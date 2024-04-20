РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4523 посетителя онлайн
Новости Видео Война
10 119 17

Украинские защитники выследили группу российских захватчиков и нанесли удар по ним из ПТРК "Стугна". ВИДЕО

Воины ВСУ нанесли удар по оккупантам из ПТРК "Стугна" на Восточном направлении фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Оккупант горит заживо на Бахмутском направлении. ВИДЕО 18+

Автор: 

ликвидация (3534) ПТРК (91)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Непоганий результат
показать весь комментарий
20.04.2024 12:46
+5
👍 👍 👍.......
показать весь комментарий
20.04.2024 12:47
+4
шкода що не осколочним
показать весь комментарий
20.04.2024 12:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Непоганий результат
показать весь комментарий
20.04.2024 12:46 Ответить
👍 👍 👍.......
показать весь комментарий
20.04.2024 12:47 Ответить
шкода що не осколочним
показать весь комментарий
20.04.2024 12:51 Ответить
Якраз хотів сказать: з жиру бісяться?! Кумулятивним по піхоті молотять
показать весь комментарий
20.04.2024 12:58 Ответить
Та главное успели зафиксить и попасть, всяко целым вряд ли кто ушёл.
показать весь комментарий
20.04.2024 13:23 Ответить
Дай бог!
показать весь комментарий
20.04.2024 13:55 Ответить
Я двух заметил стоящими на ногах. Если бы был осколочно-фугасный вариант было бы больше толка
показать весь комментарий
20.04.2024 20:50 Ответить
Без вашої присутності, і наслідки інші…
сратєхі…
показать весь комментарий
20.04.2024 13:13 Ответить
У КС осколковий ефект також присутній
показать весь комментарий
20.04.2024 14:41 Ответить
...зає...мєчатєльно...
показать весь комментарий
20.04.2024 12:59 Ответить
Респект !!!
показать весь комментарий
20.04.2024 13:01 Ответить
Задня група московитів, перелякана, раптовій Телепортація, до кабздона і ківи, їх орків від сруськага міфа…
Тільки були, і уже на концерт квиток!!
показать весь комментарий
20.04.2024 13:11 Ответить
Кумулятивний ********* не фугас -тому декілька орків дременули в посадку. Дорогий постріл.
показать весь комментарий
20.04.2024 13:13 Ответить
Знаешь анкдот: И так нелохо (с)
показать весь комментарий
20.04.2024 13:26 Ответить
Кумулятивним по скупченню це якби... але хай ці виродки знають, що нам для них нічого не жалко
показать весь комментарий
20.04.2024 15:24 Ответить
Птичку жалко...как никак для того что едет, а не бегает...их не так много
показать весь комментарий
20.04.2024 18:30 Ответить
Супер, дуже гарно!!!
показать весь комментарий
21.04.2024 10:25 Ответить
 
 