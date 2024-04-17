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Новости Видео Война
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Союзники на Ближнем Востоке показали, что они действительно могут, когда решимости достаточно, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 784-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что принял участие в работе Европейского совета, были все лидеры нашей Европы. Я благодарен Шарлю Мишелю, господину президенту Евросовета, Урсуле фон дер Ляйен, госпоже президенту Еврокомиссии, и всем руководителям европейских государств и правительств за неизменное внимание к Украине.

Обратил внимание сегодня на все то, что необходимо для наших дальнейших действий, для нашей защиты. Конечно, ПВО и фронт – это ключевой приоритет. Сейчас такое время, которое нужно всем в Европе, в свободном мире использовать для укрепления – ради большего производства оружия, ради большего снабжения оружием, вообще ради решительности. На решимости держится нормальная жизнь мира, и Европа точно может не проиграть это время ради нашей общей безопасности.

Перед заседанием Евросовета я обратился к участникам встречи во Всемирном банке ключевых мировых финансистов – министрам финансов стран-партнеров, руководителям ведущих финансовых институтов. Мы работаем, чтобы у Украины был достаточный финансовый фундамент, без которого не обойтись при защите от российской агрессии. Оборона и восстановление, социальная стабильность – все это требует финансов, долгосрочных программ поддержки. Но, наконец, решительные действия, чтобы замороженные российские активы начали работать для защиты от российского же террора.

Смотрите также: Жизнь людей на Ближнем Востоке и в Украине одинаково ценна и защищать их нужно одинаково, - Зеленский. ВИДЕО

Сегодня говорил и с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Готовим на пятницу заседание Совета Украина – НАТО. Повестка дня – именно о союзничестве, именно о силе совместных действий, о том, как можем вместе, действительно вместе дать больше защиты жизни – всем нашим городам и громадам.

Союзники сейчас на Ближнем Востоке показали, что они действительно могут. Могут, когда решимости достаточно", – рассказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343)


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Топ комментарии
+9
прибери сирунського. Залужного поверни. вова не чуди....
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17.04.2024 22:46
+7
Влиятельная особа из мировой сотни по версии журнала Тайм - не велит...
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17.04.2024 22:52
+7
Сумбрія зелі після рейтингів Times: "Вовка, подпіши указ об увольнєніі єрмака!"
- Нє могу, он мнє ручку нє дайот!
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17.04.2024 23:01
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прибери сирунського. Залужного поверни. вова не чуди....
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17.04.2024 22:46 Ответить
Влиятельная особа из мировой сотни по версии журнала Тайм - не велит...
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17.04.2024 22:52 Ответить
Впливову особу просити повернути Залужного, це як просити повернути міни. Мстиве нелегетимне гівно треба прибрати разом з дєрьмаком.
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17.04.2024 23:06 Ответить
А у Вовы подельники а не союзники!
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17.04.2024 23:03 Ответить
саюзнічкам на БС нічого не загрожує
а в Україні їм сцикотно, бо буйний може напасти на нату, а ната до війни не готова
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17.04.2024 22:49 Ответить
"союзничек на БС" має 5 (ПЬЯТЬ) кіль ПРО та ППО - від перехвату в космосі до ракет хасам з водопровідних труб.
а тепер покажіть на цьому плакаті де виробництво українського ППО ?
чим ЗЄльонський займався три роки війни? Крадівництвом на асвальті!
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18.04.2024 00:03 Ответить
"збільшили " ВВП на 2% мінус триліон доларів, сотні тисяч загиблих
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18.04.2024 00:08 Ответить
Ізраіль знає, що бува, коли країна роззброюється. Тому так. Україну знищують, а ізраіль цілий, та процвіта.
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17.04.2024 22:52 Ответить
ВПК Ізраілю починався з підпільного виробництва автоматів Томсон, а
ВПК України закінчується виробництвом мінометних мін... за кордоном
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18.04.2024 00:11 Ответить
Провів засідання євро Ради, дав доручення Шарлю і Урсулі …
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17.04.2024 22:54 Ответить
Чому смотрящий за пін-понгом ще досі вечірні відосіки записує,а не його начальник,Андрій Борисович,який попав в100 найвпливовіших на планеті?
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17.04.2024 22:56 Ответить
Сумбрія зелі після рейтингів Times: "Вовка, подпіши указ об увольнєніі єрмака!"
- Нє могу, он мнє ручку нє дайот!
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17.04.2024 23:01 Ответить
так то ж союзники.....
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17.04.2024 23:02 Ответить
У вовочкі черговий сеанс містечкового гвалту.
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17.04.2024 23:04 Ответить
Вова Зеленський а чи виконав ти рекомендації які надавали Союзники? Ні, ти Вова їх не виконав. Тож й вимагати щось від союзників ти не маєш права! Не можеш домовитися з союзниками, не можеш виготовити свою зброю - вихід ОДИН, ЄДИНИЙ НАЧЕ МАРАФОН - ВІДСТАВКА! Але люди з комплексом "янєлох" самі по добрій волі чи совісті у відставку не йдуть ..... нажаль.
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17.04.2024 23:05 Ответить
..не виключено, що завтра "зе манекен" відзначить у вечірньому "звіздослів'ї" безпосередій ключовий і вирішальний вплив расєйского агента ,із списку впливових осіб .на рішення США виділити допомогу Україні і Ізраїлю???
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17.04.2024 23:06 Ответить
Союзники і партнери, це юридично різні статуси!!
Одні зобов'язані, а другі, можуть…
«Вчоному» правознавцю, з приблуд95, треба Щетельней матчасть знати, щоб галіматню то тєлєку, і далі наМарафонювати по вухам, тим 73%, що прибули на дільниці у 2019 році!!
До травня, вже запізднто …
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17.04.2024 23:07 Ответить
неголений тамагочі єрмака війшов в роль "потужного" зачитувача з суфлера ...
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17.04.2024 23:17 Ответить
або коли довіряють владі країни
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17.04.2024 23:35 Ответить
Це читає з суфлера той, в якого діагноз прокрастинація.
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18.04.2024 00:05 Ответить
"...Підкреслив сьогодні все те, що необхідно для наших подальших дій, для нашого захисту..." Джерело:

Невже, як у 2014-му в Горлівці "максимально хитати владу"? Чи може вже з президентського: "ми можемо збільшити фінансування армії, але як тоді будувати дороги"? Або "вимоги збільшення фінансування армії - то популізм"? Чи "захід нагнітає"?
До речі, я так і не зміг поїсти шашлики у 2022-му, хоча це падло обіцяло!
Та й кави в Ялті минулого року не пив, як обіцяло медійне проксі дєрьмака з ГУР...

А! Зрозумів! Він просив більше бітуму для "великого крадівництва"! Тоді - без питань!
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18.04.2024 00:12 Ответить
Оман теж на Близькому Сході ? Ілі ета другое ?
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18.04.2024 03:47 Ответить
Я взагалі рішучості там не побачив.
Ну,позбивали ракети-дрони,а де удар у відповідь?Немає там ніякої рішучості від слова зовсім.Скільки знижено пускових установок або заводів по виробництву зброї?
Утерлися,і як у бійці вуличній,сказали«ми вас запам'ятали».Пізніше здачі дамо або не дамо.
До лампочки,яка в тебе зброя,треба ще мати рішучість її застосувать.
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18.04.2024 04:57 Ответить
Ще не вечір, плід зривають, коли достигне...
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18.04.2024 05:04 Ответить
Який вечір,гасить треба було,коли ракети ще летіли...Вони от приготуються і ще раз гахнуть...
Безкарність породжує нахабство...
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18.04.2024 06:55 Ответить
З таким президентом нас ніхто не вважає союзником, зеля зумів розісратися навіть з тіми хто насправді нас підтримував у перщий рік повномаштабної війни а зараз уже усіх нудить від його хамства та корупції
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18.04.2024 05:58 Ответить
Союзники показали як вони виконують НАЯВНІ угоди.
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18.04.2024 06:39 Ответить
спікеру Єрмака вже ніхто і нічого не дасть
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18.04.2024 08:34 Ответить
 
 