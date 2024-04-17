Гуменюк отреагировала на призыв журналистов отстранить ее с должности: Никаких нарушений не было. ВИДЕО

Спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк прокомментировала заявление журналистов с требованием отстранить ее с должности из-за препятствования работе СМИ и запрета освещать военные преступления России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире "Радіо Свобода".

"То, что говорится о неосвещении последствий трагедии Каховской ГЭС - это абсолютная неправда. Было отработано более 800 запросов в течение одной недели в упрощенном порядке", но "учитывая безопасность операций", - сказала Гуменюк.

Ранее представители украинских и иностранных медиа обратились в Вооруженные силы Украины и Министерство обороны с просьбой заменить Наталью Гуменюк, возглавляющую объединенный координационный пресс-центр Сил обороны юга.

Авторы обращения заявили, что Гуменюк запрещает освещать военные преступления России в ее зоне ответственности и просят заменить ее на более "компетентное лицо".

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