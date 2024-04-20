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Танкисты 63 ОМБр помогли пехоте захватить вражеский опорный пункт на Лиманском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении танкисты 63 ОМБр с минимального расстояния разносят российские позиции, после чего пехота зачищает опорный пункт.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 63 ОМБр ударили по позициям оккупантов наземным дроном. ВИДЕО

Автор: 

танк (2253) 63 ОМБр (101)


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Прямим пострілом з танкової гармати ... 👍👍👍
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20.04.2024 08:30 Ответить
спочатку гатять в притул, а потім дали вийти оркам...
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20.04.2024 10:07 Ответить
Танку треба постійно рухатись.Стабілізатор гармати т-64 дає до 80% попадань при швидкості танка до 35км/г..Вогонь с місця дуже небезпечен
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20.04.2024 13:11 Ответить
 
 