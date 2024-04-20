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Удачный штурм позиций врага воинами 110 батальона 111 бригады ТРО в районе Часового Яра. ВИДЕО

Вчера, 19 апреля, бойцы 110 отдельного батальона 111 бригады ТРО совершили удачный штурм позиций, ранее утраченных другим подразделением в районе Часового Яра Донецкой области.

Об этом пишет в фейсбуке воин ВСУ Алексей Герман, передает Цензор.НЕТ.

"Результат: 12 кцп (кацапов. - Ред.) - забаранили, 1 офицер и два кцп взяты в плен. Позиции под контролем ВСУ", - отмечает он.

"Все зависит от подготовки бойцов, и командира. Для кцп очень неудобный выход к Часовому Яру, если будет мощное подкрепление, бк. С вероятностью 100% можно будет их откинуть на предыдущие рубежи. Забыл главное: в нашем подразделении по результатам штурма только 2- 300 - легких. Желаю ребятам скорейшего выздоровления", - добавляет Герман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг давит на Бахмутском направлении, пытается захватить Часов Яр, - ОСГВ "Хортиця"

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боевые действия (4039) Часов Яр (324)


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Показовий окоп - наш, довго був на другій лінії, але глибший від цього не став.
"Недофортифікації" 2024 - такий саме державний злочин,
як "шашлики до вторгненням" 2022 та "контрнаступ на вуха" 2023.
Малоросія керує захистом України від мордору.
Так виглядає відповідальність за свій вибір.
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20.04.2024 12:13 Ответить
Треба у цьому подякувати колишньому голові Донецької ОВА Кириленку - "Паші", як його називає Зеленський, призначаючи на високі посади.
Тепер цей брат службиста спецорганів "ДНР" - голова Антимонопольного комітету України, не якесь там хухри-мухри.
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20.04.2024 12:27 Ответить
"Вдалий штурм позицій ворога.." ?
чи наших просраних сирським ?

.
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20.04.2024 13:57 Ответить
Це лінії «оборони» від шмигалюкіна!!
Воно, паскуда, тільки очима лупає, згідно регламенту КМУ із своїми члЄНами від приблуд95!! А гроші пішли, чималенькі з Українців, на інженерне обладнання!!
Тому, що не покарав Яценюк+Зубко, отих «трудяг з ОДА», які теж робили/ варили собі гроші, на інженерних спрорудах для захисників, упродовж з 2015-17 років!! Безкарність злодіїв, породжує КРИВАВІ злочини! Яценюк і Гройсман разом з віциками та держ секретарями, своєю бездіяльністю і породили сьогоднішнє продовження, нікчем-будівельників, після діяльності яких, військові власними руками риють та обладнують «лінію шмигалюкіна»….
І знову, сьогоднішній Уряд з дежсекретарями, «дивно» нікчемний та немічний…, сидять на посадах, виключно для роботи кадровикам, щоб вони у трудових, запис зробили за посади… Пенсію ж, треба нарахувати цим ПАХАРЯМ, за кров та смерть Українців з 2019 року!!
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20.04.2024 15:15 Ответить
Арахамія би штурмував краще. Він же настільки бойовитий, шо навіть оцих
https://t.me/RostyslavS/3776 ухилянтів погрожує доєднати до свого підрозділу "Сухумі Ара" щоби не тільки депутати мочились з орками, а ще й ухилянти.
До речі, кажуть шо Стамбул-1 це не фейк. Думаю що фільм про Шуріка слід згадати(вони натворили ділов, і якщо попадуться, то сядуть, вихід ....... зробити щоб не було кому їх переслідувати, бо вся ця зграя, тільки тупо по відосікам собі довічне наговорила, тут і розслідувати не треба буде("буде" - це я сподіваюсь))
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20.04.2024 12:13 Ответить
Не офіцер - а зірковий кцп)
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20.04.2024 12:30 Ответить
відео точно відповідає назві новини ? щось на ералаш похоже
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20.04.2024 14:28 Ответить
трошники в якості штурмовиків? і без втрат? на лоха...
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20.04.2024 19:41 Ответить
 
 