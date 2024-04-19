Этот год уже не может быть временем просто для дальнейших обсуждений, нужны решения партнеров, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 786-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Тяжелый сегодня день. Ракетные удары. Днепр – просто по центру города, по обычной застройке. Дом, вокзал. Также сегодня – Синельниково, Кривой Рог. Удары по Никополю. Удары по Одесскому региону – снова по портам, по экспорту нашего продовольствия. Сегодня же – обстрелы и удары по Донетчине, Николаевщине, Харьковщине. Много пострадавшихе – всем оказывается помощь, и я благодарю каждого, кто поддерживает сейчас наших людей, кто ликвидирует последствия российского зла. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

Когда Украина обращается к партнерам относительно систем ПВО, которые у них есть – есть на складах, на базах хранения, но нужны здесь, именно здесь, чтобы защищать жизнь, – мы говорим о настоящем союзничестве. И мы в Украине ценим усилия каждого лидера, каждого государства, которые действительно активны, выполняют обещания и пытаются увеличить возможности нашего воздушного щита.

Именно из Днепра сегодня я обратился к участникам специального заседания нашего Совета Украина – НАТО. Это было заседание на уровне министров обороны стран Североатлантического союза. У российских террористов уже, к сожалению, было слишком много времени – годы этой войны, чтобы уничтожать украинскую жизнь. Этот год уже не может быть временем просто для дальнейших обсуждений. Все совершенно конкретно. Украине нужна ПВО, и партнеры могут с этим помочь. Нам нужна артиллерия, и это то, что есть в мире. Только достаточное количество ПВО и истребителей может отогнать российскую авиацию. Решения нужны. Решения возможны. Каждый в мире, кто действительно стремится к миру, должен не бояться проявлять свою силу, чтобы защитить жизнь", - сказал Зеленский.

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