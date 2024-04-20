Через два года пребывания на войне оккупант в плену решил раскаяться: "Тут живут люди с большой буквы". ВИДЕО
Российский оккупант Биткулов Тимур в Украине еще с 2022 года. В прошлом россиянин был учителем физкультуры, а уже потом – стрелком в 74-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о том, как оккупант попал в плен, и сейчас "раскаивается" - смотрите дальше на ютуб-канале Бутусов Плюс.
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Ні сьогодні, ні завтра, ні через сто чи тисячу років!
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кацапи всі брудні чурбани і до слов"ян не мають жодного відношення
Потрібно як євреїв - 40 років по пустелі водити, що би мозки провітрилися від лайна.
І то, немає гарантії що не залишиться осадок.
Герой-розвідник Роман Червінський вже не в'язень, а полонений офісної влади. Його залишили під вартою...Без закону, без нормального судового розгляду.
Пишуть, що він у СІЗО Кропивницького.
Попри те, що його мали звільнити сьогодні в 00:00, судді разом з прокурорами за зачиненими дверима, без присутності адвокатів вирішили і далі тримати його під вартою.
Дружина викликАла поліцію, аби з'ясувати, чому його тримають і що взагалі відбувається, але безрезультатно.
О 22.00 годині Романа Червінського вивезли з зали суду в невідомому напрямку.
Гидке і нице політичне замовлення призвело до знецінення прав людини, упослідженням правосуддя і насмішки над справедливістю.
Це повернення у радянський союз, коли з людиною могли робити що завгодно, але громадськість часто про це дізнавалась вже з архівів КДБ.
https://t.me/Sofiya_Fedyna/9175?single t.me/Sofiya_Fedyna/9175?single
https://t.me/Sofiya_Fedyna/9175?single Apr 20 at 05:09
А ця ница влада показує нам оцього рашиста , щоб погріти піаром самолюбство й не думали про ПРорашиствьку владу на Банковій?
» Влада».
Довелено двома Майданами.
А у параші править ху&ло. Диктатор та палач.
Але нічого. І на парашу час прийде, ще за нашого життя. Вічно вони не будуть такими упирями, як зараз.
Они в украинском плену, васёк ***!
що ми йому повіримо !!
Краще би ти здох , але для обміну згодиться 😟
Щось давно про обміни нічого не чутно...
Кляті геї-москалі.
Кацапове слово не варте й полови.
Москалі набрешуть так, що й волами не звезеш.
Москаль як не збреше, то вкраде.
Москаль медом помаже та красно розкаже, тільки мед той гіркий ікривавий...
Брехали москалі споконвіку й брехати будуть.
Бреше кацап немов старий цап.
Бреше, як москаль!
Коли кацап бреше? Коли відкриває рот..."
А на кого розраховане це відео?
Слава Україні!
На Ваш розсуд ?
Вот один написал на ракете без взрывателя "чем смог, тем помог". А остальные - лупят по нас
Хотя тайных симпатиков тоже хватает. Не зря Пригожина поддержали
это потомки репрессированных и раскулаченных, часть потомков украинских переселенцев начала 20-го века, большая часть еврейской общины, значительная часть азербайджанской и грузинской общины.
Скільки вовка не годуй, він в ліс дивиться. Так і кацап.