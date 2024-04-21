Утром в Севастополе слышали взрывы, Развожаев говорит, что "корабль отразил ракетную атаку". Был пожар. ВИДЕО

Утром 21 апреля в оккупированном Севастополе раздавались взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о якобы отражении "атаки" противокорабельной ракеты на один из кораблей РФ в Севастополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Развожаева.

По его словам, от упавших обломков произошло "небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали".

Тем временем в соцсети распространяется видео, на котором, как утверждается, зафиксирован дым после утренней атаки.

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Ни о каких последствиях доподлинно неизвестно.