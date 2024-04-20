Удачный штурм позиций врага воинами 110 батальона 111 бригады ТРО в районе Часового Яра. ВИДЕО
Вчера, 19 апреля, бойцы 110 отдельного батальона 111 бригады ТРО совершили удачный штурм позиций, ранее утраченных другим подразделением в районе Часового Яра Донецкой области.
Об этом пишет в фейсбуке воин ВСУ Алексей Герман, передает Цензор.НЕТ.
"Результат: 12 кцп (кацапов. - Ред.) - забаранили, 1 офицер и два кцп взяты в плен. Позиции под контролем ВСУ", - отмечает он.
"Все зависит от подготовки бойцов, и командира. Для кцп очень неудобный выход к Часовому Яру, если будет мощное подкрепление, бк. С вероятностью 100% можно будет их откинуть на предыдущие рубежи. Забыл главное: в нашем подразделении по результатам штурма только 2- 300 - легких. Желаю ребятам скорейшего выздоровления", - добавляет Герман.
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"Недофортифікації" 2024 - такий саме державний злочин,
як "шашлики до вторгненням" 2022 та "контрнаступ на вуха" 2023.
Малоросія керує захистом України від мордору.
Так виглядає відповідальність за свій вибір.
Тепер цей брат службиста спецорганів "ДНР" - голова Антимонопольного комітету України, не якесь там хухри-мухри.
чи наших просраних сирським ?
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Воно, паскуда, тільки очима лупає, згідно регламенту КМУ із своїми члЄНами від приблуд95!! А гроші пішли, чималенькі з Українців, на інженерне обладнання!!
Тому, що не покарав Яценюк+Зубко, отих «трудяг з ОДА», які теж робили/ варили собі гроші, на інженерних спрорудах для захисників, упродовж з 2015-17 років!! Безкарність злодіїв, породжує КРИВАВІ злочини! Яценюк і Гройсман разом з віциками та держ секретарями, своєю бездіяльністю і породили сьогоднішнє продовження, нікчем-будівельників, після діяльності яких, військові власними руками риють та обладнують «лінію шмигалюкіна»….
І знову, сьогоднішній Уряд з дежсекретарями, «дивно» нікчемний та немічний…, сидять на посадах, виключно для роботи кадровикам, щоб вони у трудових, запис зробили за посади… Пенсію ж, треба нарахувати цим ПАХАРЯМ, за кров та смерть Українців з 2019 року!!
https://t.me/RostyslavS/3776 ухилянтів погрожує доєднати до свого підрозділу "Сухумі Ара" щоби не тільки депутати мочились з орками, а ще й ухилянти.
До речі, кажуть шо Стамбул-1 це не фейк. Думаю що фільм про Шуріка слід згадати(вони натворили ділов, і якщо попадуться, то сядуть, вихід ....... зробити щоб не було кому їх переслідувати, бо вся ця зграя, тільки тупо по відосікам собі довічне наговорила, тут і розслідувати не треба буде("буде" - це я сподіваюсь))