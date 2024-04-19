Этот год уже не может быть временем просто для дальнейших обсуждений, нужны решения партнеров, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 786-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Тяжелый сегодня день. Ракетные удары. Днепр – просто по центру города, по обычной застройке. Дом, вокзал. Также сегодня – Синельниково, Кривой Рог. Удары по Никополю. Удары по Одесскому региону – снова по портам, по экспорту нашего продовольствия. Сегодня же – обстрелы и удары по Донетчине, Николаевщине, Харьковщине. Много пострадавшихе – всем оказывается помощь, и я благодарю каждого, кто поддерживает сейчас наших людей, кто ликвидирует последствия российского зла. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких.
Когда Украина обращается к партнерам относительно систем ПВО, которые у них есть – есть на складах, на базах хранения, но нужны здесь, именно здесь, чтобы защищать жизнь, – мы говорим о настоящем союзничестве. И мы в Украине ценим усилия каждого лидера, каждого государства, которые действительно активны, выполняют обещания и пытаются увеличить возможности нашего воздушного щита.
Именно из Днепра сегодня я обратился к участникам специального заседания нашего Совета Украина – НАТО. Это было заседание на уровне министров обороны стран Североатлантического союза. У российских террористов уже, к сожалению, было слишком много времени – годы этой войны, чтобы уничтожать украинскую жизнь. Этот год уже не может быть временем просто для дальнейших обсуждений. Все совершенно конкретно. Украине нужна ПВО, и партнеры могут с этим помочь. Нам нужна артиллерия, и это то, что есть в мире. Только достаточное количество ПВО и истребителей может отогнать российскую авиацию. Решения нужны. Решения возможны. Каждый в мире, кто действительно стремится к миру, должен не бояться проявлять свою силу, чтобы защитить жизнь", - сказал Зеленский.
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Сьогодні п'ята річниця дебатів на стадіоні. Мені дуже хочеться почути сьогодні від Зеленського відповіді на питання, які ставив тоді сам Зеленський, але з корекцією на сьогодення.
1. Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?
2. Чому через 10 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?
3. Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 2980 гривень пенсії хоча б місяць?
4. Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
5. Чому не покарані прибічники Януковича?
6. Чому всі ваші люди мають обидві руки?
7. Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
8. Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?
9. Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
10. Куди поділися наші карпатські ліси?
А ще 15 особистих питань від мене:
1. Що з Бакановим?
2. Чому ваша партія "Слуга народу" - це кубло зрадників, корупціонерів та брехунів? Як там Гетьманцев, Шуляк, Дмитрук?
3. Ви казали "Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам". Ви йдете чи тоді збрехали?
4. Чому екс-міністр оборони Таран, який саботував закупівлю снарядів для ЗСУ та держзамовлення на ракети замість покарання був призначений вами послом у Словенію після початку повномасштабного вторгнення?
5. Хто у вдаді прийняв рішення та наказав військовим розмінувати Чонгар, а сьогодні намагається звинуватити у цьому військових? Чи все ж ви "********"?
6. Ви в темі чи в долі закупівлі яєць по 17 гривень? Якщо ні, то хто? Хто покараний за схеми у МО під час війни?
7. Чому ви призначили на найвищі посади в СБУ - начальника Головного управління внутрішньої безпеки та начальника Головного управління СБУ по Криму - російських агентів Наумова та Кулініча?
8. Чому не була проведена евакуація дітей, пенсіонерів, інвалідів та інших з територій, які були під загрозою першого удару з боку окупантів?
9. Які на смак шашликі?
10. Це ви надали наказ департаменту військової контррозвідки СБУ переслідувати солдата Березу чи хтось інший?
11. Це ви надали наказ департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ слідкувати за робітниками BIHUS.INFO чи хтось інший?
12. Хто в ОП дав наказ ГУР МО видати дозвіл на виїзд з України "слуги народу" Владислава Трубіцина, який отримав підозру в корупції від НАБУ та так втік за кордон?
13. Після звільнення Залужного ситуація покращилася?
14. Ви казали, що ви усі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили... А що ж відбулося з Херсоном, Маріуполем, Пологами, Мелітополем і як вам живеться після цього? На коліна стати не хочете?
15. Все ще вважаєте, що просто треба перестати стріляти?
Ну і ще одне маленьке, але не останне, запитання.
Володимире Олександровичу, вам не соромно?
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Порошенко в 2021 - "Треба негайно збільшувати видатки на армію".
Гетманцев - "Ето популізм! Єсть матєматіка! С РФ надо торговать!"
Порошенко в 2024 - "Треба негайно збільшувати видатки на армію".
Гетманцев - "Ето дічь! Не трожтє марафон!"
....... поки що 2-0 на користь Гетманцева, радість то яка.
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