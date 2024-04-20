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Пиротехники в Харьковской области уничтожили КАБ-250, которая попала в гражданское помещение и не сдетонировала, - ГСЧС. ВIДЕО

На Харьковщине обезврежена 250-килограммовая корректируемая авиабомба, которая не сдетонировала.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В Золочевской громаде Харьковской области пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили корректируемую авиабомбу КАБ-250. Авиабомба попала в гражданское помещение, где работали люди. К счастью, не сдетонировала", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с помощью спецтранспорта пиротехники изъяли и перевезли бомбу за пределы населенного пункта и уничтожили ее.

Дивіться: Піротехніки ДСНС знешкодили на Донеччині авіабомбу ФАБ-500. ФОТО

Автор: 

бомба (370) Харьковщина (5577) ГСЧС (4965)


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Я вот не понимаю для чего такие случаи афишировать? Что бы русня взрывали усовершенствовала?
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20.04.2024 13:15 Ответить
а то они сами не знают что их хлам часто не детонирует)носитесь с той "секретностью" как черт с ладаном)
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20.04.2024 13:25 Ответить
Шкода, що не було можливості відправити кацапам в москву
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20.04.2024 13:35 Ответить
знешкоджено 250-кілограмову керовану авіабомбу, яка не здетонувала.

Херована бомба...
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20.04.2024 14:21 Ответить
 
 