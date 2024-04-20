Губернаторы 6 российских регионов жалуются на ночную атаку дронов: в Брянской области горит энергообъект, в Смоленской – атакован объект топливно-энергетического комплекса. ВИДЕО
Власти шести российских регионов пожаловались на атаку неизвестных дронов, повреждение энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Минобороны РФ сообщает, что средства ПВО за ночь якобы перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников, в том числе: 26 – над территорией Белгородской области; 10 – над территорией Брянской области; 8 – над территорией Курской области; 2 – над Тульской областью и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей
Белгородская область
Прошлой ночью над территорией Белгородской области силами ПВО были уничтожены три беспилотных летательных аппарата.
По данным российских пабликов, возле города Старый Оскол раздались взрывы и в небе была видна яркая вспышка.
Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА на село Истобное Губкинского городского округа.
В результате падения без детонации пострадавших нет, повреждена летняя веранда частного жилищного домовладения.
Позже Гладков сообщил, что в селе Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области, в результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом.
В результате инцидента погибли двое мирных жителей - женщина, лежавшая с переломом шейки бедра, и ухаживающий за ней мужчина. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома.
Из-за атаки полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден.
Брянская область
Минувшей ночью дроны также атаковали Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что над Выгоницким районом уничтожены пять беспилотников. В результате падения сбитого дрона возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры.
Также Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника самолетного типа над территорией Суземского района Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.
Курская область
Губернатор Роман Старовойт сообщил, что над областью российские силы ПВО уничтожили пять беспилотников.
Отбой тревоги из-за опасности атак БПЛА был объявлен лишь в 4:46 утра.
Калужская область
Губернатор Владислав Шапша сообщил, что ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительно повреждена энергетическая инфраструктура.
Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения.
Смоленская область
Губернатор Василий Анохин сообщил, что около 2:00 в Кардымовском районе беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса.
В результате работы сил ПВО, летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами.
На месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Сведения о пострадавших уточняются.
Рязанская область
По словам губернатора Павла Малкова, ночью средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы над территорией Рязанской области подавлены БПЛА.
По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет.
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Літаки свої вони самі збивають, кораблі тонуть через самозаймання, ракети падають через несправність. Кончені...
Щось не чутно ?
Мабуть знову відхилили ?
- "Ой, шеф, стою, е*ать, ну пять метров, вот они осколки, вот они все. Вот все горит, боекомплект взрывается, короче - все нормально. Трупы плавают..."))
Щодо сьогодняшнього прильоту, то прилетіло по https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B053 НБ у Кадимово . До речі, там від нафтобази за двісті метрів знаходиться https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B052 ПС "Кадимово" 110/35/10 кВ, 26 MVA, яка живить https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B052 завод "Балтенергомаш" , що виробляє комплектні трансформаторні підстанції в бетонній оболонці.
летіти на іх дурнуваті голови ракети і каби ?