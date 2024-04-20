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Губернаторы 6 российских регионов жалуются на ночную атаку дронов: в Брянской области горит энергообъект, в Смоленской – атакован объект топливно-энергетического комплекса. ВИДЕО

бєлгород

Власти шести российских регионов пожаловались на атаку неизвестных дронов, повреждение энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Минобороны РФ сообщает, что средства ПВО за ночь якобы перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников, в том числе: 26 – над территорией Белгородской области; 10 – над территорией Брянской области; 8 – над территорией Курской области; 2 – над Тульской областью и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей

Белгородская область

Прошлой ночью над территорией Белгородской области силами ПВО были уничтожены три беспилотных летательных аппарата.

По данным российских пабликов, возле города Старый Оскол раздались взрывы и в небе была видна яркая вспышка.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА на село Истобное Губкинского городского округа.

В результате падения без детонации пострадавших нет, повреждена летняя веранда частного жилищного домовладения.

Позже Гладков сообщил, что в селе Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области, в результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом.

В результате инцидента погибли двое мирных жителей - женщина, лежавшая с переломом шейки бедра, и ухаживающий за ней мужчина. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома.

Из-за атаки полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден.

Брянская область

Минувшей ночью дроны также атаковали Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что над Выгоницким районом уничтожены пять беспилотников. В результате падения сбитого дрона возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры.

Также Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника самолетного типа над территорией Суземского района Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.

Курская область

Губернатор Роман Старовойт сообщил, что над областью российские силы ПВО уничтожили пять беспилотников.

Отбой тревоги из-за опасности атак БПЛА был объявлен лишь в 4:46 утра.

Калужская область

Губернатор Владислав Шапша сообщил, что ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительно повреждена энергетическая инфраструктура.

Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения.

Смоленская область

Губернатор Василий Анохин сообщил, что около 2:00 в Кардымовском районе беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса.

В результате работы сил ПВО, летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами.

На месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Сведения о пострадавших уточняются.

Рязанская область

По словам губернатора Павла Малкова, ночью средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы над территорией Рязанской области подавлены БПЛА.

По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет.

Автор: 

россия (95502) дроны (3909) Белгород (449) Курск (1092)


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Топ комментарии
+38
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20.04.2024 07:52
+27
Привикайте, кацапи, ми ще не починали.
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20.04.2024 07:45
+22
Ну раз пошкодження несуттєві значить треба повторити.
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20.04.2024 07:54
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Привикайте, кацапи, ми ще не починали.
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20.04.2024 07:45 Ответить
Невідомі? - може якісь ********
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20.04.2024 07:45 Ответить
Кто-то ... ))
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20.04.2024 12:21 Ответить
Там билі центри прінятія рєшєній і казарма с китайскімі найомнікамі
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20.04.2024 07:48 Ответить
Патєрь нєт. Як завжди - кацап як не збреше, то вкраде.

Літаки свої вони самі збивають, кораблі тонуть через самозаймання, ракети падають через несправність. Кончені...
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20.04.2024 07:49 Ответить
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20.04.2024 07:52 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.04.2024 12:42 Ответить
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20.04.2024 07:54 Ответить
Яка кирзова гидота!
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20.04.2024 08:24 Ответить
Ну раз пошкодження несуттєві значить треба повторити.
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20.04.2024 07:54 Ответить
белгородский окрург
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20.04.2024 07:55 Ответить
Що там з голосуванням в США про допомогу ?
Щось не чутно ?
Мабуть знову відхилили ?
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20.04.2024 08:01 Ответить
В них ше ніч .
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20.04.2024 08:04 Ответить
сьогодні ввечері
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20.04.2024 08:05 Ответить
в 8 вечера запасайся попкорном)
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20.04.2024 08:34 Ответить
Зараз там 22.00
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20.04.2024 08:42 Ответить
Це питання до єрмака, він літав до США, як ригоАНАЛИ з ВРУ до прутіна, чи не щодня…майже..
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20.04.2024 10:01 Ответить
То не ми! У нас немає ні дронів ні ракет - американці з НАТО не дали! "Может, Зинка?"
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20.04.2024 08:05 Ответить
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20.04.2024 08:15 Ответить
Точно..гроза..прогневили Боженьку..от й отримуєте..
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20.04.2024 11:22 Ответить
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20.04.2024 12:26 Ответить
😎... Цитата року на болоті -
- "Ой, шеф, стою, е*ать, ну пять метров, вот они осколки, вот они все. Вот все горит, боекомплект взрывается, короче - все нормально. Трупы плавают..."))
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20.04.2024 08:16 Ответить
Мені важко зрозуміти, навіщо Цензор повторює, тобто транслює, висери *********** губерів?
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20.04.2024 08:22 Ответить
Україна потихенько починає підготовку до повної "ДЕРАШИЗАЦІЇ"
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20.04.2024 08:25 Ответить
Деканибализации: очистки от мардовских людоедов - андрофагов.
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20.04.2024 09:26 Ответить
А кацап, що знімав відео, здається задоволеним. Майже радісно коментує
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20.04.2024 08:30 Ответить
Тільки не знає хто це зробив, "кто-то взорвал" каже
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20.04.2024 09:21 Ответить
може він ненавидить лукойл чи *****?
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20.04.2024 09:51 Ответить
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20.04.2024 08:42 Ответить
у Смоленську нема НПЗ.
Щодо сьогодняшнього прильоту, то прилетіло по https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B053 НБ у Кадимово . До речі, там від нафтобази за двісті метрів знаходиться https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B052 ПС "Кадимово" 110/35/10 кВ, 26 MVA, яка живить https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B052 завод "Балтенергомаш" , що виробляє комплектні трансформаторні підстанції в бетонній оболонці.
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20.04.2024 15:25 Ответить
Ranse mezdu samoj vojevali Kurskaja narodanaja respublika s Belgorodskoj,teper podkliucilis Smolenskaja ,Brianskaja respubliki.Bolse vsex postradala Smolenskaja.Eto vnutrenije razborki za zoni vlijanija
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20.04.2024 08:45 Ответить
Таке відчуття що він радіє 🤭
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20.04.2024 09:06 Ответить
Як казала скарабєєва почалося створення санітарної зони на рашистській території від белгорода до уралу
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20.04.2024 09:25 Ответить
Ключова фраза: жертв немає....А в Україні щоденно десятки жертв.
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20.04.2024 09:38 Ответить
треба все направляти на мацкву
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20.04.2024 09:47 Ответить
Кацапи перелякалися дронів , а що буде з ними , як почнуть
летіти на іх дурнуваті голови ракети і каби ?
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20.04.2024 10:41 Ответить
Я не чую суму в його голосі.
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20.04.2024 12:34 Ответить
Уламкам респект ...
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20.04.2024 13:49 Ответить
З лексікону руssні зникли "хлапкі" та "задімления" - шось почали підозрювати? Трєвожна якось...
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20.04.2024 14:08 Ответить
 
 