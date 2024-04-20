Объявлен сбор средств на автомобиль для противотанкистов Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. ВИДЕО
Продолжается срочный сбор на автомобиль для противотанкистов 3-го батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.
У воинов, с начала года отразивших на юге уже не одно вражеское наступление, случилась трагедия. Их автомобиль, с помощью которого они доставляли боеприпасы на передовые позиции, был поражен вражеским FPV-дроном, информирует Цензор.НЕТ. Автомобиль был оборудован РЕБ, но в этот раз враг обошел защиту.
Для того, чтобы военные снова могли оперативно реагировать на атаки врага и отражать их, им нужен новый автомобиль.
Цель: 350 000 гривен.
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в 570 млн. долл.l А у Вас сколько ?
Як символічно. Ганьба.
Оксюморон
Марафону должен,
кварталу должен,
кацапам должен,
козломойскому должен
ярмарку должен,
Бригаді - нє! Нє должен