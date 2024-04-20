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Мы используем американскую поддержку, чтобы приблизить завершение этой войны, которую Путин должен проиграть, - Зеленский. ВИДЕО

В ежедневном обращении президент рассказал о голосовании Палаты представителей Соединенных Штатов за решение о помощи Украине. Зеленский поблагодарил всех, кто боролся за это решение и работал над его подготовкой к голосованию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня мы получили решение, которого ожидали: о пакете американской поддержки. За которое так мы боролись. Очень весомый пакет, который почувствуют и наши воины на передовой, наши города и села, страдающие от российского террора.

Сегодня состоялось голосование Палаты представителей Соединенных Штатов. Спасибо каждому и каждой, кто поддержал наш пакет: это решение для защиты жизни. Спасибо лично спикеру Майку Джонсону, всем американским сердцам, которые, как и мы в Украине, чувствуют, что российское зло точно не должно выигрывать. Надеюсь, что рассмотрение пакета в Сенате США и направление президенту Байдену будут достаточно быстрыми", - сказал Зеленский.

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"Мы ценим каждое проявление поддержки нашего государства и независимости, наших людей и жизни нашей, которую Россия так хочет зарыть в руинах. Америка с первых дней войны проявляла свое лидерство. Именно такое американское лидерство является жизненно важным для того, чтобы в мире сохранился международный порядок, основанный на правилах и предсказуемости жизни для всех народов. Безусловно, мы используем американскую поддержку, чтобы укрепить оба наших народа и приблизить справедливое завершение этой войны – войны, которую Путин должен проиграть", - отметил президент.

Зеленский добавил: "И я юлагодарю всю команду Украины, каждого и каждую, кто работает и делает все, чтобы приблизить этот результат. Благодарю всех представителейям нашего государства, всех наших дипломатов, которые работают ради увеличения поддержки Украины, всех представителей общественного сектора, каждого волонтера, который работает, всех друзей Украины. Благодарю мою команду.

Мир объединяется ради Украины, когда украинцы объединяются ради независимости".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20343) обращение (747) США (26620)


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Топ комментарии
+14
Зеленський додав: ".... Дякую моїй команді". Джерело:
Вован, а за що дякувати "твоїй коМандє"? За те, що твій смотрящій Єрмак з"їздив у грудні 2023 в США на перемовини про затвердження допомоги Україні і після цього ми цю допомогу отримали лише через 4 місяці??? За це ти дякуєш твоїй "коМандє"??? З товоєй коМанди ефекту, як з козла молока, лише пики свої неголені піарити за державний кошт навчилися, курви брехливо-хитродупі...
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20.04.2024 21:50
+13
з тих 60-и лярдів допомоги тільки 7 чи 8 лярдів у вигляді дєнюжок прийде в Україну.. вся решта суми буде вкладена у ВПК США і Україні буде передана у вигляді зброї.
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20.04.2024 21:45
+10
А "наш" то як оживився!
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20.04.2024 21:40
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Зелохнескі всьо просрав і на щось ще надіється...
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20.04.2024 22:01 Ответить
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20.04.2024 22:30 Ответить
А "наш" то як оживився!
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20.04.2024 21:40 Ответить
Та колумбійську гуманітарку походу, завезли..он як фонтанує сьогодні..
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20.04.2024 21:47 Ответить
Та то просто каналізаційну трубу прорвало!
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20.04.2024 21:50 Ответить
"Дякую моїй команді."
Дякуист, ты-поц N2 в своей говноманде!
... Забористая, видать, дурь...
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20.04.2024 22:13 Ответить
Денюжки привалили, чтобы кормить своих жополизов. Может и армии что-то достанется.
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20.04.2024 21:41 Ответить
з тих 60-и лярдів допомоги тільки 7 чи 8 лярдів у вигляді дєнюжок прийде в Україну.. вся решта суми буде вкладена у ВПК США і Україні буде передана у вигляді зброї.
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20.04.2024 21:45 Ответить
Но все равно как зелибоба обрадовался. А то ручеек пересох.
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20.04.2024 21:47 Ответить
Всі зраділи крім тебе,дурний кацап.
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20.04.2024 22:21 Ответить
та він боїться на той ручеек навіть глянути. бо ті всі ручейки так будуть контролювати, що туди краще і не лізти.. і як там колись в інтерв'ю одному американському виданню говорив Вова - якщо крадемо, то крадемо свої. )
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21.04.2024 01:07 Ответить
Офшори просють бабла!
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20.04.2024 21:49 Ответить
Не совсем так! Денюшки USA - оружие армии,а денюшки из бюджета на армию - зє себе в фшор и немного отстегнет журнаГлиста - сраколизам большой зеленой сраки.
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20.04.2024 22:11 Ответить
"і тут остапа понесло..."
нетряпка як ніхто знає як використовувати надані партнерами на допомогу Україні гроші - це саме те, що лякає тих хто надає.
мають досвід...
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20.04.2024 21:42 Ответить
Ага.
Як у 2023-му використали заради піару про контрнаступ стрімким домкратом.

Походу тільки Залужний був проти такого совкового підходу. І за це його звільнили.

А Сирський виконає все...
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20.04.2024 21:42 Ответить
заіпало вже гундосе чмо.... одне гарно - до 21.05
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20.04.2024 21:44 Ответить
Не факт..
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20.04.2024 21:50 Ответить
Так ,це питання відкрите ,судячі шо ОПа а гні пари з вуст
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20.04.2024 21:56 Ответить
Щось це опудало "президента" роздякувалось не на жарт.
Мабуть товариш майор з ФСБ лаявся по телефону нехорошими останніми словами.
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20.04.2024 21:45 Ответить
на цей раз ,без контролю з боку США , використаєш тюбик з вазеліном
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20.04.2024 21:46 Ответить
телешмарафону он недостає фінасування - додадйом!
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20.04.2024 21:46 Ответить
Вова, це не війна ***** проти тебе, це війна рашистської фашизації проти України.
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20.04.2024 21:46 Ответить
Ну до завершення нам ше як до неба рачки - нам би іх здержати - бо лізуть по трупах
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20.04.2024 21:48 Ответить
Зеленський додав: ".... Дякую моїй команді". Джерело:
Вован, а за що дякувати "твоїй коМандє"? За те, що твій смотрящій Єрмак з"їздив у грудні 2023 в США на перемовини про затвердження допомоги Україні і після цього ми цю допомогу отримали лише через 4 місяці??? За це ти дякуєш твоїй "коМандє"??? З товоєй коМанди ефекту, як з козла молока, лише пики свої неголені піарити за державний кошт навчилися, курви брехливо-хитродупі...
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20.04.2024 21:50 Ответить
Курва Спартц голосувала проти навіть того щоб прийняти до розгляду.
https://clerk.house.gov/evs/2024/roll142.xml
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20.04.2024 21:52 Ответить
Не дивно! Вона то всього і прохала,щоб зє з регентом і його ОПа не крали,не мародьорили всіляку допомогу!
А що отримала? Водоспад лайна + зє з регентом Єрмаком її послали неарними словами,замість подяки за авто,контейнери з гуманіторкой,спорядженя для ЗСУ яке вона привезла від американського народу!
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20.04.2024 22:19 Ответить
Собача х*рня від тупого невігласа.
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20.04.2024 23:52 Ответить
То втебе кошача херня від тупого ***********!
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21.04.2024 11:00 Ответить
курва Зеленская возле Мрии в Гостомеле ржала и как то схавали
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20.04.2024 22:25 Ответить
На піар цього конченого жлоба, держава витрачає мільярди гривень. При цьому проти антиросійської пропаганди у західних змі, держава Україна взагалі нічого не робить.
Щойно подивитися коментарі на провідних ютуб каналах Заходу і охєрев - Україна вже програла інформаційну війну росії, там суцільна методичка кремлі, що вкладається у мізки західній аудиторії.
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20.04.2024 22:08 Ответить
Можливо це тому що сосія на пропаганду витрачає десятки мільярдів нафтодолларів і багато політиків та журналістів на кріптозарплаті?
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20.04.2024 22:25 Ответить
Як же йому це остогидло. Така депресивна харя... Але мусить. Бо якщо відосити перестане, то про нього забудуть. Більше він нічого не зможе представити як "роботу" президента.
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20.04.2024 22:12 Ответить
Хоть би не виділив додаткові кошти на бабломарафон
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20.04.2024 22:14 Ответить
Тепер можна і асфальтом зайнятись, щоб на травень до шашликів поїхати?
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20.04.2024 22:18 Ответить
Про оманські договорняки розкажи!
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20.04.2024 22:19 Ответить
От мені теж цікаво. Усі піздять про оманьскі договорняки, нібито щось цікаве про них знають
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20.04.2024 22:57 Ответить
Дозволить так само як у 2022-23 роках. Тобто ніяк.
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20.04.2024 22:19 Ответить
Він вважає себе, щонайменше Ганнібалом чи Юлієм Цезарем, а може, взагалі, найвеличнішим полководцем світу
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20.04.2024 22:33 Ответить
Це аналогічно тій допомозі, яку нам США надавали в 22-23 роках... щоб виграти війну у держави яка в війну вкладає 150 млрд. $ в рік потрібно вкладати принаймні стільки ж, якщо не вдвічі більше..., я не вірю що в США тупі і цього не знають, значить їх теперішній стан речей вповні влаштовує, українці потрохи дохнуть, ескалація мінімальна, СССР2 нема, все за#бісь...
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21.04.2024 00:19 Ответить
США звісно подяка! А тобі окрема подяка, що заглядав путіну в очі, ми один народ, путін не нападе, це все міфи і штрашилки Заходу і США. Зараз дякуєш, падло!!!
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21.04.2024 07:03 Ответить
Вєнька ЗЕлупенька, гнусявити різні заучені тексти це не мішки ворочати. Ти наркєша зі своїм ЗЕкодляком перестань красти і боротись з патріотами країни. А краще б ти гнусавий шакал сидів в тюрьмі.
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21.04.2024 08:06 Ответить
******** зелёные.
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21.04.2024 12:06 Ответить
Теперь в ПИ....раше надежда только на бениного Оманского Нарика и фсбэшника Елдака с резниковым, умеровым, кирюшкой которых вернули к корыту, Оманский договорняк должен быть выполнен....Украине нужно уберать Зе Кодлу и чем быстрее тем лучше....
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21.04.2024 12:25 Ответить
Хто ми????
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21.04.2024 14:39 Ответить
 
 