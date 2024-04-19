Скабеева учит Z-пропагандистов: "Если Россия бомбит Харьков, то это не агрессивная война, а создание санитарной зоны". ВИДЕО
Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева провела "Курс молодого бойца" для нового поколения Z-пропагандистов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент с наставлением подачи "правильной" российской информации от Скабеевой опубликован в соцсетях.
"Русская пропагандистка Скабеева не только не скрывает того, что занимается пропагандой, а даже поучает "блоггеров и журналистов" как это правильно делать на форуме "Курс молодого бойца": "Факты не так уж важны, главное - их подача". Теперь становится совершенно понятно, почему знаменитый роман Оруэлла "1984" о тоталитарном государстве исключен из школьной программы в России", - отмечает в комментарии автор публикации.
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щось тут зайве, може Харьків вже НЕ рузький?
буйло "звільнив" харків'ян із " рузького міра".
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Видихніть, друже. Не гарячкуйте.
Зайвохромосомні істоти саменькі чудово самовистругуються з дійсності, особливо замолоду. Головно їм не заважати в тому.
А коли їм [не] пощастить прожити достатньо довго, та ще й вистачить дурного глузду припхатися в Україну, ЗСУ то виправлять - скерують їх прямо до лихих парфумів.
Здається її навіть кабзон на концерт не чекає.
А щодо закону, який в раші закон?
яких захопили зненацька орки, завдяки розведеннюу Золотому, розмінуванню та будівництву мостику перед Луганськом найвеличнішим з шашличників
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Ну, тогда в ответ симметрично вполне можно из москвы создать "санитарную зону"
для других - разведчик"
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старо как мир
А пост-правда це стан, коли цінність правди, держави, бога, людини і тп більше не є визначеними і тому час завмирає або рухається дуже швидко і на місці - історії немає, але все відбувається дуже швидко.
рфія в свойому варварстві вирішила, якщо немає правди, то ми будемо людожерами і усе знищимо, а просунуті кажуть, що тоді все правДА і все треба зберегти, і підсилити
.