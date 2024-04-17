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Россия применяет на войне танк, похожий на сарай, он оснащен комплексом радиоэлектронной борьбы. ВИДЕО

На фронте под Красногоровкой Донецкой области заметили очередное использование россиянами защитного укрытия FPV-дронов для танка, конструкция которого напоминает "сарай".

Как сообщает Цензор.НЕТ, надстройка танка российских оккупантов оснащена комплексом радиоэлектронной борьбы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в районе Красногоровки россияне вывели на поле боя очень странный танк. Это был Т-72, но "новейшей" модификации. Его башню защищали бронированные пластины, из-за чего машина стала похожа на черепаху.

Читайте также: Оккупант догорает на дороге после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) танк (2253) Донецкая область (9636)


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Топ комментарии
+23
негативна еволюція
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17.04.2024 17:29
+23
Башта вже не обертається, тобто вже не танк, а вундер сарай
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17.04.2024 17:34
+19
Шиферу на весь сарай не вистачило....)
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17.04.2024 17:29
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Вчорашній школяр! Комп"ютером користуваться навчився - і думає що "бога за бороду тримає"! Це "дурне теля" навіть не "заїкається" про те що ті ж британці у ІІ Світову користувалися комплексом виявлення та знищення літальних апаратів противника А вони складалися з стаціонарних наземних РЛС та звукометричних станцій на узбережжі, сітки прожекторних постів навкруги об"єктів, зенітних батарей Льотчики лише наводилися цією системою спостереження, безпосередньо виявивши групи ЛА противника у повітрі
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18.04.2024 12:54 Ответить
Ось перелік "нічних винищувачів" (або споріднених літаків) тільки Німеччини з другої світової війни:
Dornier Do 217J/N
Focke-Wulf Ta 154
Heinkel He 219
Junkers Ju 88C/G
Messerschmitt Bf 110D/F-4/G-4
Messerschmitt Me 262 A-1a/U2, B-1a/U1
Focke-Wulf Fw 189 A-1
Focke-Wulf Fw 190 A-5/R11

Частина з них - навіть обладнана була РЛС-ами. Але і без РЛС-ів є методи для виявлення цілей вночі.

Не менше таких моделей тоді було в Великобританії, США, Японії. З спеціалізованим обладнанням та тактикою саме для нічного "полювання".
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17.04.2024 22:58 Ответить
.. а ну но розкажіть про РЛС...які були на німецьких літаках! Можна і на англійських!!! І будь ласка..про МЕТОДИ виявлення цілей вночі!

А то у мене, у свій час закінчившого Військово-Повітряну академію і багато років віддавшого ВПС волосся стає дибом, коли я дізнаюся, що на німецьких літаках стояли РЛС...які були ЗДАТНІ вночі знайти ціль і вразити її!!)))))) Особливо про РЛС на Ju-88 та Ме-262.... )))) То, що Ви називаєте РЛС... у часи війни були експерементальними розробками і в повітряних боях масово не використовувалися бо нездатні були використані для цього апріорі. Прочитайте мемуари німецьких... радянських ...англійськіх фронтових пілотів. Там хоч є одне слово про ЛОКАТОР? Вони і слова такого не чули.
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17.04.2024 23:19 Ответить
Перша. 1939 рік:
Bristol Beaufighter Mk IF - британський нічний важкий винищувач. РЛС AI Mark I.

1943 рік:
Focke-Wulf FW-190 A-6. Мав бортову РЛС FuG 16ZE "Зебра". Це одномоторний літак з 4 гарматами і 2 кулеметами на борту. Страшна річ. Майже 600 машин випущено було. Була ще модифікація R11 з РЛС FuG 217 «Neptun J-2».

1944 рік:
Messerschmitt Me.262B-1a. Мав бортову РЛС FuG 220 «Лихтенштейн»
Messerschmitt Me.262B-2a. Мав бортову РЛС FuG-218 «Нептун»
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17.04.2024 23:40 Ответить
.. навіть не буду сперечатися! Вікіпедія стала основою інформації і зовсім знищила можливості думати самостійно! Особливо мене розсмішили Ви з Ме-262.... ))) І давайте закриємо цю тему, бо мені щось пояснювати людині, яка ніколи не літала вночі... і апріорі не знає, що це таке...нема сенсу! Якщо Ви професійний пілот, навіть цівільний... то є сенс спілкування. А так ретранслятор того, чого не розумієте...ну то нащо?! Саме просте питання! Якщо так просто ..чому в малій авіації не ставлять навіть метеорологічні локатори? А це ж безпека!!?? Чи ні?
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18.04.2024 00:01 Ответить
Тобто, ти не віриш, що Focke-Wulf FW-190 A-6/R11 1943 року випуску мав бортову РЛС, яка дозволяла вночі самотужки виявляти цілі, автопілот та мав на борту 4 (чотири) 20мм-гармати і 2 кулемети для збиття чого завгодно? І збивав супротивників вночі у підсумку тисячами.

Ти ідіот, чи що?
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18.04.2024 00:18 Ответить
... та ні..ідіот це ти, бо ніхера не знаєш, ...пишеш маячню та намагаєшся корчити з себе спеціЯліста! То може вночі і десятками тисяч збивали? Ти вже не стидайся... Напиши про нічні бої І-16 з німецькими літаками, посміши людей своїм дитячим мисленням!!))) Для тебе є ідея, як для ідіота! До 2000 року на озброєнні ВПС ПАР стояло кілька десятків FW-190 (представляєш!!!??))) німецьких... То може закупимо їх, поставимо туди ******** локатор... * там ж аж ЧОТИРИ!!! 20 мм. гармати..!!! і будемо шахедів в нічному небі України ганяти!? Тобі не смішно? Тобі треба ридати, бо відсутність знань і мозоку, а в подальшому невміння мислити, чому не можна, і чому не використовують...і приводить до таких результатів! Повторю ще раз..ідіоту! Якби ти хоть разок вночі вилетів на тій же Сесні.... і захотів би знайти ціль розміром в шахед, ти б зрозумів.. яким ідіотом (реальним) ти зараз виглядаєш! Ти навіть не розумієш, як шахед летить... на якій площі їх застосовують... І навіть не думаєш, бо не знаєш,..як розмістити твої фантастичниі **винищувачі** шахедів у кожній області, як ти пишеш!! Тому... подумай..ідіоте..чому сьогодні на малих літаках нема навіть метеолокатора. Може це тобі щось у дурну макітру додасть..)))) Вивчи слово **комплекс**... і просто РЛС... а то вже смішно з таким неуком і розмовляти! Давай..дурноголове! Працюй над собою!
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18.04.2024 11:59 Ответить
В тебе реально психіатрія... Ти нічого, окрім власних вигадок, не допускаєш в свою розпалену, вірогідно якимось препаратами, свідомість.

1. Почитай, хто такий був "https://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Lent Гельмут Лент ".

2. Щодо метеоролокаторів тощо на малій авіації - ти просто непробиваємий невіглас, який, схоже, літав 2.5 роки зв'язаний десь в ящику з інструментами "Руслана" або взагалі напалило тобі в африці на якомусь АН-24. Прочитай, що то такеє, наприклад, "Метеорологічний радар RDR-7000". Якщо це для тебе "завелике" - то почитай, що то такеє "bendixking art-2000", список "сумісності" обладнання та зрозумій, що ти взагалі ніхєра про малу авіацію не знаєш. І до речі - все це продається вроздріб, в т.ч. б/у на вторинному ринку, за смішні гроші.
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18.04.2024 12:27 Ответить
.. ідіоте!!! Питання..ЧОМУ їх не ставлять у малій авіації!!??? І ..баране... ти знайдеш відмітку від літака... на метеоролічному 7000 хоч би? Ти ..баране... не розумієш, що таке РЛС на літаку... а пишеш маячню... сприймаючі інформацію інтернета по своєму, по дитячому! Повір... для мене не новина, що є такі дурні..як ти! Літак то хоч бачив колись? В кабіні сидів? Чи бачиш світ очима Сінкевича..як колись казали! Про що я можу говорити з бараном, який нічого не розуміє, навіть у тому..що прочитав у інтернеті. Тому.. іди нахер... дитино!!!)))
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18.04.2024 12:52 Ответить
Невіглас, ти запитав "чому метеорологічні радари не ставлять у малій авіації". Я тобі відповів - ЇХ СТАВЛЯТЬ У МАЛІЙ АВІАЦІЇ. І навів декілька прикладів. RDR-7000 ставлять на бізнес-джети. ART-161A ставлять на найдрібніші сессни. І так - я бачив, яка виглядає відмітка іншого ЛА на цвітному екранчику RDR-160 Color System. А ти точно не бачив, бо навіть не допускаєш думки про можливість використання радарів в малій авіації. Але в тебе якийсь ступор у мозку - ти вперто стверджуєш, що такого не буває, бо не буває ніколи.

Тобто, ти не тільки не знаєш очевидних речей, але й продовжуєш якусь психіатрію верзти.

Давно до лікаря-мозгоправа за таблеточками не ходив, схоже...
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18.04.2024 14:28 Ответить
... да я зустрічав ідіотів, які начитавшись... не розуміють прочитане!! Довбой..б!! Бізнес-джети всі мають метеолокатори!! Ти..ідіоте на бізнес-джетах зібрався літати за шахедами? Ну а про відмітку на екрані локатора, то це вже повний треш!! Ішак!! Щоб бачити інший літак на екрані існує система TCAS... Літак, який ти бачиш на екрані, теж має таку систему. Вони взаімодіють між собою. По іншому ТИ ЛІТАК НЕ ПОБАЧИШ!!! РЛС винищувача має ЗОВСІМ іншу технологію використання! Йому НЕ ПОТРІБЕН **запрос-відповідь**... Більш з ретранслятором статей з вікіпедії, який ніхера не тямить... не буду. Ідіоти..ідуть нахер..)))
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18.04.2024 15:07 Ответить
Звернись до психіатра. В тебе дислексія та когнітивний розлад логічного мислення.
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18.04.2024 15:30 Ответить
..і запамятай..ішачина...!! TCAS можуть поєднати з локатором, і ти на екрані побачиш літак... І TCAS можна ставити ОКРЕМО..без РЛС... бо він мае невеличкий індікатор на якому відображаються літаки, які мають точно такуж систему на борту. А далі..ідеш нахер..тупоголове!))))
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18.04.2024 15:12 Ответить
... і в додаток! Ви промовчали про ІНШІ методи пошуку шахедів у нічному небі!))) Може наостанне розкажете хоч про один!
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18.04.2024 00:03 Ответить
Ще один "воєнний фантазер" виліз!
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18.04.2024 04:40 Ответить
Є такий літак - чеський L-39. Авіаційна гармата - 23 мм.

Їх у Світі тисячі. В нас є досвід їх експлуатації, ремонту, на них тренувались курсанти авіаучилищ.

Єдине питання - шахеди переважно вночі літають, чи побачить пілот цей шахед у темряві?
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17.04.2024 17:56 Ответить
бразилець значно ********** та економічно вигідніший у експлуатації. Чех - старюча авіоніка та пожирач керосину.
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17.04.2024 18:01 Ответить
А як Німеччина в 1940-1945 роках збивала вночі літаки совка, Великобританії та США - тисячами?

Відповідь проста: розробили комплекс заходів. Технічних, організаційних та технологічних. Так, як і Україна зараз намагається Шахеди збивати не ракетами С-300, а використовуючи системи раннього виявлення, попередження, зв'язку, суцільних РЛС-полів наземних станцій - руками мобільних розрахунків - з кулеметів Максим 1905 року випуску, бляха-муха.

От вам перелік "нічних винищувачів" Німеччини в другій світовій війні:
Dornier Do 217J/N
Focke-Wulf Ta 154
Heinkel He 219
Junkers Ju 88C/G
Messerschmitt Bf 110D/F-4/G-4
Messerschmitt Me 262 A-1a/U2, B-1a/U1
Focke-Wulf Fw 189 A-1
Focke-Wulf Fw 190 A-5/R11

Застосовували рації, патрулювання, перші авіаційні РЛС-и, тощо.
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17.04.2024 23:11 Ответить
... от хотів би я подивитися на **гореспеціЯлістів** які пропонують такий вид боротьби з шахедами!!! Може хтось з них поцілить вночі з кулемета, чи гармати у ціль розміром 3Х2 метри? Так і ще ця ціль матляється як, маятник..)))) Може почнете підходити до 50 метрів до шахеда... і коли МОЖЕ !! влучите, то разом з шахедом з за вибуху попрямуєте до землі!...
У одного Валери Коломийця прослизнула розумна думка... ( ВНОЧІ чи побачить?) ..але зразу щезла, бо думати.... то не наше..)))
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17.04.2024 19:16 Ответить
Опыт сбития без использования бортового вооружения английскими пилотами фау-1,там,конечно,размеры поболее,но и скорость тоже.Если в ночное время,так сейчас и не 40-е года,технологии все-таки шагнули вперед.
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17.04.2024 20:11 Ответить
... не треба порівнювати різні поняття! Англійці виконували тактику патрюлювання біля пускових ФАУ-1..і бачили їх запуск. Почитайте спогади англійськіх пілотів. Крім того величезний вогняний шлейф за ракетою, яку видно здалеку. Потретє... Одна лінія запуску...без маневрування і досттньо вузький коридор прольоту цих ФАУ... що давало можливість патрюлювати цей коридор англійцям!
А тепер до нашого часу. Маневрують, не видно вночі.. ( ПНБ. дитяча іграшка ) МАСШТАБИ входу шахелів не 20-30 км. коридором, а тисячі км. по кордонам України. Заходять з півночі.. півдня. з моря... на різних висотах... То може Ви наберете 2000-3000 тисячі літаків, щоб прикрити такі масштаби? Ви його ні в тепловізор..ні з допомогою ПНБ НЕ ПОБАЧИТЕ на відстані 2-3 км. То якби було все так просто... то не застосовували б Міг-29 з локаторами, тепловими ракетами проти шахедів. Розмірковувати Ви б змогли, якби ВДЕНЬ... сидячи у літаку попробували знайти на фоні землі.. маленький літак типу Сесни...)))) Який від Вас у 5-8 км. Дуже тяжко знайти... навіть, якщо знаєте що він у тому напрямку. Вночі НЕМОЖЛИВО!! А таку ціль як щахед 3Х2... тільки якщо повезе.
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17.04.2024 20:35 Ответить
Нічні винищувачі Німеччини в 1940-1945 роках:

Dornier Do 217J/N
Focke-Wulf Ta 154
Heinkel He 219
Junkers Ju 88C/G
Messerschmitt Bf 110D/F-4/G-4
Messerschmitt Me 262 A-1a/U2, B-1a/U1
Focke-Wulf Fw 189 A-1
Focke-Wulf Fw 190 A-5/R11

Збивали тисячами все що завгодно. Вночі. В т.ч. тисячами і винищувачі І-16 довжиною 6 метрів.

Не потрібні 3000 таких машин. В України ВЖЕ побудована система раннього виявлення. Вже є якісний зв'язок. Шахеди летять тисячу кілометрів. Зі швидкістю АЖ 130 км/годину. Достатньо було б по 1-2 ескадрильї подібних "нічних винищувачів" на кожну область (сумарно до 400 машин) для суцільного закриття неба від Шахедів... А якщо б це були машини з бортовою РЛС - то знадобилось би ще менше машин.
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17.04.2024 23:19 Ответить
.. ну давайте начистоту... Я провів у небі на сьогодні трошки більш 22000 годин. Літав на кількох типах літаків. Шукав цілі , будучи військовим візуально у небі без допомоги локатора. ВДЕНЬ!!! ВНОЧІ це безперспективна марна робота. Про яку бортову РЛС на малих літаках іде мова? Навіть якщо Ви ВТУЛИТЕ туди цю казкову РЛС... і навіть фантастично знайдете вночі шахеда.... Ви в нього з чого будете стріляти? РЛС...ЦЕ КОМПЛЕКС... а не цяцька для того щоб знайти шахед у небі. Повторюю...Ну знайшли..далі що? Кулеметом ..чи двома куди стріляти будете? Ви його візуально вночі будете бачити? Пілотувати літак і стріляти по чому будете? По відмітці на екрані Вашого казкового РЛС? А ціль МАНЕВРУЄ!!! І що толку, шо система раннього оповіщення бачить шахедів? Чи Вас потрібно наводити на шахеди? А як? У Вас звичайний РЛС...НЕ КОМПЛЕКС... Просте питання! Вас посадять у джип з ДШК на турелі... Спробуйте у русі попасти у ціль 3х2 на відстані хоч 500-700 метрів. Ви у русі і ціль у русі. І не забудьте що Ви керуєте машиною... дивитися у локатор... і це все вночі.!! Якщо Ви зрозумієте, що таке авіаційний комплекс... і чим він відрізняється від звичайного РЛС.. який на Вашому літаку буде як зайцю гальма... тоді і продовжимо бесіду. Якби все було б так просто..то шахеди не долітали б до Львова..чи Києва. І вже повірте, я дуже добре знаю..як наші Міг-29 пррацювали по шахедах... З КОМПЛЕКСАМИ... і ракетами..а не з гармат. І втратили одну машину...бо до 2 км. приблизився... А Ви з кулемета за 2 км. будете пуляти? Чи може Вам ще ГШ-23 на Сесну пришпандьорити! Ну думайте... і не пишіть впевненої маячні...
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17.04.2024 23:46 Ответить
Історія каже - десятки тисяч людей літали вночі, шукали цілі, знаходили і збивали. Свідоцтв тому - безліч. Півсотні нічних винищувачів з 1940-1945 років - в наявності. Десяток з них - з РЛС-сами для виявлення цілей.

Але один конкретний громадянин не знаходив вночі цілей. Тому вважає, що це все нісенітниці.

Ну вдачі тобі в житті, досвічений ідіот-літун.
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18.04.2024 00:12 Ответить
Тож писали , що його знищили і відео викладали
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17.04.2024 17:49 Ответить
це вже серійний
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17.04.2024 18:08 Ответить
То перший знищили. Він ще йшов в колоні, прикривав тіпа. Трохи невдало...
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17.04.2024 18:09 Ответить
Аналагавнєтним аналагавнєтам-аналагав нєт...
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17.04.2024 17:53 Ответить
***-мобіль
по ескізам Кулібіна, який випередив самого Лєонардо даВінчі
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17.04.2024 17:54 Ответить
Кулібін взагалі нічого корисного для людей не винайшов.
Він така ж сама москальська вигадка, як і Ломоносов.
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17.04.2024 18:34 Ответить
я й вкладав у фразу сарказм (іронію) з цього приводу, натякаючи шо "випердив самого Лєонардо"
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17.04.2024 18:38 Ответить
Зрозуміло. Але я краще б зайвий раз не згадував цих тупих москалів в контексті розумних ******** ідей, бо зараз це прізвище занадто часто зустрічається, а більшість не розуміє, що воно того не варте.
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17.04.2024 18:49 Ответить
ти мені нагадав одну цікаву історію з мого життя. Не буду зараз вдаватися в деталі, але основна теза - це "інформаційна незайманість". На товариському суді в заводському клективі 30-річна комсоргша заводу дорікнула мені знання про ДАХАУ. Мол, вона прожила 30 років і не знає шо таке ДАХАУ, а я, буцім, такий прожжонний, шо в у 18 знаю. Познал, так сказать. Потєрял нєвінность)
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17.04.2024 18:58 Ответить
це в тобі говорять більшовицько-савєцькі установки.. це тоді людині для виживання потрібно було або прикидатися дурником, або ж дійсно ним бути, бо за знання карали
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17.04.2024 19:01 Ответить
Ні, я маю на увазі пропаганду "руского міра".
З моєї точки зору не варто пропагувати рускій мір недоречним згадуванням прізвищ якихось видуманих москальських знаменитостей. Тим більше, коли вони насправді такими не є, бо їхня користь для історії людства вигадана самими москалями.

Зараз багато хто з не дуже розумних і освічених людей з подачі москальської пропаганди при виражені своєї думки про якусь новинку (або псевдоновинку) посилаються на імена вигаданих москалями своїх псевдовчених (або псевдовинахідників).
А це, з моєї точки зору, свідчить про безграмотність цих людей, як з точки зору їхньої думки щодо оцінки новизни і користності самого предмета обговорення, так і з точки зору історичної оцінки тих прізвищ, на які вони посилаються при вираженні своєї думки.
Безпричинне, на мою думку, згадування тез (прізвищ) москальської пропаганди - це не ознака знань та освіченості, а звичайна собі тупа пропаганда руского міра.
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18.04.2024 10:20 Ответить
Хворобу тра' лікувати, а не приховувати. Не поглиблювати темряву, аби ніхто нічого не побачив, а проливати світло, шоп було видко все
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18.04.2024 10:37 Ответить
Москалі витрачають міліарди доларів на пропаганду руского міра щоб залити своїм рускім лайном (світлом) мізки людям у всьому світі.
У вас хіба є трільйони доларів, щоб зробити це лайно світлішим?
Ви ж, використовуючи москальську термінологію, насправді займаєтесь пропагандою цього лайна, а не боротьбою з ним. Пропагуйте Джефферсона і Марконі, а не витягуйте на світ москальські міфи про їхніх інженерів і винахідників. Це більш проста і благородна справа, ніж продовжувати топтатися в москальській темряві. Ви їх на світло все одно не виведете. Просто стільки грошей не вистачить. Треба просто застосовувати термінологію цивілізованого світу, а не москальські вигадки.
Використовувати москальську термінологію це все одно, що впроваджувати в українську мову їхні слова і думки. А це те ж саме, що зайвий раз рекламувати рускій мір.
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18.04.2024 11:46 Ответить
саме тому потрібно показувати правду на тлі брехні, шоп у поцієнтів складалося правильне бачення та розуміння. Мільярди тра' на імплементацію брехні, а правда переможе за так
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18.04.2024 11:52 Ответить
якшо людині, яка нічого не відає, вкинуть в свідомість якогось ломоносова, то їй не буде чим відповісти, чи поставити під сумнів. А спробуй обмани чоловіка який знає шо братья чєрєпанови винайшли паравоз Джеферсона, а попов перший на московщині зібрав радіо Марконі..
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18.04.2024 10:40 Ответить
Тут я згоден повністю.
Але ж наша розмова почалася не з визначення термінів і просвітлення темних голів. А вже з висловлення думок з використанням цих термінів.
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18.04.2024 11:49 Ответить
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17.04.2024 17:55 Ответить
Шухерпанцер?
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17.04.2024 18:22 Ответить
Этот российское импортозамещение , танк будет принимать участие в параде на красной площади как наилучший.Есть чем похвалиться перед Путлером
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17.04.2024 17:56 Ответить
Висновків два.
По перше - дрони для кацапів стали реальною проблемою. По друге - аналоговнєтні заводи, які "димлять в три зміни" в роіському телевізорі, чутка не справляються...
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17.04.2024 18:04 Ответить
я його лепіла із того шо било
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17.04.2024 18:07 Ответить
Сарай з пєтухамі всередині
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17.04.2024 18:08 Ответить
Одним словом - курник
Ще одне значення цього слова - вид пирога з курятиною, теж підходить.
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17.04.2024 19:59 Ответить
Мобільна дамба на гусеницях.
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17.04.2024 18:11 Ответить
непомітний такий... і колір підарський.
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17.04.2024 18:18 Ответить
избушка на куриных ногах
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17.04.2024 18:22 Ответить
Пересувний танк типу "Сортир".
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17.04.2024 18:25 Ответить
ИЗНАКУРНОЖ ©
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17.04.2024 18:26 Ответить
ізБа_на_кур_нож
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17.04.2024 18:31 Ответить
сарай - кацапське слово. Українською - хлів
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17.04.2024 18:30 Ответить
Футболісти клубу Galatasaray з вами можуть не погодитися
У кацапів взагалі всі слова крадені.
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17.04.2024 20:01 Ответить
Возможно, только "сарай" по-тюрски - дворец.
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18.04.2024 00:35 Ответить
у тюрків то палац, а у кацапів - хлів
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18.04.2024 09:57 Ответить
Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша
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17.04.2024 18:30 Ответить
Точно так само наші диванні "експерти" ржали над "мангалами"...
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17.04.2024 18:38 Ответить
Чомусь не смішно ...
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17.04.2024 18:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7fLi4Hh8gUE Да ... жить захочешь и не так раскорячишься
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17.04.2024 18:59 Ответить
От гАди, прямо з парада пабєди на краснай площі і зразу в бой ! Ані гаварілі, шо там в нутрі даже горшок для екіпажа єсть, і можна всє надабності іспражнять нє виходя до вєтру як льотчікі !!!
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17.04.2024 19:31 Ответить
А якщо вони його дзеркалами обліплять, щоб дронам сліпило та всяку "нечість" відганяло?
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17.04.2024 19:31 Ответить
(всяку "нечість" відганяло)
А як вони самі тоді всередину потраплять? 🤣
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17.04.2024 20:04 Ответить
Заповзають під днищем
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18.04.2024 04:25 Ответить
На це можна лити напалм замість вибухівки, і буде їм всередині щастя.
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17.04.2024 19:31 Ответить
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/St._Chamond.jpg
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17.04.2024 19:48 Ответить
Шутки шутками... Но ранее смеялись с "мангалов", а потом мы сами стали их устанавливать, как минимум на САУ. Тоже самое и с зубами дракона... Да, это чудо техники выглядит смешно, нелепо, но если это защищает то почему бы и не использовать. Уже есть видео, как успешно доставляют десант таким образом и этот "танк" успешно возвращается назад.
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17.04.2024 19:49 Ответить
Це у нас така традиція, спочатку ржати над ворогом, а потім переймати досвід. Пам'ятаю як тільки ледачий не обсирав "зуби дракона" і як наслідок самі їх будуємо. Фіг знає, що вони прикрили шифером...
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17.04.2024 20:40 Ответить
Ймовірно від дронів-камікадзе.
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17.04.2024 20:42 Ответить
Х.з. Не треба думати, що ворог тупіший за нас, цим ми принижуємо самі себе. Бо якщо ми три роки не можемо перемогти тупого ворога, що можна сказати про нас? Ми воюємо з розумним, хитрим, підступним і добре озброєним ворогом...
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18.04.2024 01:07 Ответить
Зубы сами по себе х-ня. Вот в сочетании с минами - да.
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17.04.2024 20:48 Ответить
Згоден. Це, як у тому анекдоті............. ....... - Може я і дурень, але п'ять стаканів на день маю! (про чоловіка із огірком у плавках))))))
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17.04.2024 20:53 Ответить
Це кацапський «Стелз»!
Ф-117 на гусеницях.
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17.04.2024 20:40 Ответить
Чого ви ржете? Це ж геніально. Дрони з автонаведенням не розпізнають цей мотлох як ціль. А натренувати штучний інтелект на таке вкрай важко. Дві години з молотком і танк не можливливо вразити дроном.
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17.04.2024 23:27 Ответить
За те Джавелін з Нлау вражають ці гівно танки аж дим йде.
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18.04.2024 01:42 Ответить
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18.04.2024 00:26 Ответить
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18.04.2024 00:27 Ответить
Так це ж було вже...

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18.04.2024 01:13 Ответить
Ще скажи його Джавелін не бере
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18.04.2024 01:41 Ответить
сарай, ще й шихфером покритий. це тобi не тут.
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18.04.2024 01:56 Ответить
Найефективніший спосіб боротьби з таким доробалом - міни. У нас вже є досвід мінування за допомогою дронів.



Отже можна не підлітаючи до нього впритул спробувати розкидати міни у радіусі його руху. На якусь обов'язково наїде. А далі, коли він зупиниться, можна передавати координати артилерії і добивати...
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18.04.2024 07:13 Ответить
Можна ще спробувати наземні дрони-камікадзи.

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18.04.2024 07:16 Ответить
Не вистачаю напису "На Бірлін!"
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18.04.2024 09:24 Ответить
только что глянул выпуск фабрики новостей. там кк раз показали атаку четырех таких сараев. и те спокойно доехали до населенного пункта, так как дроны по ним нифига не попали и не пробили. так что может не так уж и ржачно с этого
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18.04.2024 09:27 Ответить
був танчик , став пт сау Фердінант аналогавнанет)))
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18.04.2024 09:33 Ответить
Танкостроение пошло по приницпу построения подводных лодок - легкий корпус+прочный корпус.
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18.04.2024 09:50 Ответить
Воно виконало завдання, і повернулось неушкодженим, це факт. А де наші Леопарди і Челенджери?
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18.04.2024 11:36 Ответить
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