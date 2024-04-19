Последствия удара РФ по Синельниково: Руины дома, в котором погибла целая семья – бабушка, мать и двое детей. Школьники собирают вещи погибших друзей. ВИДЕО
В Синельниковском районе на Днепропетровщине в результате российских ракетных ударов 19 апреля погибли шесть человек, еще два человека травмированы.
В Синельниковском районе повреждено более десятка частных домов. Загорелись пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Погибли шесть человек, среди которых дети 6 и 8 лет. Еще два человека травмированы, сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Синельниково, Днепропетровщина. Руины дома, в котором погибла целая семья - бабушка, мать и двое детей 8 и 14 лет.
6-летнего младшего мальчика реанимировали в больнице. Местные дети собирают вещи своих погибших друзей", - говорится в описании к видео.
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+32 Александр Чуднивец #474549
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+18 Garry Dron
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Ці нелюді, які запускють ракети на знищення дітей, отримують покарання, разом з іхніми ублюдками! Вони не вчили історію! Покрання прийде до усіх іх родин, за гроши, за котрі вони продалися д'яволу!
бракує слів від цих страшних злочинів , які вони вчиняють на нашій
святій землі 🙁
Горіть у пеклі , кляті рашисти і нелюдь 😠