Мы используем американскую поддержку, чтобы приблизить завершение этой войны, которую Путин должен проиграть, - Зеленский. ВИДЕО
В ежедневном обращении президент рассказал о голосовании Палаты представителей Соединенных Штатов за решение о помощи Украине. Зеленский поблагодарил всех, кто боролся за это решение и работал над его подготовкой к голосованию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сегодня мы получили решение, которого ожидали: о пакете американской поддержки. За которое так мы боролись. Очень весомый пакет, который почувствуют и наши воины на передовой, наши города и села, страдающие от российского террора.
Сегодня состоялось голосование Палаты представителей Соединенных Штатов. Спасибо каждому и каждой, кто поддержал наш пакет: это решение для защиты жизни. Спасибо лично спикеру Майку Джонсону, всем американским сердцам, которые, как и мы в Украине, чувствуют, что российское зло точно не должно выигрывать. Надеюсь, что рассмотрение пакета в Сенате США и направление президенту Байдену будут достаточно быстрыми", - сказал Зеленский.
"Мы ценим каждое проявление поддержки нашего государства и независимости, наших людей и жизни нашей, которую Россия так хочет зарыть в руинах. Америка с первых дней войны проявляла свое лидерство. Именно такое американское лидерство является жизненно важным для того, чтобы в мире сохранился международный порядок, основанный на правилах и предсказуемости жизни для всех народов. Безусловно, мы используем американскую поддержку, чтобы укрепить оба наших народа и приблизить справедливое завершение этой войны – войны, которую Путин должен проиграть", - отметил президент.
Зеленский добавил: "И я юлагодарю всю команду Украины, каждого и каждую, кто работает и делает все, чтобы приблизить этот результат. Благодарю всех представителейям нашего государства, всех наших дипломатов, которые работают ради увеличения поддержки Украины, всех представителей общественного сектора, каждого волонтера, который работает, всех друзей Украины. Благодарю мою команду.
Мир объединяется ради Украины, когда украинцы объединяются ради независимости".
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Дякуист, ты-поц N2 в своей говноманде!
... Забористая, видать, дурь...
нетряпка як ніхто знає як використовувати надані партнерами на допомогу Україні гроші - це саме те, що лякає тих хто надає.
мають досвід...
Як у 2023-му використали заради піару про контрнаступ стрімким домкратом.
Походу тільки Залужний був проти такого совкового підходу. І за це його звільнили.
А Сирський виконає все...
Мабуть товариш майор з ФСБ лаявся по телефону нехорошими останніми словами.
Вован, а за що дякувати "твоїй коМандє"? За те, що твій смотрящій Єрмак з"їздив у грудні 2023 в США на перемовини про затвердження допомоги Україні і після цього ми цю допомогу отримали лише через 4 місяці??? За це ти дякуєш твоїй "коМандє"??? З товоєй коМанди ефекту, як з козла молока, лише пики свої неголені піарити за державний кошт навчилися, курви брехливо-хитродупі...
https://clerk.house.gov/evs/2024/roll142.xml
А що отримала? Водоспад лайна + зє з регентом Єрмаком її послали неарними словами,замість подяки за авто,контейнери з гуманіторкой,спорядженя для ЗСУ яке вона привезла від американського народу!
Щойно подивитися коментарі на провідних ютуб каналах Заходу і охєрев - Україна вже програла інформаційну війну росії, там суцільна методичка кремлі, що вкладається у мізки західній аудиторії.