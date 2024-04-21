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Российская армия должна нести потери каждый день, и каждый такой день приближает для нас такой нужный мир, - Зеленский. ВИДЕО

В своем ежедневном обращении президент Владимир Зеленский сообщил о докладе главкома и разговоре с министром обороны.

Об этом говорится в обращении Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Только что был доклад главкома Сырского – о наиболее горячих точках фронта. Часов Яр и другие ключевые направления на Донетчине: Покровское, Кураховское, а также Харьковщина – Купянское направления. Наши позиции, наши результаты. Я благодарю каждого солдата, каждого командира, все наши боевые подразделения, которые действительно метки и стойки. Доложил сегодня главком и по поводу поражения целей на оккупированной территории – реализованных операциях и подготовке запланированных. Российская армия должна нести потери каждый день, и каждый такой день – российских потерь – приближает для нас такой нужный мир.

Говорил также с министром обороны Умеровым, и ключевое – это ПВО. Мы делаем все возможное, контактируем со всеми партнерами, чтобы увеличить защиту неба – увеличить количество и качество систем ПВО в руках наших воинов. Каждый лидер и каждая помогающая в этом страна являются настоящими спасителями жизни. Я благодарю всех, кто с Украиной и в Украине! Спасибо всем, кто сражается ради нашего государства и ради наших людей, спасибо всем, кто помогает, всем, кто работает на украинскую силу и защищает жизнь", - сказал Зеленский.

Также читайте: Зеленский поблагодарил Конкресс США за принятие помощи Украине: Это сохранит тысячи и тысячи жизней

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) обращение (747)


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Топ комментарии
+20
я надіюсь,що після 21 травня я тебе більше не почую.
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21.04.2024 17:57
+14
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21.04.2024 18:03
+13
ГЕРОЙ-РОЗВІДНИК ВЖЕ НЕ ЗААРЕШТОВАНИЙ А В"ЯЗЕНЬ -вова по кому дзвони дзвонять?

Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.

Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.

ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.

Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html
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21.04.2024 18:01
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Правила форума Совет форумчан
я надіюсь,що після 21 травня я тебе більше не почую.
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21.04.2024 17:57 Ответить
почуеш вдвічи частіше
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21.04.2024 18:02 Ответить
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21.04.2024 18:03 Ответить
кращий учень Єрмакотітушкошколи - не криворагульськими нарцисокулацятами ,а текстами Подляка по ПАРТНЕРАХ та друзях України
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21.04.2024 18:08 Ответить
неа... не ******* тебе та твоїх хазяїв
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21.04.2024 18:16 Ответить
у вільної людини хазяйнів не має
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21.04.2024 18:22 Ответить
Коли вже плакати починати?
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21.04.2024 18:56 Ответить
почуєш бо воно буде ВО президента.
а щодо його статті що орки мають дохнути, вчора висловився виробник Українських важких дронів.
він сказав...
дрони його фірми пройшли бойові випробування в бойових умовах і їх просять в підрозділах
але люди зе, чи є, чи у... купують неперевірені, дешевші, яких не хочуть наші оператори...
то хоче зе, реально, щоб орки дохли чи ні???
а міністр У давав присягу на вірність народу України???
бо в цьому є сумніви у декого...
і не зрозуміло хто давав команду не збивати ракети які розбили трипільську ТЕС??
бо зе списдів що ракет для ппо там було ноль!!!
вони були але не стріляли.
якщо мосійчук написдів то вже мавби бути на нарах...
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21.04.2024 19:02 Ответить
Такого не буде.Найбільша надія -йому хтось типу ПОРТНІКОВА тексти писатиме - сивину у його бороді бачите ? а політичний трупний біс в його ребрі так йому шпигає!!!
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21.04.2024 18:05 Ответить
...не той біс, що його членом грає за портітурою Єрмака
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21.04.2024 18:06 Ответить
Крейдою мабуть підмалювали, бо не було її там, і раптом прямо півбороди общипаної
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21.04.2024 18:25 Ответить
На потрібен не "мир", а ПЕРЕМОГА.
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21.04.2024 18:00 Ответить
Яка перемога..? Скільки ще людей треба покласти ( і чекати примарної перемоги ). Мапи DeepState не обдурять. Із початку року, за останні 3 місяці, ми втратили понад 300 кв км нашої території. Тож тепер заокруглено: під окупацією перебуває майже 1/5 частина суходолу України. Це весь Крим + майже вся Луганська область (98%), а також: 73% Запорізької обл., 72% Херсонської, 57% Донецької й 2% Харківської. Треба ще втрати територій ? Подейкують, що всередині Альянсу кулуарно розглядається такий варіянт закінчення війни: Україна позбувається окупованих територій, зате стає членом НАТО і на тому жирна крапка.
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21.04.2024 18:13 Ответить
Оманські договорняки падло зелене виконує!
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21.04.2024 18:53 Ответить
Ну то здавайся , та підставляю дупу бурятам, хвойда зермаківська.
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23.04.2024 14:09 Ответить
Без проблем - всім кому потрібна - тільки перемога - ласкаво прошу замінити мого брата та доньку які з перших днів війни в ЗСУ. А якщо не замінити - то хоча б доєднатися ,щоб наблизити ПЕРЕМОГУ ....
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21.04.2024 19:17 Ответить
Я контракт підписував на 6 років....а вже 9-тий....так що не пересреться твій брат, якщо теж трішки повоює.
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23.04.2024 14:08 Ответить
Підіть у генштаб та поквжіть який ви стратег. Це не в шахи грати. Війна з ворогом який набагато сильніший за нас. Базікати усі розумні, а коли до діла доходить то язик у сраці
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21.04.2024 18:03 Ответить
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21.04.2024 18:01 Ответить
ГЕРОЙ-РОЗВІДНИК ВЖЕ НЕ ЗААРЕШТОВАНИЙ А В"ЯЗЕНЬ -вова по кому дзвони дзвонять?

Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.

Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.

ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.

Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html
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21.04.2024 18:01 Ответить
Дуже прошу у ЦН -не забанюйте мене , Я буду з цим постом про Червінського на кожній сторінці ПРо вову!
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21.04.2024 18:10 Ответить
абривіатура ОЗУ у цьому тексті - це ОФІСНЕ ЗЛОЧИННЕ УГРУПУВАННЯ? чи ОРГАНІЗОВАНЕ ЗЛОЧИННЕ УГРУПУВАННЯ? Допоможіть розібратися мені недалекій?
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21.04.2024 18:18 Ответить
" У 2019 переміг Антимайдан, ракетні програми було ліквідовано, Чонгар розміновано, війська відведено із укріплених позицій в чисте поле.

73%, виборці зеленського, хотіли миру з росією, бо "Порошенко була вигідна війна"(с)(tm) Zеленський.
Сподіваюсь, вони нарешті нажерлися того миру.
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21.04.2024 18:09 Ответить
Аминь
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21.04.2024 18:09 Ответить
А ти, гнида неголена, власне шо для цього зробив ще з травня 2019 року? Шоб тобі за це повилазило, потвора ублюдочна неголена.
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21.04.2024 18:14 Ответить
Російська армія повинна нести втрати щодня, але я ,як рашистсьукий слуга в Україні з 2019 року ,виконуючи вказівки куйла , разом із "командою зезрадників" доклав і докладаю максимум зусиль, щоби рідні мені і зелній команді , рашисти ,несли втрат якомога менше.
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21.04.2024 18:28 Ответить
Зелена коханка ФСБшника Єрмака,ти куди Червінського дів,третій день знайти ніхто не може?
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21.04.2024 18:34 Ответить
https://t.me/voynareal/88058 Відео та фото подробиць затримання вбивць поліцейського з Вінниці
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21.04.2024 18:50 Ответить
Сьогодні що ''день ЗЄхрипака''?
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21.04.2024 18:56 Ответить
Я календар переверну, і знову 1 квітня
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21.04.2024 19:39 Ответить
Російська армія повинна сдохнути вся
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21.04.2024 19:46 Ответить
О, тупорилий ішак тепер, після рішення Конгресу, буде по кілька в день "своїх переможних" відосіків продукувати.
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21.04.2024 20:02 Ответить
 
 