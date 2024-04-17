Люди в военной форме силой затолкали мужчину в автомобиль в Запорожье: в областном ТЦК и СП отрицают причастность к инциденту. ВИДЕО

На днях в сети распространилось видео, на котором, согласно названию и комментариям, утверждалось, что якобы военнослужащие ТЦК пытаются поместить в автомобиль гражданина в Запорожье. В Запорожском областном ТЦК и СП отрицают причастность к инциденту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Запорожского областного ТЦК и СП.

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