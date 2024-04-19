"Сняли даже унитаз": В Бурятии обокрали вернувшегося из Украины российского оккупанта. ВИДЕО
Российский оккупант из Улан-Удэ Александр Суворов, когда приехал с войны в Украине домой в отпуск, обнаружил, что его обокрали.
У российского оккупанта угнали машину и дважды обчистили дом - забрали даже унитаз, удивляется Александр, передает Цензор.НЕТ.
"Вынесли весь шкаф полностью. Весной детей переодевать не во что, я сам сейчас в жилетке хожу, потому что даже мою одежду забрали... Сняли даже унитаз", - жалуется российский оккупант.
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Я хожу в хороший час заката
У тесовых новеньких ворот;
Может, к нам сюда знакомого солдата
Ветерок попутный занесёт.
Де Мораль?!
Так її не в тебе ні в кого з вас Путіноголових Ніколи Не було
Вєрной дорогой ідьотє, товаріщі ...
"Шарп" - то було жирно. А для "граждан папрощє" були одноразові двокасетники "International".
України 🤬
здохни , падло !!
Це зкріпа. Тут жодна логіка не працює.
... на вулиці....
Поєхал на Донбасс і вот на тєбе...
Жьолтиє очки сдани в коміссіонку.
Мабуть, самі того не бажаючи, Ви підняли вкрай серйозну тему: "Вплив квантово-механічних взаємодій на положення унітазів у просторово-часовому континуумі".
Олександр Суворов"----> "александр cуворов" - має бути так.
Може хтось з Маріуполя...
Чи Херсону...
А "хде мораль?" - пошукай он у тій трубі, шо від унітазу лишилась, там ана...
Все багато простіше: хто першим встав, того й
капціунітаз.
Вам к кабздону в первый ряд
🤦Дебил тупорылый. Очень жаль.... что он не всю кровь отлил.