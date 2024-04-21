Российская РЛС и пункт управления ЗРК С-400 "Триумф" уничтожены одной из четырех ракет HIMARS. ВИДЕО

Украинские военные поразили радар и другие машины из состава российской ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, РЛС и пункт боевого управления ЗРК С-300 или С-400 и другие машины развернуты на боевой позиции. Судя по видео от украинских военных, ПВО оккупантов была обнаружена с помощью разведывательного беспилотника. Машины находились на поле у лесопосадки.

В кадр попал, по идее, радиолокатор подсветки и наведения зенитных ракет и, в частности, мобильный пункт управления на шасси грузовика.

В то же время, вероятно, сами пусковые установки ЗРК были рассредоточены на расстоянии друг от друга и замаскированы.

После обнаружения вражеской техники, украинским командованием было решено уничтожить ее. Огневое поражение элементов российского ЗРК произвели ракетами GMLRS из американской реактивной системы залпового огня М142 HIMARS.

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