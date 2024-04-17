Союзники на Ближнем Востоке показали, что они действительно могут, когда решимости достаточно, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 784-го дня войны с Россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что принял участие в работе Европейского совета, были все лидеры нашей Европы. Я благодарен Шарлю Мишелю, господину президенту Евросовета, Урсуле фон дер Ляйен, госпоже президенту Еврокомиссии, и всем руководителям европейских государств и правительств за неизменное внимание к Украине.
Обратил внимание сегодня на все то, что необходимо для наших дальнейших действий, для нашей защиты. Конечно, ПВО и фронт – это ключевой приоритет. Сейчас такое время, которое нужно всем в Европе, в свободном мире использовать для укрепления – ради большего производства оружия, ради большего снабжения оружием, вообще ради решительности. На решимости держится нормальная жизнь мира, и Европа точно может не проиграть это время ради нашей общей безопасности.
Перед заседанием Евросовета я обратился к участникам встречи во Всемирном банке ключевых мировых финансистов – министрам финансов стран-партнеров, руководителям ведущих финансовых институтов. Мы работаем, чтобы у Украины был достаточный финансовый фундамент, без которого не обойтись при защите от российской агрессии. Оборона и восстановление, социальная стабильность – все это требует финансов, долгосрочных программ поддержки. Но, наконец, решительные действия, чтобы замороженные российские активы начали работать для защиты от российского же террора.
Сегодня говорил и с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Готовим на пятницу заседание Совета Украина – НАТО. Повестка дня – именно о союзничестве, именно о силе совместных действий, о том, как можем вместе, действительно вместе дать больше защиты жизни – всем нашим городам и громадам.
Союзники сейчас на Ближнем Востоке показали, что они действительно могут. Могут, когда решимости достаточно", – рассказал Зеленский.
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а в Україні їм сцикотно, бо буйний може напасти на нату, а ната до війни не готова
а тепер покажіть на цьому плакаті де виробництво українського ППО ?
чим ЗЄльонський займався три роки війни? Крадівництвом на асвальті!
2%мінус триліон доларів, сотні тисяч загиблих
ВПК України закінчується виробництвом мінометних мін... за кордоном
- Нє могу, он мнє ручку нє дайот!
Одні зобов'язані, а другі, можуть…
«Вчоному» правознавцю, з приблуд95, треба Щетельней матчасть знати, щоб галіматню то тєлєку, і далі наМарафонювати по вухам, тим 73%, що прибули на дільниці у 2019 році!!
До травня, вже запізднто …
Невже, як у 2014-му в Горлівці "максимально хитати владу"? Чи може вже з президентського: "ми можемо збільшити фінансування армії, але як тоді будувати дороги"? Або "вимоги збільшення фінансування армії - то популізм"? Чи "захід нагнітає"?
До речі, я так і не зміг поїсти шашлики у 2022-му, хоча це падло обіцяло!
Та й кави в Ялті минулого року не пив, як обіцяло медійне проксі дєрьмака з ГУР...
А! Зрозумів! Він просив більше бітуму для "великого крадівництва"! Тоді - без питань!
Ну,позбивали ракети-дрони,а де удар у відповідь?Немає там ніякої рішучості від слова зовсім.Скільки знижено пускових установок або заводів по виробництву зброї?
Утерлися,і як у бійці вуличній,сказали«ми вас запам'ятали».Пізніше здачі дамо або не дамо.
До лампочки,яка в тебе зброя,треба ще мати рішучість її застосувать.
Безкарність породжує нахабство...