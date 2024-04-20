Пограничники-аэроразведки обнаружили замаскированные позиции врага на Харьковщине и нанесли по ним точный удар. ВИДЕО
Пограничники-аэроразведки обнаружили наблюдательный пункт врага, а также блиндаж оккупантов. Бойцы нанесли по ним точный удар.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Україні!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html Это ж сколько можно было купить систем ПВО...
Журналисты Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы журнал Time внес их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрюша Ермак, глава жОПы преЗЕдента. Средний чек - от 10 до 30 млн долларов.
дЕрьмаку это стоило 27 млн. баксов!!…. Ось так, дорогі Українці…
"Журналисты Bellingcat раскопали информацию.."
Я был на официальном сайте Bellingcat, по поиску искал эту статью, ничего не нашел.
Так что ты своим вбросом лживой информации хотел сказать?