Союзники на Ближнем Востоке показали, что они действительно могут, когда решимости достаточно, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 784-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что принял участие в работе Европейского совета, были все лидеры нашей Европы. Я благодарен Шарлю Мишелю, господину президенту Евросовета, Урсуле фон дер Ляйен, госпоже президенту Еврокомиссии, и всем руководителям европейских государств и правительств за неизменное внимание к Украине.

Обратил внимание сегодня на все то, что необходимо для наших дальнейших действий, для нашей защиты. Конечно, ПВО и фронт – это ключевой приоритет. Сейчас такое время, которое нужно всем в Европе, в свободном мире использовать для укрепления – ради большего производства оружия, ради большего снабжения оружием, вообще ради решительности. На решимости держится нормальная жизнь мира, и Европа точно может не проиграть это время ради нашей общей безопасности.

Перед заседанием Евросовета я обратился к участникам встречи во Всемирном банке ключевых мировых финансистов – министрам финансов стран-партнеров, руководителям ведущих финансовых институтов. Мы работаем, чтобы у Украины был достаточный финансовый фундамент, без которого не обойтись при защите от российской агрессии. Оборона и восстановление, социальная стабильность – все это требует финансов, долгосрочных программ поддержки. Но, наконец, решительные действия, чтобы замороженные российские активы начали работать для защиты от российского же террора.

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Сегодня говорил и с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Готовим на пятницу заседание Совета Украина – НАТО. Повестка дня – именно о союзничестве, именно о силе совместных действий, о том, как можем вместе, действительно вместе дать больше защиты жизни – всем нашим городам и громадам.

Союзники сейчас на Ближнем Востоке показали, что они действительно могут. Могут, когда решимости достаточно", – рассказал Зеленский.