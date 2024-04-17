Четыре танка Т-80БВ и шесть МТЛБ потеряли оккупанты при попытке прорыва вблизи Верхнекаменки и Золотаровки на Луганщине. ВИДЕО

Теробороновцы 118-й бригады отбили попытку массированного штурма вблизи Верхнекаменки и Золотаровки на Луганщине и уничтожили десять вражеских бронемашин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованная видеозапись, на котором сняты фрагменты успешной боевой работы украинских воинов.

"Минус четыре танка Т-80БВ и шесть "мотолыг" у захватчиков - результат попытки оккупационных войск ВС РФ прорваться штурмом в районе Верхнекаменки/Золотаровки на Луганщине. Такой "урожай" вражеской бронетехники был собран ротой разведки, операторами дронов и операторами дронов 118-й отдельной бригады территориальной обороны за двое суток атак противника", - говорится в комментарии к записи.

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