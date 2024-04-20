Пиротехники в Харьковской области уничтожили КАБ-250, которая попала в гражданское помещение и не сдетонировала, - ГСЧС. ВIДЕО

На Харьковщине обезврежена 250-килограммовая корректируемая авиабомба, которая не сдетонировала.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В Золочевской громаде Харьковской области пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили корректируемую авиабомбу КАБ-250. Авиабомба попала в гражданское помещение, где работали люди. К счастью, не сдетонировала", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с помощью спецтранспорта пиротехники изъяли и перевезли бомбу за пределы населенного пункта и уничтожили ее.

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