
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16.04.2024 23:25 Ответить
так платят боту за наброс говна
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16.04.2024 23:29 Ответить
ПНХ, троляка кацапська!
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16.04.2024 23:41 Ответить
Свіженьке тимчасове, вашу кацапську ІПСО тут зітре адмін форуму, скоріш за все - зітре й вас із вашими кацапськими піснями про "ескалатора" Зеленського.
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16.04.2024 23:42 Ответить
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16.04.2024 23:20 Ответить
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17.04.2024 12:03 Ответить
Яка різниця, що брешуть москалі про нас? Не треба на кожну їхню брехню виправдовуватись
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16.04.2024 23:22 Ответить
А удмурты все правосеки, однако...
Кстати, как будет "Ярош" по-удмуртски??
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16.04.2024 23:26 Ответить
Ярош Ярослав гуцульською.
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16.04.2024 23:37 Ответить
О Боже да всем нас.рать.
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16.04.2024 23:26 Ответить
На будь-якій війні завжди будуть добровольці чи найманці з інших країн. І це нормально.
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16.04.2024 23:28 Ответить
Як на мене, то герб Удмуртії змальований з китайського.

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16.04.2024 23:28 Ответить
Нууу... если хорошенько присмотреться, включить абстрактное мышление, заглянуть в глубины подсознания и т.д.,то в расположении китайских звёздочек можно увидеть канадский кленовый листочек! Правда, для этого придется простимулировать сознание чем нибудь довольно забористым...)))
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16.04.2024 23:35 Ответить
Розширення свідомості - штука настільки ж цікава, наскільки й небезпечна.
От Вонні, Птачок та інші збрехати не дадуть...
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16.04.2024 23:43 Ответить
Нажаль, є в світі країна, скоріше навіть територія, де розширення свідомості в самій небезпечній формі набуло неконтрольованих масштабів і лавиноподібної швидкості!
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16.04.2024 23:49 Ответить
Так виглядає, що час настав огородити ту територію бетонним парканом 15 м заввишки і ровом з крокодилами 20 м завширшки. Ну і про охорону того фортифікаційно-гідротехнічного комплексу подбати належним чином.
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16.04.2024 23:57 Ответить
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16.04.2024 23:30 Ответить
Наразі Вонні, Аі та інші виглядають вже не так...
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16.04.2024 23:40 Ответить
Пздц...
А до чого тут Канада?
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16.04.2024 23:31 Ответить
А щоб була! )))
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16.04.2024 23:38 Ответить
а на китайському гербі американські зірки.
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16.04.2024 23:32 Ответить
Те що кацапи-й@бнуті покидьки і ******** "ужє давно ні для кого нє сєкрєт".
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17.04.2024 00:11 Ответить
Герб Удмуртії на червоно-чорному полотні,тут неозброєним оком видно руку Степана Андрійовича,а якщо згадати,що внук Степана Андрійовича,Степан Андрійович(Джуніор),живе в Канаді,то можна і сову на глобус натягнути
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17.04.2024 00:12 Ответить
Тепер Удмуртія офіційно стала частиною Канади... Трюдо, вводь війська!
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17.04.2024 00:16 Ответить
Оренбургське море.
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17.04.2024 00:28 Ответить
Воротар національної збірної України з футболу і клубу "Реал" (Мадрид) Андрій Лунін відбив два удари в серії післяматчевих пенальті у поєдинку-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти https://gordonua.com/news/sport/ligu-chempionov-uefa-vpervye-vyigral-manchester-siti-1668009.html торішнього переможця турніру англійського "Манчестер Сіті", що дало змогу іспанцям вийти у півфінал.

Перший поєдинок команд у Мадриді 9 квітня завершився нічиєю 3:3, https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040494--real-madrid-vs-man-city/ повідомляє сайт УЄФА.

Нічиєю закінчився й основний час матчу в Манчестері 17 квітня, 1:1.
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18.04.2024 08:44 Ответить
 
 