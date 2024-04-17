Украинские защитники с ПТРК Javelin уничтожают российскую БМП-1 на Марьинском направлении. ВИДЕО

Наши бойцы показали, как из противотанкового ракетного комплекса Javelin им удалось сжечь вражескую БМП-1 на Марьинском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина была опубликована в соцсети.

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