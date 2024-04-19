Скабеева учит Z-пропагандистов: "Если Россия бомбит Харьков, то это не агрессивная война, а создание санитарной зоны". ВИДЕО

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева провела "Курс молодого бойца" для нового поколения Z-пропагандистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент с наставлением подачи "правильной" российской информации от Скабеевой опубликован в соцсетях.

"Русская пропагандистка Скабеева не только не скрывает того, что занимается пропагандой, а даже поучает "блоггеров и журналистов" как это правильно делать на форуме "Курс молодого бойца": "Факты не так уж важны, главное - их подача". Теперь становится совершенно понятно, почему знаменитый роман Оруэлла "1984" о тоталитарном государстве исключен из школьной программы в России", - отмечает в комментарии автор публикации.

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