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"Сняли даже унитаз": В Бурятии обокрали вернувшегося из Украины российского оккупанта. ВИДЕО

Российский оккупант из Улан-Удэ Александр Суворов, когда приехал с войны в Украине домой в отпуск, обнаружил, что его обокрали.

У российского оккупанта угнали машину и дважды обчистили дом - забрали даже унитаз, удивляется Александр, передает Цензор.НЕТ.

"Вынесли весь шкаф полностью. Весной детей переодевать не во что, я сам сейчас в жилетке хожу, потому что даже мою одежду забрали... Сняли даже унитаз", - жалуется российский оккупант.

Смотрите также: Двое мужчин в военной форме обворовывали в Херсоне заброшенные магазины и офисы. Их задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

хищение (676) Бурятия (52)


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Топ комментарии
+32
Колись заморським дефіцитом був двокасетник Sharp, а тепер - унітаз....
Вєрной дорогой ідьотє, товаріщі ...
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19.04.2024 20:54
+25
А ти уйобок сам собі йдучи в Україну вбивати не задавав питання - де мораль ?
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19.04.2024 20:56
+17
Френдлі- фаєр якийсь
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19.04.2024 20:52
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на вулицю нехай йде - звично.....
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19.04.2024 20:51 Ответить
Песня «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» была написана композитором Василием Соловьёвым-Седым на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова

Я хожу в хороший час заката
У тесовых новеньких ворот;
Может, к нам сюда знакомого солдата
Ветерок попутный занесёт.
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19.04.2024 21:30 Ответить
Френдлі- фаєр якийсь
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19.04.2024 20:52 Ответить
френдлі-фраєр бурят однополчанєн
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19.04.2024 21:31 Ответить
Вірно кажеш....
Де Мораль?!
Так її не в тебе ні в кого з вас Путіноголових Ніколи Не було
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19.04.2024 20:53 Ответить
Вже другий день тішуся цим відео!!! Гойда!
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19.04.2024 20:53 Ответить
Колись заморським дефіцитом був двокасетник Sharp, а тепер - унітаз....
Вєрной дорогой ідьотє, товаріщі ...
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19.04.2024 20:54 Ответить
+ +
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19.04.2024 20:56 Ответить
Тоді все починалося з Goldstar...
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19.04.2024 20:57 Ответить
.
"Шарп" - то було жирно. А для "граждан папрощє" були одноразові двокасетники "International".
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19.04.2024 23:26 Ответить
Sharp 700 або 777
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20.04.2024 07:46 Ответить
По ходу, для бурятів унітаз це як буси для туземців....
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19.04.2024 20:55 Ответить
***** на постному маслі
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19.04.2024 20:55 Ответить
світовий коловорот унітазів в расєї
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19.04.2024 20:56 Ответить
А ти уйобок сам собі йдучи в Україну вбивати не задавав питання - де мораль ?
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19.04.2024 20:56 Ответить
Мораль в том , кацапе , що ти , мразь , повернувся живим із
України 🤬
здохни , падло !!
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19.04.2024 20:57 Ответить
Экспроприация экспроприаторов, однако....(с)
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19.04.2024 20:58 Ответить
за что боролся на то и напоролся
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19.04.2024 20:58 Ответить
То на всю Бурятію був єдиний унітаз-тепер цей випиндрьениш як всі
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19.04.2024 21:01 Ответить
Так він же на "сво" був, бачив, як унітази знімають. То що його дивує?
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19.04.2024 21:01 Ответить
Ну, зкріпа така в них - красти унітази. Або з України. Або вкрадений з України...
Це зкріпа. Тут жодна логіка не працює.
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19.04.2024 23:10 Ответить
Ну, унітаз для кацапа це фетиш, предмет розкоші і гордості. Тепер по старому, в дирку в підлозі
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19.04.2024 21:02 Ответить
в дирку в підлозі......
... на вулиці....
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19.04.2024 21:28 Ответить
Кстаті о птичках: Іван (Гойда) Охлобистін склєіл ласти.
Поєхал на Донбасс і вот на тєбе...
Жьолтиє очки сдани в коміссіонку.
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19.04.2024 21:07 Ответить
о птічках
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19.04.2024 21:11 Ответить
да нет выжила тварь
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19.04.2024 21:13 Ответить
Це цікаво. А детальніше можна? Бажано, з лінком на серйозне джерело.
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19.04.2024 23:12 Ответить
На Донбасі загинув російський актор Іван Охлобистін - YouTube
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20.04.2024 03:03 Ответить
А говорили в Україну за унітазами їдуть. Брехали виходить. Є в Бурятії унітази. Навіть крадуть їх
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19.04.2024 21:08 Ответить
где мораль на чужой земле....в унітазі вся твоя мораль.а унітаз ********.
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19.04.2024 21:09 Ответить
Судячі з раковини та ванної там унітаз був ще той - скрепний з савецкого союза а це для московитів як найцінніша реліквія буде тепер стояти десь на постаменті
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19.04.2024 21:12 Ответить
В лучших традициях рашки - грабь награбленное
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19.04.2024 21:13 Ответить
"Зняли навіть унітаз", - Колеги, подумав орк
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19.04.2024 21:18 Ответить
Млять , не туалет, а какая-то бойлерная в хрущевском подвале.
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19.04.2024 21:20 Ответить
ШЕДЕВРАЛЬНО ! Конспектуємо ! Класична москальська "мораль" : "...я воюю в чужой стране, я на чужой земле буквально кровь свою проливал, за свою республику (бурятию)...", а в мене унітаз сп-дили !!! Аплодисменти, занавес ! Шекспір, вставай !
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19.04.2024 21:21 Ответить
У меня кацапы сняли уцелевшие пластиковые окна, когда территория была оккупирована кацапоидами. И я все думал что они с ними на войне будут делать, таки не нашел ответа на этот вопрос. А недавно на телеграмме увидел видео пидоров и понял. Они ведь смародерили окна на благое дело,для церкви а не для себя. На этом видео была новая "церковь" из бревен в лесу,построеная кацапами на временно оккупированной территории,а в этой "церкви"стояли пластиковые окна. Понятно что из бурятии они их не приперли, а сперли у таких как я. Так что они никакие не мародеры, они для церкви и бога стараются. Уроды хреновые.
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19.04.2024 21:26 Ответить
и Богу по фиг....
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20.04.2024 00:06 Ответить
Блуждающій унітаз...
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19.04.2024 21:28 Ответить
Ого!..
Мабуть, самі того не бажаючи, Ви підняли вкрай серйозну тему: "Вплив квантово-механічних взаємодій на положення унітазів у просторово-часовому континуумі".
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19.04.2024 23:21 Ответить
Это настоящий casus belli для начала СВО в Бурятии )) Кража унитаза требует вендетты
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19.04.2024 21:28 Ответить
Клас!!!! Нічого, в юрті унітаз згодиться!! А де ж самка з виродками була??!!
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19.04.2024 21:31 Ответить
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19.04.2024 21:33 Ответить
Цензор - може такі новини та йього на юх.
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19.04.2024 21:41 Ответить
Где мораль!!! Я ваюю в чужой странє, а тут такоє… Где мораль?
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19.04.2024 21:42 Ответить
Мораль там, де і його мозок.
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19.04.2024 21:51 Ответить
мораль - скрепа
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19.04.2024 21:51 Ответить
Нічого страшного, їдь ще раз в Україну і привезеш собі новий. Ну, можливо!
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19.04.2024 22:01 Ответить
Аграбілі,так єто не твойо. Шкода що не здох от потєрі крові.рєспубликанєц хренов.
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19.04.2024 22:05 Ответить
"Російський окупант з Улан-Уде Олександр Суворов" ----> "александр cуворов" - має бути так.
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19.04.2024 22:21 Ответить
А чого кацапи на унітазах помішані?
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19.04.2024 22:54 Ответить
Ніякої моралі не існує, якщо ти падло досі не здохло ...
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19.04.2024 22:55 Ответить
Нахіба оркові мораль, коли зкріпи є?
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19.04.2024 23:15 Ответить
Може то хтось просто по своє зайшов?
Може хтось з Маріуполя...
Чи Херсону...
А "хде мораль?" - пошукай он у тій трубі, шо від унітазу лишилась, там ана...
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19.04.2024 23:25 Ответить
Орко-буряти - істоти примітивні. Патякання про мораль - не що інше, як понти для приїжджих.
Все багато простіше: хто першим встав, того й капці унітаз.
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19.04.2024 23:30 Ответить
Ніяке! Не вірю! Йорика накабздона нема. Гренади нема. Постера серьоги Радонежськаго нема. Сокири дастоєвського нема. пушекна бібліотеку спалили. Це в потвори "на родінє". А воно до нас лізло памагать. Десь RUSORIZ схибив...
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19.04.2024 23:37 Ответить
Двічі спизжений унітаз може навіть продадуть на аукціоні. Це ж тепер "раритет"! Прикольно що цей бурятський мудак вживає слово мораль не знаючи його значення... Дуже хочеться щоб він з України повернувся інвалідом і врешті його наздогнала зла буддійська карма. (Згідно буддизму допомагати нужденним це обтяжувати власну карму, бо кожний мусить повноцінно страждати відпрацьовуючи свою карму і відповідати за скоєне зло індивідуально.) Ви думаєте чому азіати тікають з Азії? Одна з причин відсутність співчуття до ближнього. Саме це і називається "азіатчина".
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19.04.2024 23:38 Ответить
В Бурятіі унітаз - це "чаша шаманов", а для касапів - "сосуд вілічія" - "рузкомірскій антаганізм атнашєній".
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20.04.2024 00:07 Ответить
Кацапина про мораль згадала.
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20.04.2024 00:18 Ответить
Вы бурят? Я очень рад!
Вам к кабздону в первый ряд
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20.04.2024 00:48 Ответить
ПУТИНОГОЛОВЫЙ ДЕБИЛ ТАК ТЕБЕ И НАДО
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20.04.2024 02:20 Ответить
Ніхера собі, злодії обікрали злодія. Це вже "безпредел" якийсь...
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20.04.2024 05:52 Ответить
схоже на показове пограбування - повторили те, що кацапи роблять в Україні
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20.04.2024 08:18 Ответить
Оце мораль!? Я говорить: «в Чужой стране кровь проливал за свою республику,добровольно»…. Дійсно : а где же мораль? Добре ці підари все розуміють
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20.04.2024 06:25 Ответить
Это придумали для того чтобы скрыть свои п......я. Они ждали ящик, а тут он сам пожаловал. Если бы приехал ящиком , то ничего не было бы....... СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.04.2024 07:20 Ответить
"...как честный человек крал у хахлофф домой для деток унитаз, на горбу своём буквально волок - а они возьми его у меня да и с***ди! О темпора, о морес!"
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20.04.2024 07:57 Ответить
хтось стібеться над рускомозглими? діяли як русскіє в Україні.
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20.04.2024 08:17 Ответить
"Кровь проливал за свой народ, за свою республику..."

🤦Дебил тупорылый. Очень жаль.... что он не всю кровь отлил.
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20.04.2024 10:01 Ответить
Ага, его же "сотоварищи" по иародерству, которые вернулись раньше, чем он!
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20.04.2024 11:14 Ответить
 
 