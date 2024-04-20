Удачный штурм позиций врага воинами 110 батальона 111 бригады ТРО в районе Часового Яра. ВИДЕО

Вчера, 19 апреля, бойцы 110 отдельного батальона 111 бригады ТРО совершили удачный штурм позиций, ранее утраченных другим подразделением в районе Часового Яра Донецкой области.

Об этом пишет в фейсбуке воин ВСУ Алексей Герман, передает Цензор.НЕТ.

"Результат: 12 кцп (кацапов. - Ред.) - забаранили, 1 офицер и два кцп взяты в плен. Позиции под контролем ВСУ", - отмечает он.

"Все зависит от подготовки бойцов, и командира. Для кцп очень неудобный выход к Часовому Яру, если будет мощное подкрепление, бк. С вероятностью 100% можно будет их откинуть на предыдущие рубежи. Забыл главное: в нашем подразделении по результатам штурма только 2- 300 - легких. Желаю ребятам скорейшего выздоровления", - добавляет Герман.

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