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Новости Видео Война
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Воины 79-й ОДШБр уничтожили более 300 единиц вражеской техники РФ за полгода в боях на Донетчине. ВИДЕО

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уже полгода ведут бои за село Новомихайловка Донецкой области. Жестокое сражение за маленькое село, где раньше проживало всего полторы тысячи человек, началось в конце осени. За это время николаевские десантники уничтожили там 314 единиц техники российских войск.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

уничтожение (6909) Донецкая область (9636) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


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Нічого-собі маленьке село 1500 людей . На Львівщині маленьке село то 60 - 80 хат .
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20.04.2024 16:56 Ответить
Миколаївським десантникам величезна подяка за знищення
рашистських окупантів на нашій землі 👍🏼🙏🏼❤️
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20.04.2024 17:26 Ответить
79 бригада ГЕРОИ НА ВЕКА!
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20.04.2024 17:54 Ответить
314 розчавлених тарганів! Навала триває
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20.04.2024 18:12 Ответить
Молодцы мужики!!!
"Никто крим нас"...!
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20.04.2024 19:15 Ответить
Вічна пам'ять героям - десантникам загинувшим захищаючи Україну. А ось цю кончену гниду, котра здала клістрони з ППО і рашистьски ракети на початку війни, тіки завдяки цієї зради, змогли нанести ракетний удар по базі 79-ки у Миколаїві і там загинуло - приблизно 250-300 військових - до суду, людського.
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21.04.2024 09:19 Ответить
 
 