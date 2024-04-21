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Жительница Орска раскритиковала мэра затопленного города за бездействие: "Ты сидишь в чистых штанах, сын твой - в Дубаи? Муж у меня за что погиб?". ВИДЕО

Жительница Орска раскритиковала мэра города Василия Козупицу, упрекнув его в том, что он "сидит в чистых штанах" и у него "сын в Дубаи", а пострадавшие от паводка две недели ходят "без денег, без всего".

Как информирует Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном в соцсети, жительница Орска, обращаясь к Козупице, говорит, что не получала никакой помощи. "Муж у меня за что погиб? За то, что ты свою жопу здесь прикрывал? И стоял, краснел", - кричала она.

"А вы сидите, у вас все хорошо! Имейте совесть. Вы - в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без всего! Муж за что погиб? За то, что ты сидишь в чистых штанах, и твой сын - в Дубаи? Не стыдно?", – возмутилась россиянка.

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Автор: 

паводок (294) россия (95502)


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Топ комментарии
+66
здається рєпоєди почали про щось здогадуватись... але це не точно.
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21.04.2024 18:51
+51
за білу ладу...
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21.04.2024 18:47
+43
Мой муж за что погиб?

Так вот за это и погиб. За чьи-то чистые штаны.
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21.04.2024 18:57
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Козупиця - наша людина. Агент ГУР. Хоч би прізвище пидумали якесь скрєпніше.
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21.04.2024 22:41 Ответить
неблагодарные п***расы. мэр то тут при чем? Хйло - таки лидер нации, ну, как минимум взгляды. только непонятно зачем кацапам на войне какие-то Дубаи, деньги, вода и остальное. одно с другим не сочетается.
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21.04.2024 23:09 Ответить
Від цей свині тільки одне приємне почув, що "муж у ней за що погиб"- а далі свиняче верещання. І на цьом дякую!
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22.04.2024 03:03 Ответить
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