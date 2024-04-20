Мы используем американскую поддержку, чтобы приблизить завершение этой войны, которую Путин должен проиграть, - Зеленский. ВИДЕО

В ежедневном обращении президент рассказал о голосовании Палаты представителей Соединенных Штатов за решение о помощи Украине. Зеленский поблагодарил всех, кто боролся за это решение и работал над его подготовкой к голосованию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня мы получили решение, которого ожидали: о пакете американской поддержки. За которое так мы боролись. Очень весомый пакет, который почувствуют и наши воины на передовой, наши города и села, страдающие от российского террора.

Сегодня состоялось голосование Палаты представителей Соединенных Штатов. Спасибо каждому и каждой, кто поддержал наш пакет: это решение для защиты жизни. Спасибо лично спикеру Майку Джонсону, всем американским сердцам, которые, как и мы в Украине, чувствуют, что российское зло точно не должно выигрывать. Надеюсь, что рассмотрение пакета в Сенате США и направление президенту Байдену будут достаточно быстрыми", - сказал Зеленский.

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"Мы ценим каждое проявление поддержки нашего государства и независимости, наших людей и жизни нашей, которую Россия так хочет зарыть в руинах. Америка с первых дней войны проявляла свое лидерство. Именно такое американское лидерство является жизненно важным для того, чтобы в мире сохранился международный порядок, основанный на правилах и предсказуемости жизни для всех народов. Безусловно, мы используем американскую поддержку, чтобы укрепить оба наших народа и приблизить справедливое завершение этой войны – войны, которую Путин должен проиграть", - отметил президент.

Зеленский добавил: "И я юлагодарю всю команду Украины, каждого и каждую, кто работает и делает все, чтобы приблизить этот результат. Благодарю всех представителейям нашего государства, всех наших дипломатов, которые работают ради увеличения поддержки Украины, всех представителей общественного сектора, каждого волонтера, который работает, всех друзей Украины. Благодарю мою команду.

Мир объединяется ради Украины, когда украинцы объединяются ради независимости".

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