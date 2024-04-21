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Утром в Севастополе слышали взрывы, Развожаев говорит, что "корабль отразил ракетную атаку". Был пожар. ВИДЕО

Утром 21 апреля в оккупированном Севастополе раздавались взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о якобы отражении "атаки" противокорабельной ракеты на один из кораблей РФ в Севастополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Развожаева.

По его словам, от упавших обломков произошло "небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали".

Тем временем в соцсети распространяется видео, на котором, как утверждается, зафиксирован дым после утренней атаки.

Также читайте: Россия отменила парады на 9 мая в 5 областях и в Севастополе: боится терактов и атак БПЛА, - росСМИ

Ни о каких последствиях доподлинно неизвестно.

Автор: 

взрыв (6738) корабль (2041) Крым (26377) город Севастополь (1760)


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Топ комментарии
+24
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21.04.2024 11:17
+23
Декомунізація значить 😁👍
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21.04.2024 11:20
+21
"корабель відбив ракетну атаку"
Так, власним корпусом мабуть...
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21.04.2024 11:15
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"корабель відбив ракетну атаку"
Так, власним корпусом мабуть...
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21.04.2024 11:15 Ответить
той випадок коли "загорілася суха трава " не підходить
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21.04.2024 11:23 Ответить
Кормою так сказати, або по простонародному ракета прямо кораблю під хвіст.
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21.04.2024 11:28 Ответить
Все збили, відбили, знищили коротше все згоріло.😝
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21.04.2024 11:49 Ответить
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21.04.2024 11:17 Ответить
Декомунізація значить 😁👍
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21.04.2024 11:20 Ответить
децарінізація чи демонархізація )))
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21.04.2024 11:24 Ответить
Децарізація спадщини від Ніколашки до василіча
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21.04.2024 11:25 Ответить
Кто такой Васильевич?
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21.04.2024 16:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UUxo2XX9u4s У гуньдяя запитуй, він в курсі хто є ху
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22.04.2024 01:20 Ответить
Фсьо! Нєкаму і нєкава спасать..)
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21.04.2024 12:00 Ответить
Как они с этой хернёй против НАТО собрались воевать?
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21.04.2024 14:05 Ответить
Старенькии був варяг
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21.04.2024 11:22 Ответить
власний бортом відбив )) і втопились разом ))
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21.04.2024 11:23 Ответить
Треба пам'ятати що - все що ЗСУ запускають по кацапах , відбивається і збивається . А дірки в корпусі кораблів і пожежі , то все виключно - від падіння уламків . !
Те ж саме по літаках , жодного кацапольота ЗСУ ще не збили , за всю війну .!! Те шо в них там падає то всьо тєхнічєскіє нєполадкі і помилки власної певео .
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21.04.2024 11:25 Ответить
Так правду ж кажуть, бо від влучання дрону у літака 100% виникають технічні неполадки.
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21.04.2024 11:48 Ответить
царський аналоговнєт
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21.04.2024 11:31 Ответить
Аналоговнєт.............. фтарая армія галактікі.............
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21.04.2024 11:47 Ответить
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22.04.2024 06:53 Ответить
.
Врёте вы всё, Севастополь под защитой

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21.04.2024 12:03 Ответить
Бойові під@раси.
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21.04.2024 12:37 Ответить
Даже жаль немного. Уникальное корыто было. После войны можно было бы продать в какой то военно-морской музей за дикие бабки.
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21.04.2024 12:17 Ответить
Дика музейна бабця ольга - поціновувачка корит, тобі мало "аврори"?
Оце сова на глобусі - балтійський флот при обороні петропавліськ-камчатського під час кримської війни у поході другої тихоокенської ескадри (утворена 17 квітня 1904 року, перша, або простіше тихоокенська ескадра створена на два місяці пізніше 12 травня 1904 року) приймала участь (аврора) у цуісімській битві.
Кронштат, камчатка, крим, цусіма (тобто отримали 3,14Zди) - "что тебе снится, крейсер аврора - полний пісєц под мАсквой"
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22.04.2024 02:41 Ответить
Ничего не понятно, какой то поток сознания. Или пейте меньше или закусывайте Виталий.
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22.04.2024 10:06 Ответить
Я тебе послав би в кільватер аби не рокомендація менше їсти і більше пити (чи навпаки ). Я таки мабуть дебіл, бо з різноманітних джерел інформації яких більш чим предостатньо (це про аврору) зрозуміти де балтика (з якої перлася аврора) і де камчатка (куди вона таки доперлася) потрібно стати біля мапи світу десь у пропорції 1:50 і прийде розуміння того, що розмаху рук (при зрості 185 см) не вистачає.
Потік свідомості для домашнього користування, бо звідки з'явилися у кацапів Рюриковичі треба ще з'ясувати.
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22.04.2024 21:14 Ответить
************ ************ , город руских мудаков
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21.04.2024 12:24 Ответить
"Комму нна?"
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21.04.2024 12:48 Ответить
Звикайте, камні снеба, це тільки початок.
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21.04.2024 12:55 Ответить
 
 