Воины 47 ОМБр атаковали группу спецназа РФ вместе со снайпером в окрестностях села Бердичи. ВИДЕО
Украинские военные в районе села Бердичи ударили по группе российских спецназовцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
"В окрестностях населенного пункта Бердичи была замечена группа российского спецназа. Среди них был снайпер с винтовкой 338-го калибра", - говорится в сообщении.
По данным военных, снайпер стал приоритетной целью подразделения и первый был атакован дроном.
"Сразу после попадания большая часть группы начала убегать, бросив своего товарища. Снайпер остался истекать кровью, потеряв ногу и получив тяжелые ранения", - добавили в ВСУ.
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+44 Александр Чуднивец #474549
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+38 Mod Dom
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+31 Olena Teslenko
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Здохли би в своєму Кислодрищенську.
але вже все...
і судячи по відео, мабудь без причандал...
Бе́рдичі населений пункт в Україні
відмінhttps://www.goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0/[%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9] ок однина
називний-Бе́рдичі;
родовий-Бе́рдичів;
давальний-Бе́рдичам;
знахідний-Бе́рдичі;
орудний-Бе́рдичами;
місцевий-Бе́рдичах;
кличний-Бе́рдичі
Катюзі, по заслузі!! Сруськай міф…
Українська весна, як вона є...
черные пакеты ждут ребят.
Даже йося спать ложится,
Чтобы ночью им присниться.
Дрон им пожелай:
Баю-бай.
Интересно, туда прилетит когда-нибудь? Меньше 900 км дотуда.
43.3293717, 46.0528841
Побільше таких.