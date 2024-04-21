Российская РЛС и пункт управления ЗРК С-400 "Триумф" уничтожены одной из четырех ракет HIMARS. ВИДЕО
Украинские военные поразили радар и другие машины из состава российской ПВО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, РЛС и пункт боевого управления ЗРК С-300 или С-400 и другие машины развернуты на боевой позиции. Судя по видео от украинских военных, ПВО оккупантов была обнаружена с помощью разведывательного беспилотника. Машины находились на поле у лесопосадки.
В кадр попал, по идее, радиолокатор подсветки и наведения зенитных ракет и, в частности, мобильный пункт управления на шасси грузовика.
В то же время, вероятно, сами пусковые установки ЗРК были рассредоточены на расстоянии друг от друга и замаскированы.
После обнаружения вражеской техники, украинским командованием было решено уничтожить ее. Огневое поражение элементов российского ЗРК произвели ракетами GMLRS из американской реактивной системы залпового огня М142 HIMARS.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Працють...
Я звертаюсь до відьмаків-
До відьом Черкаських-
І в тім... із ласкою...
2. їх модернізують та ремонтують - є підрядник, отримав контракт на це в 2022 році.
3. скільки нових виробляється - хто ж нам скаже.
Смерть, сруськаму міфу!!
Слава Україні!!
Разом: $12,9 млрд за 4 шматки російського мотлоху.
Швеція ж купила 4 вогневі установки Patriot + 300 ракет за $3,2 млрд.".
Тож реальні втрати - 2.5+1.4 = $3.9 лярдів.
А ще - не думаю, що внесок у $1.4 лярдів в програму F-35 в них просто забрали. Впевнений, пішло взаємозаліком на купівлю F-16 чи що їм там дозволили замість F-35 купити.
Тож з реальних втрат - $2.5 лярди на засрашинський мотлох, затримка в технологічному розвитку та бойових спроможностях, а також втрата частини репутації, якої в Туреччини, після захоплення частини Кіпру і так не було. Власне з-за цього турків і в ЄС не пущають десятирічча...
Отеперка це Тріумф"
Російська РЛСРосійську РЛС