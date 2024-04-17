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В Чернигове известно об 11 погибших и 22 травмированных. Погибла 25-летняя лейтенант полиции, - МВД. ВИДЕО

В результате ракетного удара РФ по Чернигову известно об 11 погибших и 22 травмированных. Под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

В результате ракетного удара РФ погибла 25-летняя лейтенант полиции. Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Она получила смертельное осколочное ранение.

Также смотрите: Зеленский о последствиях ракетного удара РФ по Чернигову: Продолжается спасательная операция, люди под завалами. Уже 10 погибших и 20 пострадавших. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Чернигову

Утром 17 апреля в Чернигове были взрывы. Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу.

Черниговцев призвали сдавать кровь для пострадавших во время ракетной атаки РФ. На данный момент известно об 11 погибших и более 50 пострадавших в результате российских обстрелов.

Также читайте: Удар РФ по Чернигову: Известно о 11 погибших и более 50 постадавших. Цифры могут возрасти (обновлено). ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27114) Чернигов (884) Клименко Игорь (397)


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Топ комментарии
+10
Бійцям ДСНС Респект! Бережи Вас Боже хлопці та дівчата!
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17.04.2024 11:52
+8
Зараз кацапи скажуть що "ударили па центру принятия решений" Саме в підвалі лікарні проходило "заседание НАТавских генералов"!
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17.04.2024 11:48
+5
Та в НАТО з США стільки генералів немає, бо за кацапськлю логікою, виходячи з того, по чому вони луплять - в нас ті генерали у кожному підвалі житлових будинків та цивільної інфраструктури..
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17.04.2024 11:54
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Зараз кацапи скажуть що "ударили па центру принятия решений" Саме в підвалі лікарні проходило "заседание НАТавских генералов"!
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17.04.2024 11:48 Ответить
Та в НАТО з США стільки генералів немає, бо за кацапськлю логікою, виходячи з того, по чому вони луплять - в нас ті генерали у кожному підвалі житлових будинків та цивільної інфраструктури..
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17.04.2024 11:54 Ответить
Вже сказали.
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17.04.2024 12:27 Ответить
Бахнуть,куди можемо дістати,хоча б с-300,і сказати,була нарада вищих офіцерів.Годі в гуманізм гратися,награлися вже.
А кацапня так влаштована,обурювалися,коли німці у другу світову в госпіталь попадали і давали героя марінеску,який втопив транспорт з пораненими німецькими підводниками.
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17.04.2024 12:33 Ответить
Удар российских военных уничтожил командный пункт ВСУ в Чернигове

«ВО»: Удар ВС России уничтожил командный пункт ВСУ в Чернигове

Горіти кацапам у Пеклі!
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17.04.2024 12:44 Ответить
От що буває, коли на місці президента сусідньої країни сидить маньяк- вбивця.
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17.04.2024 14:26 Ответить
Я тільки що на вулиці сидів з товаришем Сказав йому - КУДИ попали А він мені каже: "Так у мене там товариш працює завгоспом! Зараз подзвоню!" Подзвонив Той матюкається: " Побили кабінети лікарів, суки!"
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17.04.2024 14:27 Ответить
Бійцям ДСНС Респект! Бережи Вас Боже хлопці та дівчата!
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17.04.2024 11:52 Ответить
Дарма Ви тут так. Люди загинули, сильно скалічених багацько, біда страшна...
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17.04.2024 12:23 Ответить
Сумую разом..а що до цього привело?
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18.04.2024 05:49 Ответить
Гниди #бани,цей Бєлгород треба із землею зрівняти.
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17.04.2024 12:20 Ответить
А як це вплине на перебіг війни? Взагалі не розумію навіщо кошмарити Бєлгород? В орді мало військових об'єктів? У нас раптом матеріалізувались п'ять зірваних складів і ми не знаєм, що робити з простроченими ракетами до градів і ураганів? Чи в бєлгородській області недобір орків по мобілізації і ми їх мотивуємо йти вбивати укрофашистів за "врагі сажглі радную хату". Та й обстріл цивільних об'єктів це якби воєнний злочин. Для чого створювати прецеденти для таких звинувачень? Взагалі ці хаотичні набіги на бєлгородську область більше шкодять Україні, ніж мордору
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17.04.2024 12:41 Ответить
Я наприклад теж бажаю бачити, як мирняк мразії страждає. Моральний підйом в непрості часи - це теж важливо. Бо гарних новин немає і нажаль судячи з перебігу подій найближчим часом не планується.
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17.04.2024 13:31 Ответить
Розумію, навіть підтримую, але, на жаль, це деструктивно.
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17.04.2024 13:54 Ответить
В армії колись казали: "Молчи - сойдёшь за умного!" Бо у Білгороді "заварена каша" не нами Там воюють "рассєянє" І воюють в наших інтересах - відволікають кацапські війська від фронту Щоб вони ганяли техніку та солдат по території Росії Це називалося завжди "вимотуванням противника"
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17.04.2024 14:34 Ответить
800 км фронту мало, саме бєлгородська область.
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17.04.2024 14:55 Ответить
Нема нічого гіршого - ніж першокласнику пояснювать принцип роботи сихрофазотрону Тому і не починатиму!
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17.04.2024 15:00 Ответить
Будьте обережні, ці сволочі можуть знову туди саме запустити, тактика в них така.
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17.04.2024 12:57 Ответить
Вже вдруге переконуюсь, що ви самовпевнена, невихована і нахабна людина.Фізик мамкін.
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17.04.2024 16:37 Ответить
Ось як воно буває! Наче б то лікувалась, і була вдома. Значить на роботі набагато безпечніше.
А де ж те кляте ППО!? Ну звичайно, якщо думати про тротуарну плитку, телемарафони та лігу сміху, то коли ж думати про ППО!?
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17.04.2024 17:30 Ответить
гроші вкинули в телемарафони,в різні відосики,тільки про ППО забули!
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17.04.2024 20:50 Ответить
А про 73% лохів та збоченців, що проголосували за цього лайнука, думати не обов'язково.
На те він і лох, щоб його використати, а потім викинути!
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18.04.2024 08:01 Ответить
 
 