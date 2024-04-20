Танкисты 63 ОМБр помогли пехоте захватить вражеский опорный пункт на Лиманском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении танкисты 63 ОМБр с минимального расстояния разносят российские позиции, после чего пехота зачищает опорный пункт.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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