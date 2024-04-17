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Четыре танка Т-80БВ и шесть МТЛБ потеряли оккупанты при попытке прорыва вблизи Верхнекаменки и Золотаровки на Луганщине. ВИДЕО

Теробороновцы 118-й бригады отбили попытку массированного штурма вблизи Верхнекаменки и Золотаровки на Луганщине и уничтожили десять вражеских бронемашин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованная видеозапись, на котором сняты фрагменты успешной боевой работы украинских воинов.

"Минус четыре танка Т-80БВ и шесть "мотолыг" у захватчиков - результат попытки оккупационных войск ВС РФ прорваться штурмом в районе Верхнекаменки/Золотаровки на Луганщине. Такой "урожай" вражеской бронетехники был собран ротой разведки, операторами дронов и операторами дронов 118-й отдельной бригады территориальной обороны за двое суток атак противника", - говорится в комментарии к записи.

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Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909) боевые действия (4039) тероборона (340) Луганская область (6495)


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гарно все горить, епічно..., бажаю всім кацапам того ж самого...
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17.04.2024 13:47 Ответить
✌️👍🔥
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17.04.2024 13:47 Ответить
Просмажили мангальщиків.
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17.04.2024 13:49 Ответить
Тільки один раз відстрілювалися росіяни. Інші всі чи не бачили ті дрони чи думали відірватися від них.
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17.04.2024 17:09 Ответить
І це до речі не ЗСУ. Не народжені для війни. І явно вчилися на війні тому що вміють на відео.
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17.04.2024 17:10 Ответить
Все "блукають і блукають" ....
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17.04.2024 21:26 Ответить
 
 