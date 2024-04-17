Четыре танка Т-80БВ и шесть МТЛБ потеряли оккупанты при попытке прорыва вблизи Верхнекаменки и Золотаровки на Луганщине. ВИДЕО
Теробороновцы 118-й бригады отбили попытку массированного штурма вблизи Верхнекаменки и Золотаровки на Луганщине и уничтожили десять вражеских бронемашин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованная видеозапись, на котором сняты фрагменты успешной боевой работы украинских воинов.
"Минус четыре танка Т-80БВ и шесть "мотолыг" у захватчиков - результат попытки оккупационных войск ВС РФ прорваться штурмом в районе Верхнекаменки/Золотаровки на Луганщине. Такой "урожай" вражеской бронетехники был собран ротой разведки, операторами дронов и операторами дронов 118-й отдельной бригады территориальной обороны за двое суток атак противника", - говорится в комментарии к записи.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Hanka Panyanka
показать весь комментарий17.04.2024 13:47 Ответить Мне нравится 18
Дмитрий Таммузовский
показать весь комментарий17.04.2024 13:47 Ответить Мне нравится 5
MausMike
показать весь комментарий17.04.2024 13:49 Ответить Мне нравится 10
Людмила Полякова #573716
показать весь комментарий17.04.2024 17:09 Ответить Мне нравится 0
Людмила Полякова #573716
показать весь комментарий17.04.2024 17:10 Ответить Мне нравится 0
rjylhfn
показать весь комментарий17.04.2024 21:26 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль