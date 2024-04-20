Танкисты 63 ОМБр помогли пехоте захватить вражеский опорный пункт на Лиманском направлении. ВИДЕО
На Лиманском направлении танкисты 63 ОМБр с минимального расстояния разносят российские позиции, после чего пехота зачищает опорный пункт.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всеволод Марчелло
показать весь комментарий20.04.2024 08:30 Ответить Мне нравится 2
Mikev V
показать весь комментарий20.04.2024 10:07 Ответить Мне нравится 7
✘
Влад Кашин
показать весь комментарий20.04.2024 13:11 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль