Под прицелом врага была промышленная и припортовая инфраструктура Юга. В Одессе возросло количество пострадавших, госпитализированы 4 ребенка. ВИДЕО

Этой ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" по южным регионам нашей страны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, под прицелом врага была промышленная и припортовая инфраструктура региона.

"В операционной зоне Сил обороны Юга удалось сбить 11 барражирующих снарядов: 7 - в Одесской области, 4 - в Николаевской области", - говорится в сообщении.

По данным Сил обороны Юга, в Одессе падением сбитого дрона нанесены разрушения жилому сектору, повреждены магазины и другие объекты инфраструктуры.

По уточненным данным председателя Одесской ОВА Олега Кипера, в результате ночной дроновой атаки россиян по Одессе пострадали 9 человек, 4 из них - дети 12 и 9 лет и двое малышей, которым нет и года. Трое взрослых госпитализированы в медучреждения города, они в состоянии средней степени тяжести, еще двое отказались от госпитализации, получив всю необходимую помощь на месте.

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Четверо детей также в состоянии средней степени тяжести в больнице. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Как сообщалось, в ночь на 23 апреля войска РФ атаковали дронами жилой сектор Одессы, повреждены дома. По данным Воздушных сил, уничтожено 15 из 16 "Шахедов".