"Сняли даже унитаз": В Бурятии обокрали вернувшегося из Украины российского оккупанта. ВИДЕО

Российский оккупант из Улан-Удэ Александр Суворов, когда приехал с войны в Украине домой в отпуск, обнаружил, что его обокрали.

У российского оккупанта угнали машину и дважды обчистили дом - забрали даже унитаз, удивляется Александр, передает Цензор.НЕТ.

"Вынесли весь шкаф полностью. Весной детей переодевать не во что, я сам сейчас в жилетке хожу, потому что даже мою одежду забрали... Сняли даже унитаз", - жалуется российский оккупант.

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