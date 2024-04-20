Воины 79-й ОДШБр уничтожили более 300 единиц вражеской техники РФ за полгода в боях на Донетчине. ВИДЕО
Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уже полгода ведут бои за село Новомихайловка Донецкой области. Жестокое сражение за маленькое село, где раньше проживало всего полторы тысячи человек, началось в конце осени. За это время николаевские десантники уничтожили там 314 единиц техники российских войск.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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рашистських окупантів на нашій землі 👍🏼🙏🏼❤️
"Никто крим нас"...!