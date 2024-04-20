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Объявлен сбор средств на автомобиль для противотанкистов Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. ВИДЕО

Продолжается срочный сбор на автомобиль для противотанкистов 3-го батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

У воинов, с начала года отразивших на юге уже не одно вражеское наступление, случилась трагедия. Их автомобиль, с помощью которого они доставляли боеприпасы на передовые позиции, был поражен вражеским FPV-дроном, информирует Цензор.НЕТ. Автомобиль был оборудован РЕБ, но в этот раз враг обошел защиту.

Для того, чтобы военные снова могли оперативно реагировать на атаки врага и отражать их, им нужен новый автомобиль.

Цель: 350 000 гривен.

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Автор: 

сбор (300) Отдельная президентская бригада (68)


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Топ комментарии
+16
Бюджет МО розкиздили, а тепер збирають для президентської бригади?
Як символічно. Ганьба.
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20.04.2024 18:42
+14
*******, президентська бригада, збирає кошти на автівку. Це якийсь анегдот був б в іншій країні.
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20.04.2024 18:49
+13
А 95 -й ********* не хочет скинуться? Или опять Пороху донатить придется.
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20.04.2024 18:56
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скинусь після того як президент задонатить.
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20.04.2024 18:42 Ответить
Я гадаю у цього персонажу у приватній власності більше однієї автівки. Як думаєте, мобілізують решту і залишать лише одне авто?
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20.04.2024 19:12 Ответить
Запад оценил состояние президента(недвижимость, вклады и лр.)
в 570 млн. долл.l А у Вас сколько ?
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20.04.2024 19:22 Ответить
Навіть не знаю на скільки порядків менше. І що з того?
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20.04.2024 19:31 Ответить
А в 19 році у нього було як що не помиляюсь 43 млн.баксів!!! Не хіло так посидів в кріслі!!! А новий джип пікап за 40 тис.бак, можно придбати а то і дешевше, залежне від маркі і моделі!!!
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20.04.2024 19:45 Ответить
«президент» донатить Єрмаку.
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20.04.2024 19:17 Ответить
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20.04.2024 19:22 Ответить
Бюджет МО розкиздили, а тепер збирають для президентської бригади?
Як символічно. Ганьба.
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20.04.2024 18:42 Ответить
*******, президентська бригада, збирає кошти на автівку. Це якийсь анегдот був б в іншій країні.
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20.04.2024 18:49 Ответить
А 95 -й ********* не хочет скинуться? Или опять Пороху донатить придется.
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20.04.2024 18:56 Ответить
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20.04.2024 19:15 Ответить
Як завжди!!!!
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20.04.2024 19:47 Ответить
СОРОМ! Ганьба такому ***********!
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20.04.2024 18:57 Ответить
Жесть, уже и президентскую бригаду не могут обеспечить, ганьба и позор таким руководителям.
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20.04.2024 19:00 Ответить
Підтримала трохи. Дякую за захист!
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20.04.2024 19:02 Ответить
+
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20.04.2024 19:06 Ответить
Шапіто...
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20.04.2024 19:18 Ответить
В президентском гараже машин хватит на каждого в бригаде!
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20.04.2024 19:21 Ответить
А ще скільки в його кортежі! Та ще й броньовані, якраз для фронту підходящі.
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20.04.2024 22:13 Ответить
Зеля охерів, накрав за пять років і не може купити для своєї бригади уживане авто? Я просто ох...!
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20.04.2024 19:23 Ответить
Це умєров збір оголосив ?
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20.04.2024 19:30 Ответить
оподатковуйте за вищими ставками онлайн-казино і буде вам лаве на ридвани. все рівно більшість гравців ті самі вояйки..
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20.04.2024 19:34 Ответить
То вже през міг би і купити
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20.04.2024 19:38 Ответить
Якщо це президентська бригада, то хай сам президент і донатить. Він же доларовий мільйонер, які і його менеджери.
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20.04.2024 20:14 Ответить
Президент президентській бригаді нічьо нє должен
Оксюморон
Марафону должен,
кварталу должен,
кацапам должен,
козломойскому должен
ярмарку должен,
Бригаді - нє! Нє должен
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20.04.2024 22:09 Ответить
Бригада,змініть нахер назву на Українська народна..!
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20.04.2024 23:59 Ответить
А сам ********** не хоче хоч одне авто придбати своїй бригаді? А міг би як Порох гнати ніштякі своїм кожен тиждень. Жаба зелена!
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20.04.2024 22:10 Ответить
і дійсно-хай переназиваються бо з такою назвою безнадійно
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21.04.2024 06:44 Ответить
 
 