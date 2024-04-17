В Чернигове известно об 11 погибших и 22 травмированных. Погибла 25-летняя лейтенант полиции, - МВД. ВИДЕО

В результате ракетного удара РФ по Чернигову известно об 11 погибших и 22 травмированных. Под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

В результате ракетного удара РФ погибла 25-летняя лейтенант полиции. Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Она получила смертельное осколочное ранение.

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Удар РФ по Чернигову

Утром 17 апреля в Чернигове были взрывы. Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу.

Черниговцев призвали сдавать кровь для пострадавших во время ракетной атаки РФ. На данный момент известно об 11 погибших и более 50 пострадавших в результате российских обстрелов.

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