Воины 47 ОМБр атаковали группу спецназа РФ вместе со снайпером в окрестностях села Бердичи. ВИДЕО

Украинские военные в районе села Бердичи ударили по группе российских спецназовцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"В окрестностях населенного пункта Бердичи была замечена группа российского спецназа. Среди них был снайпер с винтовкой 338-го калибра", - говорится в сообщении.

По данным военных, снайпер стал приоритетной целью подразделения и первый был атакован дроном.

"Сразу после попадания большая часть группы начала убегать, бросив своего товарища. Снайпер остался истекать кровью, потеряв ногу и получив тяжелые ранения", - добавили в ВСУ.

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