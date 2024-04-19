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Новости Видео Война
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Этот год уже не может быть временем просто для дальнейших обсуждений, нужны решения партнеров, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 786-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Тяжелый сегодня день. Ракетные удары. Днепр – просто по центру города, по обычной застройке. Дом, вокзал. Также сегодня – Синельниково, Кривой Рог. Удары по Никополю. Удары по Одесскому региону – снова по портам, по экспорту нашего продовольствия. Сегодня же – обстрелы и удары по Донетчине, Николаевщине, Харьковщине. Много пострадавшихе – всем оказывается помощь, и я благодарю каждого, кто поддерживает сейчас наших людей, кто ликвидирует последствия российского зла. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

Когда Украина обращается к партнерам относительно систем ПВО, которые у них есть – есть на складах, на базах хранения, но нужны здесь, именно здесь, чтобы защищать жизнь, – мы говорим о настоящем союзничестве. И мы в Украине ценим усилия каждого лидера, каждого государства, которые действительно активны, выполняют обещания и пытаются увеличить возможности нашего воздушного щита.

Именно из Днепра сегодня я обратился к участникам специального заседания нашего Совета Украина – НАТО. Это было заседание на уровне министров обороны стран Североатлантического союза. У российских террористов уже, к сожалению, было слишком много времени – годы этой войны, чтобы уничтожать украинскую жизнь. Этот год уже не может быть временем просто для дальнейших обсуждений. Все совершенно конкретно. Украине нужна ПВО, и партнеры могут с этим помочь. Нам нужна артиллерия, и это то, что есть в мире. Только достаточное количество ПВО и истребителей может отогнать российскую авиацию. Решения нужны. Решения возможны. Каждый в мире, кто действительно стремится к миру, должен не бояться проявлять свою силу, чтобы защитить жизнь", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский обратился к НАТО: Украине нужны системы Patriot, снаряды, дальнобойное оружие и авиация

Автор: 

Зеленский Владимир (20343)


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Топ комментарии
+14
Про який рік воно меле? Після травня ти ніхто, і звать тебе ніяк.
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19.04.2024 22:44
+11
пнх клоун.
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19.04.2024 22:41
+11
Я не зрозумів, шашликів не буде?
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19.04.2024 22:42
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пнх клоун.
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19.04.2024 22:41 Ответить
Язык не стер геостратег??
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19.04.2024 22:42 Ответить
Я не зрозумів, шашликів не буде?
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19.04.2024 22:42 Ответить
Точно . Шашлыки на 9 мая будут ?
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19.04.2024 22:43 Ответить
Патрнер - це слово заборонити для Зе і його шобли......
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19.04.2024 22:44 Ответить
Партнер это тот кто снизу. А сверху - Ермак.
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19.04.2024 22:49 Ответить
Про який рік воно меле? Після травня ти ніхто, і звать тебе ніяк.
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19.04.2024 22:44 Ответить
20 травня - на ВИХІД..... ЧАО
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19.04.2024 22:45 Ответить
Де ж був отой "рішучий воювака" п'ять рочків тому?
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19.04.2024 22:44 Ответить
Пытался куда-то подсмотреть. Вуайерист, ***...
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20.04.2024 06:58 Ответить
Перестать стрелять
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20.04.2024 08:47 Ответить
Проктолог-любітєль) Все хотів заглянути ***** в очко.
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20.04.2024 20:19 Ответить
або в Борисполі впіймати....
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19.04.2024 22:46 Ответить
Ще можна збити..якщо хтось, випадково знайдеться з льотчиків, щоб борт у небо з ним підняти для втечі..
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19.04.2024 22:48 Ответить
Пилотов нужно предупредить, что любой борт, взлетающий из Украины, будет сбит. Так это или нет, но вряд ли какой-то из них захочет проверить. А шакалы уже готовятся убегать с награбленным, не зря идут разговоры об открытии аэропорта.
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20.04.2024 07:01 Ответить
Тут Путлер має рацію !
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19.04.2024 22:54 Ответить
У него ,уже жопа к креслу приросла !
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19.04.2024 22:47 Ответить
А поговорити
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19.04.2024 22:45 Ответить
А ****** с лапати нє хоцца ?
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19.04.2024 22:46 Ответить
Щоб тобі повилазило, неголене гівно зелене.
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19.04.2024 22:46 Ответить
Головне щоб цей рік став звільненням/очищенням від корупіонерів та мородерів - брехунів а такоє людей які можуть бути пов'язані з фсб у владі України!!! А там й з допомогою від союзників стане краще й ситуація на фронті зміниться на краще!
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19.04.2024 22:47 Ответить
Якби Зеля пішов би, то це було саме гарне рішення у цьому році !
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19.04.2024 22:52 Ответить
Таке враженя, що з х@рпіду, нам війни не виграти...бліна, і путінга і його так ненавидять люди, де ж та карма, за все "хороше"??
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20.04.2024 09:22 Ответить
Прыщ
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19.04.2024 23:10 Ответить
У мене на зєгенерата алергія. Ну от не можу чути його гундосіння і бачити його противну хуцпату пику. Навіть не уявляю до кого він тут звертається. До залишків жидів що ще не втекли? До "ждунів"? Люди вже зараз обговорюють як будуть винищувати родину зрадника і злодія до останнього щоб і сліду від смердюків на Землі не лишилось...
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19.04.2024 23:19 Ответить
Це має назву ідіосинкразія - щось на кшталт алергії, але більш гострої форми, з головними болями..у всіх нормальних людей воно її викликає..Ви не один такий, багато хто його на фізичному рівні не переносить.
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20.04.2024 09:26 Ответить
пішак єрмака
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19.04.2024 23:20 Ответить
Березовый сок:
Сьогодні п'ята річниця дебатів на стадіоні. Мені дуже хочеться почути сьогодні від Зеленського відповіді на питання, які ставив тоді сам Зеленський, але з корекцією на сьогодення.
1. Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?
2. Чому через 10 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?
3. Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 2980 гривень пенсії хоча б місяць?
4. Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
5. Чому не покарані прибічники Януковича?
6. Чому всі ваші люди мають обидві руки?
7. Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
8. Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?
9. Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
10. Куди поділися наші карпатські ліси?
А ще 15 особистих питань від мене:
1. Що з Бакановим?
2. Чому ваша партія "Слуга народу" - це кубло зрадників, корупціонерів та брехунів? Як там Гетьманцев, Шуляк, Дмитрук?
3. Ви казали "Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам". Ви йдете чи тоді збрехали?
4. Чому екс-міністр оборони Таран, який саботував закупівлю снарядів для ЗСУ та держзамовлення на ракети замість покарання був призначений вами послом у Словенію після початку повномасштабного вторгнення?
5. Хто у вдаді прийняв рішення та наказав військовим розмінувати Чонгар, а сьогодні намагається звинуватити у цьому військових? Чи все ж ви "********"?
6. Ви в темі чи в долі закупівлі яєць по 17 гривень? Якщо ні, то хто? Хто покараний за схеми у МО під час війни?
7. Чому ви призначили на найвищі посади в СБУ - начальника Головного управління внутрішньої безпеки та начальника Головного управління СБУ по Криму - російських агентів Наумова та Кулініча?
8. Чому не була проведена евакуація дітей, пенсіонерів, інвалідів та інших з територій, які були під загрозою першого удару з боку окупантів?
9. Які на смак шашликі?
10. Це ви надали наказ департаменту військової контррозвідки СБУ переслідувати солдата Березу чи хтось інший?
11. Це ви надали наказ департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ слідкувати за робітниками BIHUS.INFO чи хтось інший?
12. Хто в ОП дав наказ ГУР МО видати дозвіл на виїзд з України "слуги народу" Владислава Трубіцина, який отримав підозру в корупції від НАБУ та так втік за кордон?
13. Після звільнення Залужного ситуація покращилася?
14. Ви казали, що ви усі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили... А що ж відбулося з Херсоном, Маріуполем, Пологами, Мелітополем і як вам живеться після цього? На коліна стати не хочете?
15. Все ще вважаєте, що просто треба перестати стріляти?
Ну і ще одне маленьке, але не останне, запитання.
Володимире Олександровичу, вам не соромно?
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19.04.2024 23:21 Ответить
У мене до корумпованого брехуна і зрадника питань немає. Лише одне побажання - здохни падло!
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20.04.2024 01:57 Ответить
Одне іншому не заважає
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20.04.2024 09:30 Ответить
Додайте питання - скільки йому пообіцяли за Мрію та за скілтки він продав Україну.
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20.04.2024 09:29 Ответить
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19.04.2024 23:56 Ответить
Слова розумного керівника і лідера, але не погоджуся з визначенням "талановита людина". Звісно, не міг Президент публічно назвати нікчему тим, чим воно є насправді, тобто тупим обдовбаним кривлякою, але про "талант" краще б не згадував.
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20.04.2024 07:07 Ответить
Когда уже кротовник забанят? Почему "наши" инфопомойки тянут это все в эфир??
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20.04.2024 00:24 Ответить
Шоб вас единый_марахвон покусал!
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20.04.2024 00:45 Ответить
Волю Роману Червінському!
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20.04.2024 03:20 Ответить
Ця говорящя мавпа вже задовбала з своїм базіканням.Своїм собачим ртом не тіки звинувачує "захід",а ще впливає на молодь,яка залишилась.Формат відосиків,телег-це якраз контент молоді.Вона не дивиться "марафон".Він не просто ворог,а пропагандон.Мафіозні клани теж навчились.
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20.04.2024 06:09 Ответить
А нельзя ли заблюрить эту рожу, пока поскроллишь, возникают рвотные позывы. Ведь маскируют морды обыкновенных, нормальных преступников, почему этого нельзя?
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20.04.2024 06:56 Ответить
Этот год уже не может быть временем просто для дальнейших обсуждений, нужны решения партнеров, - Зеленский. Источник:
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Порошенко в 2021 - "Треба негайно збільшувати видатки на армію".
Гетманцев - "Ето популізм! Єсть матєматіка! С РФ надо торговать!"
Порошенко в 2024 - "Треба негайно збільшувати видатки на армію".
Гетманцев - "Ето дічь! Не трожтє марафон!"
....... поки що 2-0 на користь Гетманцева, радість то яка.
© Телеграм-канал Дмитро Чекалкин
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20.04.2024 07:28 Ответить
3й рік війни. І дурень досить з ромашкою: може, не може, може, не може...
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20.04.2024 09:38 Ответить
 
 