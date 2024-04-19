РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4523 посетителя онлайн
Новости Видео Война
18 222 62

Скабеева учит Z-пропагандистов: "Если Россия бомбит Харьков, то это не агрессивная война, а создание санитарной зоны". ВИДЕО

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева провела "Курс молодого бойца" для нового поколения Z-пропагандистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент с наставлением подачи "правильной" российской информации от Скабеевой опубликован в соцсетях.

"Русская пропагандистка Скабеева не только не скрывает того, что занимается пропагандой, а даже поучает "блоггеров и журналистов" как это правильно делать на форуме "Курс молодого бойца": "Факты не так уж важны, главное - их подача". Теперь становится совершенно понятно, почему знаменитый роман Оруэлла "1984" о тоталитарном государстве исключен из школьной программы в России", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также: Четыре пули попали в голову пропагандистке Скабеевой, портрет которой используют как мишень в тире. ВИДЕО

Автор: 

пропаганда (3675) Харьков (7475) Харьковщина (5577) бомбардировка (451) Скабеева Ольга (49)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+47
Цю ублюдку разом з її личинками грохнути, то це буде не вбивство, а санітарна очистка планети від біосміття
показать весь комментарий
19.04.2024 17:07
+31
Ківа їй не сниться вночі?
показать весь комментарий
19.04.2024 16:45
+23
От сучище...
показать весь комментарий
19.04.2024 16:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ківа їй не сниться вночі?
показать весь комментарий
19.04.2024 16:45 Ответить
вона з ним спить щоночі ві не тільки.
показать весь комментарий
19.04.2024 16:46 Ответить
краще б сходила на вихідні на концерт ... кабздона....
показать весь комментарий
19.04.2024 16:49 Ответить
Цю ублюдку разом з її личинками грохнути, то це буде не вбивство, а санітарна очистка планети від біосміття
показать весь комментарий
19.04.2024 17:07 Ответить
"санітарна зона в "рузьком" харькове"

щось тут зайве, може Харьків вже НЕ рузький?
буйло "звільнив" харків'ян із " рузького міра".

.
показать весь комментарий
19.04.2024 18:12 Ответить
.
Видихніть, друже. Не гарячкуйте.
Зайвохромосомні істоти саменькі чудово самовистругуються з дійсності, особливо замолоду. Головно їм не заважати в тому.
А коли їм [не] пощастить прожити достатньо довго, та ще й вистачить дурного глузду припхатися в Україну, ЗСУ то виправлять - скерують їх прямо до лихих парфумів.
показать весь комментарий
19.04.2024 23:50 Ответить
так вона таких ків на завтрак їсть
показать весь комментарий
19.04.2024 16:52 Ответить
От сучище...
показать весь комментарий
19.04.2024 16:46 Ответить
немає на цю курву ні бога, ні закону...
показать весь комментарий
19.04.2024 16:46 Ответить
Бог є, але пекло то не його парафія.,воно до нього не попаде, у пеклі вже є казан з її калєгамі. Їй тудой.
Здається її навіть кабзон на концерт не чекає.
А щодо закону, який в раші закон?
показать весь комментарий
19.04.2024 17:07 Ответить
але куля вже заряжена
показать весь комментарий
19.04.2024 20:21 Ответить
Може поможуть нам з ракетами - 300км від кордону з Украіною на рашці повинна бути Торрічелева пустота
показать весь комментарий
19.04.2024 16:47 Ответить
РФ от Калининграда до Владивостока должна превратиться в мертвые пустоши
показать весь комментарий
19.04.2024 18:13 Ответить
Виправдання їм нікому немає: вони всі все чудово знають та розуміють.
показать весь комментарий
19.04.2024 16:51 Ответить
А міг же тілоохоронець Порошенка додавити цю істоту тоді в Мінську.😒
показать весь комментарий
19.04.2024 17:07 Ответить
Не знаю, що таке "дупа попова", але Ви описали ще оптимістичний сценарій.
показать весь комментарий
19.04.2024 16:54 Ответить
Ця людожерка вчить НАШИХ підлітків, з Луганщини((
яких захопили зненацька орки, завдяки розведеннюу Золотому, розмінуванню та будівництву мостику перед Луганськом найвеличнішим з шашличників
показать весь комментарий
19.04.2024 16:52 Ответить
Чому ця істота досі ходить по землі? Це ж не *****, це ж не якийсь там госдуровець з купою держ.охорони, над яким трясеться фсб. Чому за три роки війни жоден чорноротий пропагандон не знищений?
показать весь комментарий
19.04.2024 17:01 Ответить
Просто треба визнати неміч СБУ і ГУР в цьому плані. Ну що поробиш? Це не базари кришувати.
показать весь комментарий
19.04.2024 17:04 Ответить
Ну Ківу наче вони ківнули, так що і цих гнид могли знищити.
показать весь комментарий
19.04.2024 18:19 Ответить
Забыли эти пропагандисты, как сидели плакали, что злые "украинские нацисты" 8 лет Данбасс баАмбили, как бедные дети страдали, как они русскоязычных спасать пришли....всю свою паскудную имперскую суть раскрыла, что люди в этой империи не важны, так лишь расходный материал.
показать весь комментарий
19.04.2024 17:02 Ответить
Чомусь у нас вирішили що фізичне усунення цієї істоти та їй подібним нічого не дасть. Яка велика помилка з боку СБУ. Треба прибирати отаких,які серуть ненавистю в порожні черепа кацапській дичині.
показать весь комментарий
19.04.2024 17:02 Ответить
В неї чи в нього на шиї кадик .
показать весь комментарий
19.04.2024 17:10 Ответить
У нас є така усмішка,, своєю смерттю, не вмре,або в лазєнці вшпариться,або х...єм вдавиться,, може то воно і є!?!
показать весь комментарий
19.04.2024 17:34 Ответить
Коли вже цю рашиську погань повішають разом соловйовим ,сімонян та іншу паскуду ,ой куди там братись Гебельсу до цієї мерзоти.
показать весь комментарий
19.04.2024 17:11 Ответить
скаба тварюка ! А взагалі пропагандони усіх країн ( диктатур, в усіх хто з них мавпує ) це тварюки
показать весь комментарий
19.04.2024 17:27 Ответить
Ой,как мне нравица,у вас тоже есть санитарные зоны,вы только создаёте, а у вас уже работают и то по полной программе, водичка святая смывает всю мерзость на своём пути, имела бы такую силу, то и москву снесла.
показать весь комментарий
19.04.2024 17:29 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2024 17:30 Ответить
Згадаймо, як кінчив колись відомий "Lord Haw-haw"!
показать весь комментарий
19.04.2024 17:59 Ответить
Когда взрывается российский НПЗ - это борьба за экологию.
показать весь комментарий
19.04.2024 17:33 Ответить
Що посієшь то й пожнешь, цю істоту розірвут ії ж власні "учні", з особливим цинізмом і жорстокостю, взрощене зло завжди пожирає свого вчителя.
показать весь комментарий
19.04.2024 17:35 Ответить
Скабеева бездушная мразь, ни чем не лучше, чем те ублюдки, которые стрелят в наших военных и гражданских. Мне она напоминает пришельца из фильма "Чужой", такая же бесчувственная и отвратительная. Не мне вам рассказывать о значимости пропаганды во время войны. Очень хочу дождаться, когда эту преступницу повесят, предварительно зачитав приговор. После многочисленных видео убийств и издевательств над нашими пленными, для русских военных преступников должна быть введена смертная казнь, согласно реалий военного времени. Не зачем пожизненно содержать и кормить этих тварей, это будет давать им надежду, что рано или поздно их выпустят по амнистии.
показать весь комментарий
19.04.2024 17:39 Ответить
Гмм... - якщо БОГ змінює колір шкіри відповідно до вигляду рила(бо не лице) та прибирає тарілку з ложкою, то цк зовсім не війна, а шлях в життя, але через пещерне воскресіння. Буває, - для особо тупих. Цікаво як відреагує бидлота *****, коли отримає відкриту часом Біблію? ********* мабуть брехню на БОГА, що для них звично: - в часову яму, так в яму, головне щоб глибше. АРХ М
показать весь комментарий
19.04.2024 17:39 Ответить
брудна смердюча татарва
показать весь комментарий
19.04.2024 17:55 Ответить
Просто пішла нах... курва каацапська.
показать весь комментарий
19.04.2024 18:22 Ответить
"Если россия бомбит Харьков, то это ... создание санитарной зоны"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ну, тогда в ответ симметрично вполне можно из москвы создать "санитарную зону"
показать весь комментарий
19.04.2024 18:27 Ответить
Цікаво, а скільки в неї дітей ? Як в Й.Геббельса, чи більше ? Чи менше ? Все одно треба готуватися...
показать весь комментарий
19.04.2024 18:29 Ответить
було б добре, якби ту суку підпутінську вже прикалічили
показать весь комментарий
19.04.2024 18:30 Ответить
На неї не злитися потрібно. Просто документувати її висловлювання і подати в Міжнародний суд як на посібницю кремлівського режиму, що сприяє розпаленню і продовженню війни в Європі. Там набереться вже на великий строк.
показать весь комментарий
19.04.2024 18:37 Ответить
ви вірите в міжнародне правосуддя ?
показать весь комментарий
19.04.2024 18:59 Ответить
"Если Россия бомбит Харьков" - цє виправдання тероризму та потвердження геноциду українців. А ти ***** вже давно на срок собі наговорила.
показать весь комментарий
19.04.2024 18:48 Ответить
якщо вбити цю с.ку то це не вбивство а санітарна дератизація
показать весь комментарий
19.04.2024 19:20 Ответить
А то раньше было непонятно, "почему знаменитый роман Оруэлла "1984" о тоталитарном государстве исключен из школьной программы в России"
показать весь комментарий
19.04.2024 19:21 Ответить
********* - суцільна санітарна зона.
показать весь комментарий
19.04.2024 19:39 Ответить
ці пропагадони є військовими злочинцями і законними цілями для українських спецслужб. Смерть ворогам!
показать весь комментарий
19.04.2024 19:40 Ответить
А для нас санитарная зона проходит где-то за уралом....
показать весь комментарий
19.04.2024 20:22 Ответить
"для одних - шпион
для других - разведчик"
----
старо как мир
показать весь комментарий
19.04.2024 20:43 Ответить
Тупа, як пробка. Те, що вона каже, це банальне бачення або оцінка подій сторонами, але ж в суді, де теж є дві сторони суперечок вдається з'ясувати правду і винести вирок.

А пост-правда це стан, коли цінність правди, держави, бога, людини і тп більше не є визначеними і тому час завмирає або рухається дуже швидко і на місці - історії немає, але все відбувається дуже швидко.

рфія в свойому варварстві вирішила, якщо немає правди, то ми будемо людожерами і усе знищимо, а просунуті кажуть, що тоді все правДА і все треба зберегти, і підсилити
показать весь комментарий
19.04.2024 20:52 Ответить
наступна після пуйла на шибеницю
показать весь комментарий
19.04.2024 21:44 Ответить
......... ........и т.д. и т.п
показать весь комментарий
19.04.2024 21:46 Ответить
...а хто така ТД?
показать весь комментарий
19.04.2024 23:05 Ответить
Ау..........! Буданов,де ти? Чи ти зараз зайнятий тим,що примазуєшся до збитого ППО ТУ?
показать весь комментарий
19.04.2024 22:08 Ответить
Велл, велл, вееелл.
показать весь комментарий
19.04.2024 22:47 Ответить
Ніт. Цю натаху вже нічим не відмити. І жодні викрутаси перукарів і косметологів їй не допоможуть. Зайва хромосома - це назавжди. Все, чим їй можна зарадити, - приспати. Як невиліковно хворого кота.
показать весь комментарий
19.04.2024 23:04 Ответить
а ви не важаєте що це явка з повиноною, воно розповідає як процює пропоганда.
показать весь комментарий
19.04.2024 23:31 Ответить
Реінкарнація існує .
.
показать весь комментарий
20.04.2024 07:52 Ответить
Цікаво буде подивитися, що вона заспіває, коли її судитимуть⚰️🇷🇺⚰️🤣🤣🤣
показать весь комментарий
20.04.2024 08:43 Ответить
Если интерпретация факта важнее самого факта - то нахрена собственно нужен сам факт?
показать весь комментарий
20.04.2024 09:56 Ответить
поэтому и существуют фейки
показать весь комментарий
20.04.2024 10:31 Ответить
 
 