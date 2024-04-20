Объявлен сбор средств на автомобиль для противотанкистов Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. ВИДЕО

Продолжается срочный сбор на автомобиль для противотанкистов 3-го батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

У воинов, с начала года отразивших на юге уже не одно вражеское наступление, случилась трагедия. Их автомобиль, с помощью которого они доставляли боеприпасы на передовые позиции, был поражен вражеским FPV-дроном, информирует Цензор.НЕТ. Автомобиль был оборудован РЕБ, но в этот раз враг обошел защиту.

Для того, чтобы военные снова могли оперативно реагировать на атаки врага и отражать их, им нужен новый автомобиль.

Цель: 350 000 гривен.

Ссылка на банку:

send.monobank.ua/jar/5YYeuuStW5

Номер карточки банки

5375 4112 1740 1657

Смотрите также: Воины 79-й ОДШБр уничтожили более 300 единиц вражеской техники РФ за полгода в боях на Донетчине. ВИДЕО