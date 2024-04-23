Флаг Украины установили морпехи 35-й бригады в селе Казачьи Лагери на левобережье Херсонщины. ВИДЕО

Морпехи 35-й бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского установили флаг Украины на водонапорной башне в селе Казачьи Лагери на левобережье Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой желто-голубой флаг развевается над украинским селом, опубликована в соцсетях.

"Ребята из 35-й бригады морской пехоты вручную установили флаг на водонапорной башне в н.п. Казачьи Лагери на левом берегу Херсонщины. П#дарам уже приказывают снять любыми методами. Добро пожаловать, п#дары, вас уже ждут", - говорится в комментарии к записи.

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