В договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что Украина и США договорились о поставках дальнобойных ракет ATACMS.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Российские террористы вновь ударили по Харькову - по телевышке. Очевидное запугивание, чтобы террор был заметен всему городу и чтобы попытаться ограничить Харьков в связи и доступе к информации. Сейчас идет работа над восстановлением сигнала.

Так же как и Харьков, разные города и громады нуждаются в защите - нуждаются в "Пэтриотах". И в то же время нужно наносить максимальные поражения всему, что Россия использует как базу для террора и для своей военной логистики. Я благодарен всем в мире, кто готов нам с этим помогать, и мы работаем с нашими американскими партнерами ради увеличения наших возможностей.

Четыре приоритета ключевые - защита неба, современная артиллерия, дальнобойность и чтобы пакеты американской поддержки прибыли как можно быстрее. А сегодняшний результат - в договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены", - сказал Зеленский.

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