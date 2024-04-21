Жительница Орска раскритиковала мэра затопленного города за бездействие: "Ты сидишь в чистых штанах, сын твой - в Дубаи? Муж у меня за что погиб?". ВИДЕО
Жительница Орска раскритиковала мэра города Василия Козупицу, упрекнув его в том, что он "сидит в чистых штанах" и у него "сын в Дубаи", а пострадавшие от паводка две недели ходят "без денег, без всего".
Как информирует Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном в соцсети, жительница Орска, обращаясь к Козупице, говорит, что не получала никакой помощи. "Муж у меня за что погиб? За то, что ты свою жопу здесь прикрывал? И стоял, краснел", - кричала она.
"А вы сидите, у вас все хорошо! Имейте совесть. Вы - в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без всего! Муж за что погиб? За то, что ты сидишь в чистых штанах, и твой сын - в Дубаи? Не стыдно?", – возмутилась россиянка.
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drowsy_cat
показать весь комментарий21.04.2024 22:41 Ответить Мне нравится 1
Andry Asmodeus
показать весь комментарий21.04.2024 23:09 Ответить Мне нравится 1
Игорь Сисоев
показать весь комментарий22.04.2024 03:03 Ответить Мне нравится 0
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Так вот за это и погиб. За чьи-то чистые штаны.