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Российская РЛС и пункт управления ЗРК С-400 "Триумф" уничтожены одной из четырех ракет HIMARS. ВИДЕО

Украинские военные поразили радар и другие машины из состава российской ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, РЛС и пункт боевого управления ЗРК С-300 или С-400 и другие машины развернуты на боевой позиции. Судя по видео от украинских военных, ПВО оккупантов была обнаружена с помощью разведывательного беспилотника. Машины находились на поле у лесопосадки.

В кадр попал, по идее, радиолокатор подсветки и наведения зенитных ракет и, в частности, мобильный пункт управления на шасси грузовика.

В то же время, вероятно, сами пусковые установки ЗРК были рассредоточены на расстоянии друг от друга и замаскированы.

После обнаружения вражеской техники, украинским командованием было решено уничтожить ее. Огневое поражение элементов российского ЗРК произвели ракетами GMLRS из американской реактивной системы залпового огня М142 HIMARS.

Также смотрите: Пять оккупантов получили существенные ранения в результате атаки пограничников. ВИДЕО

Автор: 

РЛС (76) HIMARS (286) ЗРК (199)


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Топ комментарии
+25
Відомий мілітари-блогер https://x.com/noclador/status/1780718756991299751 пише , що "Туреччина заплатила $2,5 мільярди за 4 вогневі одиниці С-400 + 192 ракети і, як наслідок, втратила свою частку в розробці F-35 на $1,4 мільярди і були скасовані її замовлення на запчастини для F-35 на $9 мільярдів.
Разом: $12,9 млрд за 4 шматки російського мотлоху.
Швеція ж купила 4 вогневі установки Patriot + 300 ракет за $3,2 млрд.".
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21.04.2024 15:45
+14
Це вам, тварюки, за петріоти.
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21.04.2024 15:36
+12
Викладач тактики нам-би сказав у училищі: "Стали, идиоты - как на полигоне! На поле боя тоже так становиться будете? Так вы из охотников в дичь превратитесь !"
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21.04.2024 15:37
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Поточні врази-

Працють...

Я звертаюсь до відьмаків-
До відьом Черкаських-

І в тім... із ласкою...
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21.04.2024 15:36 Ответить
Це вам, тварюки, за петріоти.
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21.04.2024 15:36 Ответить
Викладач тактики нам-би сказав у училищі: "Стали, идиоты - как на полигоне! На поле боя тоже так становиться будете? Так вы из охотников в дичь превратитесь !"
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21.04.2024 15:37 Ответить
хз чому пункт управління не сховали, але радар в кущах гірше бачить.
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21.04.2024 15:44 Ответить
ну і відповідно гірше випромінює, бо приймальна частина яка бачить, на ракеті.
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21.04.2024 15:46 Ответить
Чего не скажешь про "Кольчугу". Почему зебилы ее до сих пор не реанимировали?
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21.04.2024 15:47 Ответить
1. вони працюють на фронті.
2. їх модернізують та ремонтують - є підрядник, отримав контракт на це в 2022 році.
3. скільки нових виробляється - хто ж нам скаже.
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21.04.2024 17:10 Ответить
Дякую за информацию.
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21.04.2024 19:19 Ответить
Що скажешь... Немае прихистку кацапам в нашiй землi. Цапорилi, навiть не омрiюйте втiкти вiд кари божоi.
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21.04.2024 15:40 Ответить
Зрозумiв, ондого, чия це робота. Прiсь ейбочки , зрозумiв.
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21.04.2024 15:45 Ответить
Це московітам, за Україну!!
Смерть, сруськаму міфу!!
Слава Україні!!
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21.04.2024 15:42 Ответить
Відомий мілітари-блогер https://x.com/noclador/status/1780718756991299751 пише , що "Туреччина заплатила $2,5 мільярди за 4 вогневі одиниці С-400 + 192 ракети і, як наслідок, втратила свою частку в розробці F-35 на $1,4 мільярди і були скасовані її замовлення на запчастини для F-35 на $9 мільярдів.
Разом: $12,9 млрд за 4 шматки російського мотлоху.
Швеція ж купила 4 вогневі установки Patriot + 300 ракет за $3,2 млрд.".
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21.04.2024 15:45 Ответить
Не думаю, що Туреччина наперед заплатила 9 лярдів за непоставлені ще запчатини для непоставлених ще винищувачів.

Тож реальні втрати - 2.5+1.4 = $3.9 лярдів.

А ще - не думаю, що внесок у $1.4 лярдів в програму F-35 в них просто забрали. Впевнений, пішло взаємозаліком на купівлю F-16 чи що їм там дозволили замість F-35 купити.

Тож з реальних втрат - $2.5 лярди на засрашинський мотлох, затримка в технологічному розвитку та бойових спроможностях, а також втрата частини репутації, якої в Туреччини, після захоплення частини Кіпру і так не було. Власне з-за цього турків і в ЄС не пущають десятирічча...
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21.04.2024 17:15 Ответить
Гарно відпрацювали по свинорилим кацапам. Дай Бог щоб американці ще гарних смаколиків підігнали щоб вибити всю наволоч.
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21.04.2024 15:50 Ответить
Надіюся - ракети "Хаймарса" були осколочні Тоді й без прямого попадання там всю апаратуру посікло!
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21.04.2024 15:57 Ответить
А там і сподіватись нічого...по відео видно що не касетні...бч осколково-фугасна в будь якому випадку...хіба що може більше або менше готових убойних елементів
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21.04.2024 21:44 Ответить
Без радара и будки управления оставшиеся пусковые ни на что не способны, да и стоят они относительно недорого. Все ценное было именно там что уничтожено
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21.04.2024 15:54 Ответить
Мимо! Ближче, але мимо. Ще ближче! Влучили! І це не була пристрілка, це був залп чотирма ракетами. Ой і дорога справа вести війну. Але і ворогу також дорога
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21.04.2024 15:54 Ответить
Російська РЛС та пункт управління ЗРК С-400 "Тріумф" знищено однією з чотирьох ракет HIMARS

Отеперка це Тріумф"

Російська РЛС
Російську РЛС
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21.04.2024 16:37 Ответить
"Щьолкают как сємєчкі..."
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21.04.2024 17:51 Ответить
На манер любімого фільмеца адольфа . Вся СВО це тріумф волі х......
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21.04.2024 18:00 Ответить
тріумф молі (Мальцев ©)
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22.04.2024 10:35 Ответить
👏👏👏
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21.04.2024 19:46 Ответить
Интересно из каких соображений орки подтащили свои анаголовнетный хлам на расстояние выстрела Хаймарса?
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21.04.2024 21:38 Ответить
Можно было на видео показать только последний точный удар..
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21.04.2024 21:49 Ответить
Це щось міняє для результатів удару? Чи тобі "картиночка розмальована" приємніша?
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22.04.2024 07:02 Ответить
Вiдево - топ!
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21.04.2024 23:30 Ответить
 
 