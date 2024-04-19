Последствия удара РФ по Синельниково: Руины дома, в котором погибла целая семья – бабушка, мать и двое детей. Школьники собирают вещи погибших друзей. ВИДЕО

В Синельниковском районе на Днепропетровщине в результате российских ракетных ударов 19 апреля погибли шесть человек, еще два человека травмированы.

В Синельниковском районе повреждено более десятка частных домов. Загорелись пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Погибли шесть человек, среди которых дети 6 и 8 лет. Еще два человека травмированы, сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

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"Синельниково, Днепропетровщина. Руины дома, в котором погибла целая семья - бабушка, мать и двое детей 8 и 14 лет.

6-летнего младшего мальчика реанимировали в больнице. Местные дети собирают вещи своих погибших друзей", - говорится в описании к видео.