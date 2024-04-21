Российская армия должна нести потери каждый день, и каждый такой день приближает для нас такой нужный мир, - Зеленский. ВИДЕО
В своем ежедневном обращении президент Владимир Зеленский сообщил о докладе главкома и разговоре с министром обороны.
Об этом говорится в обращении Зеленского, передает Цензор.НЕТ.
"Только что был доклад главкома Сырского – о наиболее горячих точках фронта. Часов Яр и другие ключевые направления на Донетчине: Покровское, Кураховское, а также Харьковщина – Купянское направления. Наши позиции, наши результаты. Я благодарю каждого солдата, каждого командира, все наши боевые подразделения, которые действительно метки и стойки. Доложил сегодня главком и по поводу поражения целей на оккупированной территории – реализованных операциях и подготовке запланированных. Российская армия должна нести потери каждый день, и каждый такой день – российских потерь – приближает для нас такой нужный мир.
Говорил также с министром обороны Умеровым, и ключевое – это ПВО. Мы делаем все возможное, контактируем со всеми партнерами, чтобы увеличить защиту неба – увеличить количество и качество систем ПВО в руках наших воинов. Каждый лидер и каждая помогающая в этом страна являются настоящими спасителями жизни. Я благодарю всех, кто с Украиной и в Украине! Спасибо всем, кто сражается ради нашего государства и ради наших людей, спасибо всем, кто помогает, всем, кто работает на украинскую силу и защищает жизнь", - сказал Зеленский.
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а щодо його статті що орки мають дохнути, вчора висловився виробник Українських важких дронів.
він сказав...
дрони його фірми пройшли бойові випробування в бойових умовах і їх просять в підрозділах
але люди зе, чи є, чи у... купують неперевірені, дешевші, яких не хочуть наші оператори...
то хоче зе, реально, щоб орки дохли чи ні???
а міністр У давав присягу на вірність народу України???
бо в цьому є сумніви у декого...
і не зрозуміло хто давав команду не збивати ракети які розбили трипільську ТЕС??
бо зе списдів що ракет для ппо там було ноль!!!
вони були але не стріляли.
якщо мосійчук написдів то вже мавби бути на нарах...
Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.
Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.
ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.
Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html
73%, виборці зеленського, хотіли миру з росією, бо "Порошенко була вигідна війна"(с)(tm) Zеленський.
Сподіваюсь, вони нарешті нажерлися того миру.