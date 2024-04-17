Россия применяет на войне танк, похожий на сарай, он оснащен комплексом радиоэлектронной борьбы. ВИДЕО

На фронте под Красногоровкой Донецкой области заметили очередное использование россиянами защитного укрытия FPV-дронов для танка, конструкция которого напоминает "сарай".

Как сообщает Цензор.НЕТ, надстройка танка российских оккупантов оснащена комплексом радиоэлектронной борьбы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в районе Красногоровки россияне вывели на поле боя очень странный танк. Это был Т-72, но "новейшей" модификации. Его башню защищали бронированные пластины, из-за чего машина стала похожа на черепаху.

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