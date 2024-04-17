В Чернигове известно об 11 погибших и 22 травмированных. Погибла 25-летняя лейтенант полиции, - МВД. ВИДЕО
В результате ракетного удара РФ по Чернигову известно об 11 погибших и 22 травмированных. Под завалами могут находиться люди.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
В результате ракетного удара РФ погибла 25-летняя лейтенант полиции. Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Она получила смертельное осколочное ранение.
Удар РФ по Чернигову
Утром 17 апреля в Чернигове были взрывы. Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу.
Черниговцев призвали сдавать кровь для пострадавших во время ракетной атаки РФ. На данный момент известно об 11 погибших и более 50 пострадавших в результате российских обстрелов.
Топ комментарии
+10 Wild MadDog
показать весь комментарий17.04.2024 11:52
+8 Яр Холодний
показать весь комментарий17.04.2024 11:48
+5 Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий17.04.2024 11:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А кацапня так влаштована,обурювалися,коли німці у другу світову в госпіталь попадали і давали героя марінеску,який втопив транспорт з пораненими німецькими підводниками.
«ВО»: Удар ВС России уничтожил командный пункт ВСУ в Чернигове
Горіти кацапам у Пеклі!
А де ж те кляте ППО!? Ну звичайно, якщо думати про тротуарну плитку, телемарафони та лігу сміху, то коли ж думати про ППО!?
На те він і лох, щоб його використати, а потім викинути!