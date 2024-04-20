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Новости Видео Война
23 057 37

Воины 47 ОМБр атаковали группу спецназа РФ вместе со снайпером в окрестностях села Бердичи. ВИДЕО

Украинские военные в районе села Бердичи ударили по группе российских спецназовцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"В окрестностях населенного пункта Бердичи была замечена группа российского спецназа. Среди них был снайпер с винтовкой 338-го калибра", - говорится в сообщении.

По данным военных, снайпер стал приоритетной целью подразделения и первый был атакован дроном.

"Сразу после попадания большая часть группы начала убегать, бросив своего товарища. Снайпер остался истекать кровью, потеряв ногу и получив тяжелые ранения", - добавили в ВСУ.

Смотрите также: Украинские защитники выследили группу российских захватчиков и нанесли удар по ним из ПТРК "Стугна". ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3534) снайперы (482) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+44
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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20.04.2024 14:48
+38
кадировський снайпер проти українського дрона - як лук зі стрілами проти літака.
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20.04.2024 14:50
+31
Клас! Немає відео кращего на світі! Дякуємо ЗСУ!!!
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20.04.2024 14:51
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Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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20.04.2024 14:48 Ответить
Ну і натуя кацапури ви до нас припхнули?
Здохли би в своєму Кислодрищенську.
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20.04.2024 14:49 Ответить
Спецназ відправився охороняти кабздона.
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20.04.2024 14:50 Ответить
Хтось же має квитки на вході перевіряти ...
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20.04.2024 16:00 Ответить
кадировський снайпер проти українського дрона - як лук зі стрілами проти літака.
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20.04.2024 14:50 Ответить
Клас! Немає відео кращего на світі! Дякуємо ЗСУ!!!
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20.04.2024 14:51 Ответить
чудове кіно!
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20.04.2024 14:55 Ответить
Це ж ослойоби кадирова. І це не тік-ток
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20.04.2024 14:56 Ответить
а підріла з обручкою, з годинником, мабудь був весь на пальцах...
але вже все...
і судячи по відео, мабудь без причандал...
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20.04.2024 20:47 Ответить
Кадирки-ослойоби...
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20.04.2024 14:58 Ответить
Сафарі вдалось...
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20.04.2024 15:01 Ответить
Це гвинтівка 50-го калібру, не 338-го
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20.04.2024 15:08 Ответить
Собаці скаженому псяча смерть..Він знайшов те шо хтів...Слава ЗСУ!
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20.04.2024 15:19 Ответить
Село Бердичі а не Бердичів місто....
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20.04.2024 15:20 Ответить
Погано ви навчалися в школі,бо в родовому відмінку, якраз і буде Бе́рдичів:

Бе́рдичі населений пункт в Україні

відмінhttps://www.goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0/[%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9] ок однина

називний-Бе́рдичі;
родовий-Бе́рдичів;
давальний-Бе́рдичам;
знахідний-Бе́рдичі;
орудний-Бе́рдичами;
місцевий-Бе́рдичах;
кличний-Бе́рдичі
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20.04.2024 15:29 Ответить
Чарняві московіти, їм засмаглими, краще здихати… екологія ж …
Катюзі, по заслузі!! Сруськай міф…
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20.04.2024 15:23 Ответить
ВТРАТИВ ногу, але шось же ОТРИМАВ
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20.04.2024 15:34 Ответить
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20.04.2024 15:37 Ответить
Где то всплакнул Ахматка Дыров...
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20.04.2024 15:42 Ответить
бородате,з часами та перстнем на руці,але мертве!
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20.04.2024 15:51 Ответить
Дуже добре видно що в атаці були задіяні і бойові комахи ...
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20.04.2024 16:09 Ответить
І до чого зараз така дебільна музика?
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20.04.2024 16:17 Ответить
Вже і мухва над кацапами кружляє.
Українська весна, як вона є...
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20.04.2024 16:58 Ответить
Овцейо.бы ,дон, дон, в перегной!
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20.04.2024 17:19 Ответить
Спят усталые буряты, орки спят.
черные пакеты ждут ребят.
Даже йося спать ложится,
Чтобы ночью им присниться.
Дрон им пожелай:
Баю-бай.
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20.04.2024 18:21 Ответить
ну, шоб по наших ворогах лазили мухи!
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20.04.2024 19:39 Ответить
чурка прийняв іслам..
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20.04.2024 19:43 Ответить
Трахали руссских по тихому и бабло рубали, но поперлись в Украину...а тепеть их кабздон протрахает
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20.04.2024 21:10 Ответить
Браво! Мої компліменти операторам дронів! Але, не забувайте, що кацапи постійно прикидаються дохлими, тому обов'язково майте це на увазі і не дайте себе надурити.
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20.04.2024 23:11 Ответить
Бородатая свинья из горнорго аула лежала с игрушкой - небось намародерил где-то в украинской хате, после того как убил хозяев.
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21.04.2024 02:34 Ответить
Это спесьназ из роzzийского университета спесьназа?

Интересно, туда прилетит когда-нибудь? Меньше 900 км дотуда.

43.3293717, 46.0528841
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21.04.2024 02:58 Ответить
awp pidberit')
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21.04.2024 03:00 Ответить
slon v okopi valyaetsya
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21.04.2024 03:01 Ответить
якісна зйомка. видко кількість мух, які позліталися на цю купу гівна
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21.04.2024 09:02 Ответить
Смерть кацапам!
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21.04.2024 11:57 Ответить
Зачетно.
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21.04.2024 15:29 Ответить
Який гарний снайпер
Побільше таких.
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21.04.2024 19:18 Ответить
 
 