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Пограничники-аэроразведки обнаружили замаскированные позиции врага на Харьковщине и нанесли по ним точный удар. ВИДЕО

Пограничники-аэроразведки обнаружили наблюдательный пункт врага, а также блиндаж оккупантов. Бойцы нанесли по ним точный удар.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Операторы дронов подразделения "Бродяги" ликвидировали группу оккупантов на двух гольфкарах. ВИДЕО

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Госпогранслужба (6421) Харьковщина (5577) уничтожение (6909)


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20.04.2024 15:39 Ответить
20 квітня 2024, 10:47 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html Это ж сколько можно было купить систем ПВО...

Журналисты Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы журнал Time внес их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрюша Ермак, глава жОПы преЗЕдента. Средний чек - от 10 до 30 млн долларов.
дЕрьмаку это стоило 27 млн. баксов!!…. Ось так, дорогі Українці…
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20.04.2024 15:44 Ответить
А кто такой gorlis_gorsky, у него что, есть копии чеков или видео передачи денег?
"Журналисты Bellingcat раскопали информацию.."
Я был на официальном сайте Bellingcat, по поиску искал эту статью, ничего не нашел.
Так что ты своим вбросом лживой информации хотел сказать?
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21.04.2024 10:52 Ответить
Сховалися кацапи у їзбе на кур'їх ножках, а тут прилетіла Баба Яга...
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20.04.2024 21:03 Ответить
 
 