Утром в Севастополе слышали взрывы, Развожаев говорит, что "корабль отразил ракетную атаку". Был пожар. ВИДЕО
Утром 21 апреля в оккупированном Севастополе раздавались взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о якобы отражении "атаки" противокорабельной ракеты на один из кораблей РФ в Севастополе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Развожаева.
По его словам, от упавших обломков произошло "небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали".
Тем временем в соцсети распространяется видео, на котором, как утверждается, зафиксирован дым после утренней атаки.
Ни о каких последствиях доподлинно неизвестно.
Топ комментарии
+24 vitaliymkua
показать весь комментарий21.04.2024 11:17
+23 Сергей Трофимов #428890
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+21 Сергей Трофимов #428890
показать весь комментарий21.04.2024 11:15
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Так, власним корпусом мабуть...
Те ж саме по літаках , жодного кацапольота ЗСУ ще не збили , за всю війну .!! Те шо в них там падає то всьо тєхнічєскіє нєполадкі і помилки власної певео .
Врёте вы всё, Севастополь под защитой
Оце сова на глобусі - балтійський флот при обороні петропавліськ-камчатського під час кримської війни у поході другої тихоокенської ескадри (утворена 17 квітня 1904 року, перша, або простіше тихоокенська ескадра створена на два місяці пізніше 12 травня 1904 року) приймала участь (аврора) у цуісімській битві.
Кронштат, камчатка, крим, цусіма (тобто отримали 3,14Zди) - "что тебе снится, крейсер аврора - полний пісєц под мАсквой"
Потік свідомості для домашнього користування, бо звідки з'явилися у кацапів Рюриковичі треба ще з'ясувати.