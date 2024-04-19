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Последствия удара РФ по Синельниково: Руины дома, в котором погибла целая семья – бабушка, мать и двое детей. Школьники собирают вещи погибших друзей. ВИДЕО

В Синельниковском районе на Днепропетровщине в результате российских ракетных ударов 19 апреля погибли шесть человек, еще два человека травмированы.

В Синельниковском районе повреждено более десятка частных домов. Загорелись пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Погибли шесть человек, среди которых дети 6 и 8 лет. Еще два человека травмированы, сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

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"Синельниково, Днепропетровщина. Руины дома, в котором погибла целая семья - бабушка, мать и двое детей 8 и 14 лет.

6-летнего младшего мальчика реанимировали в больнице. Местные дети собирают вещи своих погибших друзей", - говорится в описании к видео.

Автор: 

обстрел (27114) жертвы (2071) Днепропетровская область (3944)


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Топ комментарии
+32
Горіти вам всім обов'язково у пеклі мерзенні рашистські вбивці...
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19.04.2024 19:03
+31
Нехай буде тричі проклятий КОЖЕН лаптеногій від малого до старого!!! 😡
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19.04.2024 19:00
+18
Побажання до Бога щоб московія відповіла у 200 кратному розмірі за заподіяну шкоду і вбивства в Україні.
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19.04.2024 19:07
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Нехай буде тричі проклятий КОЖЕН лаптеногій від малого до старого!!! 😡
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19.04.2024 19:00 Ответить
Горіти вам всім обов'язково у пеклі мерзенні рашистські вбивці...
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19.04.2024 19:03 Ответить
Боженька все бачить!

Ці нелюді, які запускють ракети на знищення дітей, отримують покарання, разом з іхніми ублюдками! Вони не вчили історію! Покрання прийде до усіх іх родин, за гроши, за котрі вони продалися д'яволу!
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19.04.2024 19:04 Ответить
Побажання до Бога щоб московія відповіла у 200 кратному розмірі за заподіяну шкоду і вбивства в Україні.
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19.04.2024 19:07 Ответить
Озвіріли кацапи геть ,
бракує слів від цих страшних злочинів , які вони вчиняють на нашій
святій землі 🙁
Горіть у пеклі , кляті рашисти і нелюдь 😠
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19.04.2024 19:09 Ответить
Вони не озвіріли; вони були такими завжди. Ви їх просто не знаєте, не стикалися з ними раніше.
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19.04.2024 22:14 Ответить
жесть.... ****** козломорді
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19.04.2024 19:20 Ответить
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19.04.2024 19:20 Ответить
Зате зелена асфальтова дорога до кладовища для зепокидьків перевищує людську ціність
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19.04.2024 19:31 Ответить
Если Конгресс завтра не примет закон о помощи Украине, надо на Капитолий бомбу скидывать! Суки путинские продажные!
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19.04.2024 20:03 Ответить
Це асвабадітєлі! Мерзота кончена! Підерація )(уйла повиинна палати і вибухати! Смерть рашистським окупантам!
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19.04.2024 20:19 Ответить
Тварюки...
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19.04.2024 20:23 Ответить
Вилупки кацапські. Дійде черга і до вас.
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19.04.2024 20:38 Ответить
Рашиські під@ри щоб ваші діти горіли у пеклі!
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19.04.2024 20:39 Ответить
 
 