Украинские защитники с ПТРК Javelin уничтожают российскую БМП-1 на Марьинском направлении. ВИДЕО
Наши бойцы показали, как из противотанкового ракетного комплекса Javelin им удалось сжечь вражескую БМП-1 на Марьинском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина была опубликована в соцсети.
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Кров Українців, не водиця, тому проливати її привладним, не годиться!!!
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ГенПрокурор, та ДБР з СБУ, мабуть не сплять за гроші платників податків, сидячи на обов'язках …
Слава Збройним Силам України.
джавелін - 250 тищ баксів
бмп-1 - до 20 тищ баксів
Тобі диван там на мозок не тисне?
https://4vlada.com/skilky-koshtuiut-dzhaveliny
В России подержанные БМП-1 продаются по цене около 1 800 000 рублей.
https://5koleso.ru/articles/obzory/********-tehnika-kotoruyu-mozhno-kupit-legalno/