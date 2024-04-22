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В договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что Украина и США договорились о поставках дальнобойных ракет ATACMS.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Российские террористы вновь ударили по Харькову - по телевышке. Очевидное запугивание, чтобы террор был заметен всему городу и чтобы попытаться ограничить Харьков в связи и доступе к информации. Сейчас идет работа над восстановлением сигнала.

Так же как и Харьков, разные города и громады нуждаются в защите - нуждаются в "Пэтриотах". И в то же время нужно наносить максимальные поражения всему, что Россия использует как базу для террора и для своей военной логистики. Я благодарен всем в мире, кто готов нам с этим помогать, и мы работаем с нашими американскими партнерами ради увеличения наших возможностей.

Четыре приоритета ключевые - защита неба, современная артиллерия, дальнобойность и чтобы пакеты американской поддержки прибыли как можно быстрее. А сегодняшний результат - в договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены", - сказал Зеленский.

Читайте также: Байден заверил Зеленского в том, что немедленно подпишет закон о помощи Украине в случае одобрения Сенатом

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) обращение (747)


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Топ комментарии
+46
Только в этом нет твоей заслуги. Это решение конгресса и президента США.
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22.04.2024 23:00
+32
Напоминаю %%-ным дегенератам, что ракеты Гром-2 (Сапсан) превосходят по всем параметрам (в т.ч. дальнобойности и возможностям БЧ) ракеты ATACMS. Сапсанами мааацквабад можно было бы превратить в Мариуполь ещё в феврале 2022-го. Но зелёное чмо по указке Ху#ла закатало их в асфальт, а сейчас гундосит про неравноценную замену им от США с запретом бить ими по территории параши (кроме оккупированных ей территорий Украины).
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22.04.2024 23:11
+25
Ти з Ліги Сміху, дядьку?
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22.04.2024 23:36
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Правила форума Совет форумчан
Це означає, що кацапська наволоч буде рватися на шмаття досить далеко від лінії фронту.

І це є добре.
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22.04.2024 22:58 Ответить
Десь на болотах рвуться пердаки.
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22.04.2024 23:00 Ответить
Только в этом нет твоей заслуги. Это решение конгресса и президента США.
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22.04.2024 23:00 Ответить
Это ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ! Выбирити меня исчооооо!!!
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22.04.2024 23:03 Ответить
Поутень йому у сраку.
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22.04.2024 23:13 Ответить
А что ты имеешь против него, кто-нибудь бы сделал эту работу лучше него? Может, быть, ты? )
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22.04.2024 23:35 Ответить
Яка робота, я вас благаю?.. Звідки в сраці пластилін, як казав Ботічеллі...
Якщо ви на даному етапі цього не розумієте, то їжте шашлики мовчки..
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23.04.2024 00:28 Ответить
кацап .баний, воннах.й
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23.04.2024 05:34 Ответить
Депутат Барна зробив-би цю роботу набагато краще, якби зелене чмо загинуло замість нього.
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23.04.2024 11:02 Ответить
Жертва говномарафона нарисовалась.
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23.04.2024 11:30 Ответить
сам ты жертва..
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23.04.2024 21:40 Ответить
Яка " його робота"? Розброїти Україну, скоротивши фінансування всіх оборонних програм, кожного року розкрадаючи третину буджету під виглядом асфальту, розмінуваши акваторію Маріупольського порту і південь України? Це будь-який піонєр зробить, якщо піонєру " бурхливі оплески пообіцять". На його совісті додатково дести тисяч жерв, і післі перемоги з нього за це спитають.
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23.04.2024 11:33 Ответить
Надо жить настоящим, а ты всё живешь прошлым. Это не спасло бы Украину от фашистов. Как он "украл" треть бюджета, разъясни, факты давай, покажи. Ещё раз: надо жить настоящим..
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23.04.2024 21:46 Ответить
Коли після війни Зеленьському і посіпакам будуть незалежні прокурори " показувати", тебе це вже небуде цікавити. Ти вже на іншій фермі будеш працювати .
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24.04.2024 00:59 Ответить
Если бы они не "надавливали" на конгресс США и президента - то не была бы выделена помощь Украине в таком объеме, просто кинули бы несколько сот миллионов - и всё. Это благодаря огромной работы дипломатического корпуса президента Украины, и не только.
"Под лежачий камень вода не течет".
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22.04.2024 23:33 Ответить
Ти з Ліги Сміху, дядьку?
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22.04.2024 23:36 Ответить
Сам ты Сміх..
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22.04.2024 23:39 Ответить
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23.04.2024 00:50 Ответить
воно із "Розсміши гоміка!"... пусть намочит колготки.
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24.04.2024 01:54 Ответить
Т.е. до этого мы не получали помощи столько месяцев именно благодаря "огромной работы дипломатического корпуса президента Украины, и не только." Будем знать кто это просрал столько времени. А защиту энергообъектов тоже он тогда просрал лично? Я и не сомневался.
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23.04.2024 00:16 Ответить
Если бы республиканцы не встревали - то получили бы вовремя и ракеты для ПВО для защиты энергоресурсов, и Химарсы и прочее. А теперь виноват кто-то один. Ну-ну..
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23.04.2024 21:50 Ответить
Так это президент так просрал работу с ремпубликанцами? Именно так. Никто и не сомневался.
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23.04.2024 23:32 Ответить
А что, 40 посланников Украины там не работали с республиканцами? Или это вы так считаете?
Или надо было их было подкупить? )
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24.04.2024 00:33 Ответить
Более полугода отмена всего - это так "работали"? Это называется просрали.
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24.04.2024 00:54 Ответить
Отмена чего? Ты уж поконкретней выражайся.. И вы хотели чтобы эти посланники изменили политику партии республиканцев, Трампа? ) Это оппозиция, которая где воможно пытается вставить палки в колеса демократов, и этой ихней "традиции" уже под сотню лет, а тут захотели попытаться одним щелчком пальца всё изменить, ну-ну.. )
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24.04.2024 10:21 Ответить
Конкретно - внешняя политика - это сфера ответственности президента согласно Конституции. Это его работа, на которую его нанял народ страны. Как и безопасность страны и его жителей. Так вот как он "работал" - такие вот и результаты за окном. Осталось еще 25 дней и мы вынесем вердикт его работе в критериях "было-стало, 2019-2024, до-после".

А Байден смог удавить республиканцев хитростью, переиграв Трампа в его партии.
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24.04.2024 13:33 Ответить
Re:

А вот Великобритания выделила крупнейший пакет оборонной помощи Украине, и украинские дипломаты тоже не раз посещали Великобританию, и считаю что это и их успех.
И надо учитывать то что там нет "республиканцев".. )

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23.04.2024 21:52 Ответить
Отсутствие нашего посла в Британии уже почти год - это очередной огромный "успех" президента.

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23.04.2024 23:36 Ответить
А украинские дипломаты тогда не ездили в Великобританию с визитами? И это независимо от наличия там посольства. И имеется почта и электронная почта и интернет для оперативного общения..
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24.04.2024 00:38 Ответить
Ну и? И именно поэтому Сунак отказался от гарантий, оставив декларации не о чем? Хорошо "поработали"
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24.04.2024 00:56 Ответить
От каких гарантий Сунак отказался? А обещания Великобритании на Будапештском меморандуме поддерживать Украину при её отказе от ЯО? Вот она сейчас и поддерживает..
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24.04.2024 10:25 Ответить
Почитайте недавний документ перед тем, как выставлять себя имбецилом. Он есть на странице президента. Заодно и меморандум.
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24.04.2024 13:35 Ответить
маєте ж Ви час та натхнення на цю зелупу...
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24.04.2024 13:50 Ответить
На улице сегодня жопа, причем с ушами. Есть время малехо
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24.04.2024 15:22 Ответить
у нас сонячно, але вітряно та з похмурими хмаринками... У тіні +18 С
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24.04.2024 15:27 Ответить
плять !
в Україні люди ж вміють читати !

вова, фуфло гониш ! Конгрес сказав надати НА РОЗСУД ПРЕЗИДЕНТА США
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22.04.2024 23:01 Ответить
Зеленський сьогодні дзвонив Байденові. Думаю, він отримав дозвіл анонсувати дозвіл.
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22.04.2024 23:04 Ответить
бідон мутний тіпок., він і ленд ліз підписав але не надав. то все слова та білий шум. треба дивитися на результат
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22.04.2024 23:13 Ответить
гуляй, вася, мімо бідона !
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22.04.2024 23:22 Ответить
А шо Вася сказав неправильно???
Скажеш ГОП, як перескочиш та роздивишся, куди вскочив.
Про ленд-лиз забули???
Багато наполучали??
"Ми не хочемо ИСКОЛАЦЕИ" - i всi обiцянки зависли назавжди.
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23.04.2024 08:40 Ответить
баран тупий
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23.04.2024 05:35 Ответить
Кому надавати? Ермаку і Татарову, щоб наступного дня вони всю допомогу здали москалям?
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23.04.2024 11:06 Ответить
Який ще дозвіл. Нетряпка на понт бере. Доречі, він так всю зовнішню політику веде. Згадайте його вислів. Чому ми ще не в НАТО та інші його гундосіння.
Так, шанси отримати виросли сильно, але не на сто відсотків. Тому такі заяви, це просто потни перед народом України. За дурнів всіх тримає.
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23.04.2024 00:15 Ответить
За всі гарні новини завжди особисто відповідає янєлох, за усі невдачі - ухилянти, особливо закордонні
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23.04.2024 01:32 Ответить
Чотири пріоритети ключові - захист неба, ******* артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. ..так а накуя україському народові на шиї "зелені трутні " кровосісі" , якщо всі ці перераховані пріоритети беруть до виконання США і західні партнери???
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22.04.2024 23:05 Ответить
Он с ума сошёл. Представляете ,как ворованные бабки ему покоя не дают? Он согласен нести ЛЮБУЮ ЧУШЬ ,абы только о коррупции его и воровства не вспоминали. ДА БЕЗ ТЕБЯ И ТАК ЭТО РЕШЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО ЩЕ ДАВНО. АБЫ ТЫ И твоя ШАЙКА не крала бы,то ПОМОЩЬ ОТ США, была бы ДАВНО. Из за ТЕБЯ ТВАРИНА СЕЙЧАС имеем ТО ,ЧТО ИМЕЕМ куда не посмотреть.
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22.04.2024 23:10 Ответить
А можно поконкретней о "наворованных бабках", или только ты об этом знаешь? )
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22.04.2024 23:37 Ответить
Оо, Подялку привет передавай. СМОТРИ ЧТОБ ЯЙЦА по 17 ТА ЯБЛУКИ ПО 50, поперек ГОРЛА НЕ СТАЛИ .
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22.04.2024 23:49 Ответить
А можно поконкретней о "наворованных бабках"..
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23.04.2024 13:24 Ответить
Вы о дипломатии.Если внимательно следите за событиями,то помощь от Америки резко снизилась после поездки 40 слуг в США, Совпадение - не думаю. И подобных фактов можно приводить ещё и ещё. А помните как начиналась эта дипломатия.как Зеленский просился у Трампа политать на его хорошем самолёте,потому что он лучше чем наш,да и с 100% своим прокурором.Вот это высший пилотаж дипломатии. И в конечном счёте к нам с войной пришла безусловно рф,а дверь ей открыл Зеленский.
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23.04.2024 10:36 Ответить
Не совпадение. Вы забыли или не учитываете действие республиканцев и Трампа в Конгрессе, это они всё тормозят, и уже которй год. Часть республиканцев точно подкуплено кремлем, и что украинские дипломаты могут с этим сделать? А что могли бы сделать иначе или по другому те которых предпочитаете вы в украинском правительстве? Или какой был бы ваш вариант действий чтобы этих событий в тот раз не случилось?
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23.04.2024 13:34 Ответить
Re:
А вот Сунак сообщил Зеленскому о выделении крупнейшего пакета оборонной помощи Украине, и украинские дипломаты тоже не раз посещали Великобританию, и считаю что это и их успех.
И надо учитывать то что там нет "республиканцев".. )
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23.04.2024 13:41 Ответить
А может быть вы посчитаете успехом дипломатии рф,которая развязала войну,чтобы запад проснулся и начал осознавать что такое рашизм?А не торговать с ней её основным оружием газом.А ваш ответ никакого отношения к украинской дипломатии не имеет.А есть война и никакой подготовки к ней нынешней властью не было.А с 2019 и особенно после посещения Зеленским Омана и его возвращение с российской направленностью, вплоть до полномасштабного вооруженного вторжения в Украину(2022),всё делалось во вред безопасности Украины.Хорош успех дипломатии.....???.Примеров вагон и маленькая тележка.Факты - вещь упрямая,которые говорят сами за себя.Рашизм будет непременно побеждён и без Зеленского и без другого ,кто бы не находился у власти в Украине.Спасибо надо говорить Западу, правда с упрёком,что медленно просыпается.т.е. осознаёт.Уверен и Байден,и Трамп никуда не денутся.чтобы выделять средства для борьбы с рашизмом независимо от любой дипломатии.По причине.-что интернационализм,коммунизм,фашизм,рашизм и подобное несовместимо с жизнью человечесатва. И если таких средств будет не лостаточно,то вполне вероятна актитвная фаза 4й мировой войны.1я начало того века:2я сороковые годы,3я экономический *железный занавес и 4я с момента подписания харьковских соглашений и по сей деньпродолжается.Другого выхода нет как объединятся всем миром на борьбу с рашизмом.А когда поют оды какому-то кумиру,то это ничто иное.как поверхностное видение. Такие явления могут существовать только в закрытом обществе и причём не продолжительное время.Также приводить вам кучу примеров о дипломатии и уровня компетентности власти слуг народа,ОП и Зеленским теряет смысл. так как вам не дано: отличать одно от другого.
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23.04.2024 18:23 Ответить
А вы бы сделали, конечно, всё по-другому, как надо.. А украинское правительство, оказывается, вообще ничего не соображает, а вы - самые умные оказывается, всё знали заранее и сделали бы всё как надо..
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23.04.2024 22:03 Ответить
Re:
"В 1994 году Украина согласилась уничтожить оружие и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Будапештский меморандум.
5 декабря 1994 года лидеры Украины, России, Великобритании и США подписали меморандум о предоставлении Украине гарантий безопасности в связи с её присоединением к ДНЯО в качестве неядерного государства. Четыре стороны подписали меморандум, содержащий преамбулу и шесть параграфов."

Если бы Украина не отдала тогда ядерное оружие - то и войны бы не было. Кто был тогда президент Украины?
Или ты как предсказатель сделал бы тогда всё иначе и не отдал бы ЯО, понятно..
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23.04.2024 22:37 Ответить
Содержание ядерного оружия очень дорого стоит Украине.Если безмозглое правительство безграмотно составляет документы и никакой критике не поддаётся и как говорится *после драки кулаками не машут*.Но это другая тема разговора.Мы же говорили об украинской дипломатии при сегодняшней власти.А для тебя скажу,ядерное оружее Украине не нужно!!!!!! Но тебе и как большинству моих сограждан этого не понять.Причины войны с рф не в отсутствии ядерного оружия.А с тех пор когда мы ввели гривну,рф моментально начала экономическую войну с Украиной с целью поставить в зависимости к ней, - не получалось.Тогда она начала внедрять своих лобистов во власть,Тоже не получается.А вот подписания харьковских соглашений - это для меня стал очевидный путь к войне.Я не баба ванга и предсказателем никогда не был.Всегда опирался на своё видение и мысли,Брал ответственность на себя и кумиров ещё со школьной скамьи не имею.Попробуй не обманывать самого себя и попытайся ответить.какова причина нападения рф на Украину,а потом затрагивай тему ядерного оружия .И не занимайся *если бы-да кабы*.Не видя поступки нынешней власти при вульгарной демократии - как то не естественно воспринимается любая хвальба сегодняшней власти.А то что Америка,Запад виноваты, слышу со второго класса (1955г.) и по сей день.Твоих аргументов не достаточно,что выделение помощи западом есть заслуга Зеленского и нашей дипломатии.Шовинистическая имперская сущность это её многовековая история.
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24.04.2024 00:53 Ответить
Много букав.. Вот после всех драк все мы умные, а в правительстве сидят, конечно, все безмозглые тупицы, это как правило.. Вот если бы в 2000-ных вступили в НАТО как Прибалтийские страны - то сегодня ситуация была бы совсем другая. А диванных футбольных и политических "экспертов" хватало как раньше так и сейчас, их хлебом не корми, дай только высказаться. А если бы они были в правительстве - то они бы дохрена всего накуралесили, уверен..
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24.04.2024 09:58 Ответить
Поэтому в отличие от невежд зёлённых большинство не идут во власть.А лучше вернутся к годам через пару лет после независимости.Никаких реформ от ухода от совка в общество не происходило.И в этом львинная доля вины на власти.А с преходом зелённых резко стало проявлятся стремления вернутся к совковым традициям.К демократическому построению общества подтолкнули два Майданы (2004 - 2005 и 2013-2014)..И до сих пор путь этот ещё очень далёкий.И вина не во власти,а в наших избирателях.Которые до сих пор голосуют не за себя,и не за Украину,а за царя.Вы тоже из таких же.Власть живёт и руководит за наши средства.- и мы вправе и обязаны спрашивать за их работу.Если человек уверен,что может изменить с тем с чем не согласен,то борись с этим,а если нет,то согласись с тем что выбрал народЭто истоки демократии!!!.Почему в развитых демократических странах часто руководство переизбирается?.А с приходом Зеленского и особенно зависимых от него слуг. чётко прослеживается стремление как можно дольше находиться у власти и нотки к узаконенному авторитаризму.Да и сам Зеленский совок до мозга костей. Много букв обоснованно тем,что в вашем видении вообще нет аргументов давать хвалебные преференции нынешней власти.Также не присваивайте мне то,что я не говорил,что правительство не работает.Хамское и не уважительное отношение к народу Украины со стороны власти ощущаю.А про компетентность её говорю не я ,а факты.Также не моя инициатива менять тему.Ведь мы начали говорит о дипломатии.А у вас если бы да кабы,Америка(трамписты и республиканцы),ядерное оружие, Будапештский меморандум,диванные эксперты и особенно ваши предположения того, что не существует.Ещё раз повторю.С вами общение бессмысленно.Нет аргументов для принятия ваших *взглядов* и в не умении отличать одно от другого.
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24.04.2024 15:55 Ответить
Дійсно, як таке можна казать про нашого Васю Голобородька?
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23.04.2024 11:09 Ответить
Напоминаю %%-ным дегенератам, что ракеты Гром-2 (Сапсан) превосходят по всем параметрам (в т.ч. дальнобойности и возможностям БЧ) ракеты ATACMS. Сапсанами мааацквабад можно было бы превратить в Мариуполь ещё в феврале 2022-го. Но зелёное чмо по указке Ху#ла закатало их в асфальт, а сейчас гундосит про неравноценную замену им от США с запретом бить ими по территории параши (кроме оккупированных ей территорий Украины).
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22.04.2024 23:11 Ответить
"..Но зелёное чмо по указке Ху#ла закатало их в асфальт."
Где можно с "указкой" ознакомиться?
А ракета Гром-2 отличается от ATACMS в два раза и длиной и весом, дальность стрельбы примерно одинаковая, а вот скорости их пока не нашел, интересно было бы сравнить и их скорости, это один из основных параметров..
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23.04.2024 22:54 Ответить
Баллистическая ракета ОТРК "Сапсан" со стартовой массой 4300 кг имеет спутниковую и инерционную систему навигации на маршевом участке траектории. Также ракета может оснащаться оптико-электронной или радиолокационной головкой самонаведения. Это позволяет уничтожать цель с максимально возможной точностью, потому что она не зависит от работы спутникового канала навигации, который может быть заглушен средствами РЭБ.

За поражение цели отвечает 480 кг боевая часть, которая может быть осколочно-фугасной или кассетной. В то же время перехват этой ракеты, как и любой другой баллистической цели, крайне сложный, так как она падает с углом 80-90 градусов на скорости 1300 м/с.
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24.04.2024 07:31 Ответить
Ожидалось, что осенью 2019 года «Гром-2» пройдет государственные испытания, а с 2022 года начнет поступать на вооружение. Но дальше единичного экземпляра, который, начиная с 2018 года, из года в год ездил по Крещатику во время военного парада на День Независимости, дело не пошло... В феврале 2021 года, согласно информации тогдашнего министра обороны Андрея Тарана (парашного агента), проект «Гром-2», или же «Сапсан», был готов чуть более чем на 80%. Причина (и это уже даже не смешно) - нехватка финансирования. https://charter97.org/ru/news/2023/12/13/575241/
Что надо зебилоголовым ещё пояснять???
Или текст приказа Ху#ла сюда выложить???
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24.04.2024 07:40 Ответить
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035/text Це частина закона, котрий змінили республіканці
Sec. 505. (a) Transfer Of Long-Range ATACMS Required.-As soon as practicable after the date of enactment of this Act, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.

та пояснення, що для перемоги
раніше в документах не було слова victory
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22.04.2024 23:15 Ответить
Вечірні відосіки під кокаїном-це єдине,що Єрмак дозволяє робити Зеленському,а розділ V -Конституції України тепер називається не "президент України",а "головний ларьочник України"
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22.04.2024 23:15 Ответить
ЗЄ-інфант кремлівського агента Козиря-дь'Єрмака
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22.04.2024 23:28 Ответить
Вован, а ти яким боком до цього рішення Штатів???
Ти до отримання нами АТАКАМС маєш таке саме відношення, як до сходу сонця...
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22.04.2024 23:17 Ответить
Так они с 19 года как дорвались до корыта - так все там такие. Наказание невиновных и награждение непричастных.
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22.04.2024 23:22 Ответить
вован АТАКАМСи асвальтоукладчиком катав. курва !
ви бачите на картинці ракети ? я теж НЕ бачу ! курва !

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22.04.2024 23:26 Ответить
немецкая порноактріса ! курва !
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22.04.2024 23:27 Ответить
Шо за гонево? Там же выше было разъяснение, в стихотворной форме, что солнце всходит только благодаря Вове, че не ясно?
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23.04.2024 06:33 Ответить
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22.04.2024 23:47 Ответить
Багато що в країні проісходе благодаря зеленському володі.
Пшениця колоситься в полі, в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова це все за ініціативи вови.
Впада до моря Чорного Дніпро це вова забезпечив, не Петро!
Зріс курс національної валюти це *********** нашого здобуток!
Корови дояться, несуться кури дружно - за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба - за це також зеленському "спазіба"!
Трава зелена, небо ясно-синє, - володі теж ми дякувать повинні!
Ну і звичайно, правди ніде діти, лиш завдяки йому нам сонце світить!
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23.04.2024 00:07 Ответить
Поставка Украине ATACMS, была оговорена в пакете, по настоянию Джонсона.
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23.04.2024 00:08 Ответить
Тобто Байден дав добро на "стріляйте вже куди хочете"?
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23.04.2024 00:23 Ответить
I що тi крапки значать - АТАКАМСIВ не буде?
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23.04.2024 01:14 Ответить
Тупорилий ішак примазується зараз до всього того позитивного, до якого не має жодного відношення, щоб продемонструвати свою значимість. Ніхто у світі не звертає уваги на безтолкового муфлона. От і займається самопіаром.
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23.04.2024 07:10 Ответить
США ув'яжуть поставки АТАКАМС з волею для Романа Червинського.
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23.04.2024 08:19 Ответить
Мы пахали, я и трактор....
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23.04.2024 08:45 Ответить
Нi це вiн пахав,а трактор тут не до чого.
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23.04.2024 09:55 Ответить
Его президентом выбрали, а оно "говорящим ртом Еладака" подрабатывает. Голова солёвая, ноздря рабочая.
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23.04.2024 08:45 Ответить
На початку війни була у Байдена гарна пропозиція - забрати зеленого до штатів. Нехай хоч зараз це зробить, ФБР вже зачекався іх с бабой бєнєй на розмоіу та каву з варенням.
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23.04.2024 09:20 Ответить
АТАКАМс Україні. А цьому ось таке послання. "Кожна історія повинна нас, українців, вчити. Не кричати через всі наші ЗМІ "всЬо прапало! нас прєдалі", а засвоїти урок, "що я ж не втік" не ключ від всіх дверей міжнародних банків, фондів, урядів країн, які погодились допомагати українському народу, не кинули Україну в обійми московії. Ми повинні бути вдячними ПРОСТІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЖІНЦІ З НОСІВКИ за те, що вона показала, що замало дякування наліво-направо. Треба боротися з Корупцією у своїй країні, яка фактично зупинила наступ наших ЗСУ. Недолугий гадав, що він зі своїми Корупційними "помошнічкамі" розумніші за українську жінку. В Конгресі. Вікторія Спартц показала всім розумним українцям, як треба боротись з корупцією і на які йти жертви. Я був би гордий, якщо вона, ВІКТОРІЯ, погодилась би стати новим українським президентом. Наш Бовдур мізинця її не вартує. Він - артист аРИГІОНального жанру. Вона - міжнародний фінансовий фахівець, якого звичайні АМЕРИКАНЦІ обрали в Конгрес. Вона - взірець для українських політиків майбутнього. А нашого артиста навіть Голлівуд не запросив."
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23.04.2024 09:31 Ответить
Саме головне для українського народу, це поставити крапку на тобі, доленосній помилці 19 року. Через яку ми стікаємо кров'ю.
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23.04.2024 09:38 Ответить
нарко Животное!!! какое ты к этому имеешь отношения, ты Крыса можешь только сдавать интересы Украины и вешать лапшу отупевшим зелеДрочерам на едином гавнофоне...поменяй местами героя Червинского с фсбэшной Гнидой Елдаком!!!
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23.04.2024 09:39 Ответить
Точки расставлены, но ты придурок к этому не имеешь ни малейшего отношения. Снова захотелось попиариться на чужих успехах,идиот?
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23.04.2024 09:52 Ответить
Жирна крапка буде коли доветься відповідати геть за усе утнуте... А то тільки з Вас шампури, а з нас м*ясо....
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23.04.2024 10:38 Ответить
 
 