Россия применяет на войне танк, похожий на сарай, он оснащен комплексом радиоэлектронной борьбы. ВИДЕО
На фронте под Красногоровкой Донецкой области заметили очередное использование россиянами защитного укрытия FPV-дронов для танка, конструкция которого напоминает "сарай".
Как сообщает Цензор.НЕТ, надстройка танка российских оккупантов оснащена комплексом радиоэлектронной борьбы.
Напомним, ранее мы сообщали, что в районе Красногоровки россияне вывели на поле боя очень странный танк. Это был Т-72, но "новейшей" модификации. Его башню защищали бронированные пластины, из-за чего машина стала похожа на черепаху.
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+23 Hrysha Hlyba #582024
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Dornier Do 217J/N
Focke-Wulf Ta 154
Heinkel He 219
Junkers Ju 88C/G
Messerschmitt Bf 110D/F-4/G-4
Messerschmitt Me 262 A-1a/U2, B-1a/U1
Focke-Wulf Fw 189 A-1
Focke-Wulf Fw 190 A-5/R11
Частина з них - навіть обладнана була РЛС-ами. Але і без РЛС-ів є методи для виявлення цілей вночі.
Не менше таких моделей тоді було в Великобританії, США, Японії. З спеціалізованим обладнанням та тактикою саме для нічного "полювання".
А то у мене, у свій час закінчившого Військово-Повітряну академію і багато років віддавшого ВПС волосся стає дибом, коли я дізнаюся, що на німецьких літаках стояли РЛС...які були ЗДАТНІ вночі знайти ціль і вразити її!!)))))) Особливо про РЛС на Ju-88 та Ме-262.... )))) То, що Ви називаєте РЛС... у часи війни були експерементальними розробками і в повітряних боях масово не використовувалися бо нездатні були використані для цього апріорі. Прочитайте мемуари німецьких... радянських ...англійськіх фронтових пілотів. Там хоч є одне слово про ЛОКАТОР? Вони і слова такого не чули.
Bristol Beaufighter Mk IF - британський нічний важкий винищувач. РЛС AI Mark I.
1943 рік:
Focke-Wulf FW-190 A-6. Мав бортову РЛС FuG 16ZE "Зебра". Це одномоторний літак з 4 гарматами і 2 кулеметами на борту. Страшна річ. Майже 600 машин випущено було. Була ще модифікація R11 з РЛС FuG 217 «Neptun J-2».
1944 рік:
Messerschmitt Me.262B-1a. Мав бортову РЛС FuG 220 «Лихтенштейн»
Messerschmitt Me.262B-2a. Мав бортову РЛС FuG-218 «Нептун»
Ти ідіот, чи що?
1. Почитай, хто такий був "https://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Lent Гельмут Лент ".
2. Щодо метеоролокаторів тощо на малій авіації - ти просто непробиваємий невіглас, який, схоже, літав 2.5 роки зв'язаний десь в ящику з інструментами "Руслана" або взагалі напалило тобі в африці на якомусь АН-24. Прочитай, що то такеє, наприклад, "Метеорологічний радар RDR-7000". Якщо це для тебе "завелике" - то почитай, що то такеє "bendixking art-2000", список "сумісності" обладнання та зрозумій, що ти взагалі ніхєра про малу авіацію не знаєш. І до речі - все це продається вроздріб, в т.ч. б/у на вторинному ринку, за смішні гроші.
Тобто, ти не тільки не знаєш очевидних речей, але й продовжуєш якусь психіатрію верзти.
Давно до лікаря-мозгоправа за таблеточками не ходив, схоже...
Їх у Світі тисячі. В нас є досвід їх експлуатації, ремонту, на них тренувались курсанти авіаучилищ.
Єдине питання - шахеди переважно вночі літають, чи побачить пілот цей шахед у темряві?
Відповідь проста: розробили комплекс заходів. Технічних, організаційних та технологічних. Так, як і Україна зараз намагається Шахеди збивати не ракетами С-300, а використовуючи системи раннього виявлення, попередження, зв'язку, суцільних РЛС-полів наземних станцій - руками мобільних розрахунків - з кулеметів Максим 1905 року випуску, бляха-муха.
От вам перелік "нічних винищувачів" Німеччини в другій світовій війні:
Dornier Do 217J/N
Focke-Wulf Ta 154
Heinkel He 219
Junkers Ju 88C/G
Messerschmitt Bf 110D/F-4/G-4
Messerschmitt Me 262 A-1a/U2, B-1a/U1
Focke-Wulf Fw 189 A-1
Focke-Wulf Fw 190 A-5/R11
Застосовували рації, патрулювання, перші авіаційні РЛС-и, тощо.
У одного Валери Коломийця прослизнула розумна думка... ( ВНОЧІ чи побачить?) ..але зразу щезла, бо думати.... то не наше..)))
А тепер до нашого часу. Маневрують, не видно вночі.. ( ПНБ. дитяча іграшка ) МАСШТАБИ входу шахелів не 20-30 км. коридором, а тисячі км. по кордонам України. Заходять з півночі.. півдня. з моря... на різних висотах... То може Ви наберете 2000-3000 тисячі літаків, щоб прикрити такі масштаби? Ви його ні в тепловізор..ні з допомогою ПНБ НЕ ПОБАЧИТЕ на відстані 2-3 км. То якби було все так просто... то не застосовували б Міг-29 з локаторами, тепловими ракетами проти шахедів. Розмірковувати Ви б змогли, якби ВДЕНЬ... сидячи у літаку попробували знайти на фоні землі.. маленький літак типу Сесни...)))) Який від Вас у 5-8 км. Дуже тяжко знайти... навіть, якщо знаєте що він у тому напрямку. Вночі НЕМОЖЛИВО!! А таку ціль як щахед 3Х2... тільки якщо повезе.
Dornier Do 217J/N
Focke-Wulf Ta 154
Heinkel He 219
Junkers Ju 88C/G
Messerschmitt Bf 110D/F-4/G-4
Messerschmitt Me 262 A-1a/U2, B-1a/U1
Focke-Wulf Fw 189 A-1
Focke-Wulf Fw 190 A-5/R11
Збивали тисячами все що завгодно. Вночі. В т.ч. тисячами і винищувачі І-16 довжиною 6 метрів.
Не потрібні 3000 таких машин. В України ВЖЕ побудована система раннього виявлення. Вже є якісний зв'язок. Шахеди летять тисячу кілометрів. Зі швидкістю АЖ 130 км/годину. Достатньо було б по 1-2 ескадрильї подібних "нічних винищувачів" на кожну область (сумарно до 400 машин) для суцільного закриття неба від Шахедів... А якщо б це були машини з бортовою РЛС - то знадобилось би ще менше машин.
Але один конкретний громадянин не знаходив вночі цілей. Тому вважає, що це все нісенітниці.
Ну вдачі тобі в житті, досвічений ідіот-літун.
по ескізам Кулібіна, який випередив самого Лєонардо даВінчі
Він така ж сама москальська вигадка, як і Ломоносов.
З моєї точки зору не варто пропагувати рускій мір недоречним згадуванням прізвищ якихось видуманих москальських знаменитостей. Тим більше, коли вони насправді такими не є, бо їхня користь для історії людства вигадана самими москалями.
Зараз багато хто з не дуже розумних і освічених людей з подачі москальської пропаганди при виражені своєї думки про якусь новинку (або псевдоновинку) посилаються на імена вигаданих москалями своїх псевдовчених (або псевдовинахідників).
А це, з моєї точки зору, свідчить про безграмотність цих людей, як з точки зору їхньої думки щодо оцінки новизни і користності самого предмета обговорення, так і з точки зору історичної оцінки тих прізвищ, на які вони посилаються при вираженні своєї думки.
Безпричинне, на мою думку, згадування тез (прізвищ) москальської пропаганди - це не ознака знань та освіченості, а звичайна собі тупа пропаганда руского міра.
У вас хіба є трільйони доларів, щоб зробити це лайно світлішим?
Ви ж, використовуючи москальську термінологію, насправді займаєтесь пропагандою цього лайна, а не боротьбою з ним. Пропагуйте Джефферсона і Марконі, а не витягуйте на світ москальські міфи про їхніх інженерів і винахідників. Це більш проста і благородна справа, ніж продовжувати топтатися в москальській темряві. Ви їх на світло все одно не виведете. Просто стільки грошей не вистачить. Треба просто застосовувати термінологію цивілізованого світу, а не москальські вигадки.
Використовувати москальську термінологію це все одно, що впроваджувати в українську мову їхні слова і думки. А це те ж саме, що зайвий раз рекламувати рускій мір.
Але ж наша розмова почалася не з визначення термінів і просвітлення темних голів. А вже з висловлення думок з використанням цих термінів.
По перше - дрони для кацапів стали реальною проблемою. По друге - аналоговнєтні заводи, які "димлять в три зміни" в роіському телевізорі, чутка не справляються...
Ще одне значення цього слова - вид пирога з курятиною, теж підходить.
У кацапів взагалі всі слова крадені.
А як вони самі тоді всередину потраплять? 🤣
Ф-117 на гусеницях.
Отже можна не підлітаючи до нього впритул спробувати розкидати міни у радіусі його руху. На якусь обов'язково наїде. А далі, коли він зупиниться, можна передавати координати артилерії і добивати...