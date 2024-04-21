Российская армия должна нести потери каждый день, и каждый такой день приближает для нас такой нужный мир, - Зеленский. ВИДЕО

В своем ежедневном обращении президент Владимир Зеленский сообщил о докладе главкома и разговоре с министром обороны.

Об этом говорится в обращении Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Только что был доклад главкома Сырского – о наиболее горячих точках фронта. Часов Яр и другие ключевые направления на Донетчине: Покровское, Кураховское, а также Харьковщина – Купянское направления. Наши позиции, наши результаты. Я благодарю каждого солдата, каждого командира, все наши боевые подразделения, которые действительно метки и стойки. Доложил сегодня главком и по поводу поражения целей на оккупированной территории – реализованных операциях и подготовке запланированных. Российская армия должна нести потери каждый день, и каждый такой день – российских потерь – приближает для нас такой нужный мир.

Говорил также с министром обороны Умеровым, и ключевое – это ПВО. Мы делаем все возможное, контактируем со всеми партнерами, чтобы увеличить защиту неба – увеличить количество и качество систем ПВО в руках наших воинов. Каждый лидер и каждая помогающая в этом страна являются настоящими спасителями жизни. Я благодарю всех, кто с Украиной и в Украине! Спасибо всем, кто сражается ради нашего государства и ради наших людей, спасибо всем, кто помогает, всем, кто работает на украинскую силу и защищает жизнь", - сказал Зеленский.

Также читайте: Зеленский поблагодарил Конкресс США за принятие помощи Украине: Это сохранит тысячи и тысячи жизней