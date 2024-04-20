Украинские защитники выследили группу российских захватчиков и нанесли удар по ним из ПТРК "Стугна". ВИДЕО
Воины ВСУ нанесли удар по оккупантам из ПТРК "Стугна" на Восточном направлении фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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+12 Василь Воробець
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сратєхі…
Тільки були, і уже на концерт квиток!!