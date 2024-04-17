Гуменюк отреагировала на призыв журналистов отстранить ее с должности: Никаких нарушений не было. ВИДЕО
Спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк прокомментировала заявление журналистов с требованием отстранить ее с должности из-за препятствования работе СМИ и запрета освещать военные преступления России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире "Радіо Свобода".
"То, что говорится о неосвещении последствий трагедии Каховской ГЭС - это абсолютная неправда. Было отработано более 800 запросов в течение одной недели в упрощенном порядке", но "учитывая безопасность операций", - сказала Гуменюк.
Ранее представители украинских и иностранных медиа обратились в Вооруженные силы Украины и Министерство обороны с просьбой заменить Наталью Гуменюк, возглавляющую объединенный координационный пресс-центр Сил обороны юга.
Авторы обращения заявили, что Гуменюк запрещает освещать военные преступления России в ее зоне ответственности и просят заменить ее на более "компетентное лицо".
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Я більше про якісь подання матеріалу.
Бо Єрьмаку ще виконувати Омансько-Стамбульські домовленості.
Пройшло вже понад 2 роки з часу тупої здачі Херсона на початку березня 2022.
Чому це сталось, дії чи бездіяльність яких посадових осіб призвели до цього - тиша...
Ех, мрії...
Вибори
Іноземним журналістам немає ж віри, інша справа Гуменюк, на яку всі наклепи зводять. В той час закордонним журналістам не дають акредитації у разі висвітлення не зручних, але правдивих новин.
Таких, як Гуменюк більшість офіцерського чину в штабах, воно й не дивно, коли головнийухилянт обирає, кому командувати.
Вміє триматися і сцить в очі глядачам.
Президент Дєрьмак особисто попросив цю мадам подбати про психічне здоров*я українців і "обмежити появу негативної інформації в ефірі"...