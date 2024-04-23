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Флаг Украины установили морпехи 35-й бригады в селе Казачьи Лагери на левобережье Херсонщины. ВИДЕО

Морпехи 35-й бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского установили флаг Украины на водонапорной башне в селе Казачьи Лагери на левобережье Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой желто-голубой флаг развевается над украинским селом, опубликована в соцсетях.

"Ребята из 35-й бригады морской пехоты вручную установили флаг на водонапорной башне в н.п. Казачьи Лагери на левом берегу Херсонщины. П#дарам уже приказывают снять любыми методами. Добро пожаловать, п#дары, вас уже ждут", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Флаг Украины подняли на оккупированной части Херсонщины. ВИДЕО

Автор: 

флаг (934) 35 отдельная бригада морской пехоты (62) Херсонская область (4760)


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Топ комментарии
+14
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!
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23.04.2024 11:23
+5
Героям слава !!

Наші мужні хлопці Герої 👍🏼🙏🏼❤️
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23.04.2024 11:31
+5
Генералісімуса диванних військ забули спитати. Я такий же генералісімус, як і ти, відповідаю:

Подивись на карту. Якщо ЗСУ контролює дільницю між Козачими лагерями та Кринками, це означає, що вони радикально скоротили кількість напрямів, з яких можуть наступати засрашинці. Бо між цима двома населеними пунктами - просто 2 дороги і 40 квадратних кілометрів перелісків без забудови, які впираються в фактично пустелю - "Олешківські Піски". А там вже 10-10 км барханів, через які пішки не полазиш та і на бтр-і чи танку особливо не сховаєшся і навіть не поїздиш.

Не дурніші за тебе розпочали "плацдармну" епопею - там реально тактично дуже "цікава" місцина, дуже придатна для того формату бойових дій, який ЗСУ нав'язало засрашинцям. Бо основна проблема зараз в ЗСУ - важко втримувати позиції з-за КАБ-ів. А в тій місцині не особливо і потрібно утримувати постійно позиції - звідки підкріплення йде - гарантовано відомо, 40 км2 перелісків дозволяють кваліфікованим штурмовикам робити "що завгодно". Вся техніка, яка йде по строго визначеним напрямкам - під контролем далекобійної арти з правого берега Дніпра.
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23.04.2024 14:10
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Анка, написано - "Хлопці.."
Де про чийсь наказ ?
Про ловлю на живця щось чула ?
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23.04.2024 11:23 Ответить
Іди геть, кацапка-водкі нєт!
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23.04.2024 11:31 Ответить
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!
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23.04.2024 11:23 Ответить
Героям слава !!

Наші мужні хлопці Герої 👍🏼🙏🏼❤️
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23.04.2024 11:31 Ответить
" що ми нібито утримуємо плацдарм на східному березі?" Є лівий і правий берег. А для локації Кринки, Козачі Лагеря це лівий берег- ПІВДЕНЬ. Дніпро після Запоріжжя пступово повертає на північ і аж тоді лівий берег буде на сході..... Слав ЗСУ!!
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23.04.2024 11:32 Ответить
потужно!
але марно...
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23.04.2024 12:03 Ответить
Генералісімуса диванних військ забули спитати. Я такий же генералісімус, як і ти, відповідаю:

Подивись на карту. Якщо ЗСУ контролює дільницю між Козачими лагерями та Кринками, це означає, що вони радикально скоротили кількість напрямів, з яких можуть наступати засрашинці. Бо між цима двома населеними пунктами - просто 2 дороги і 40 квадратних кілометрів перелісків без забудови, які впираються в фактично пустелю - "Олешківські Піски". А там вже 10-10 км барханів, через які пішки не полазиш та і на бтр-і чи танку особливо не сховаєшся і навіть не поїздиш.

Не дурніші за тебе розпочали "плацдармну" епопею - там реально тактично дуже "цікава" місцина, дуже придатна для того формату бойових дій, який ЗСУ нав'язало засрашинцям. Бо основна проблема зараз в ЗСУ - важко втримувати позиції з-за КАБ-ів. А в тій місцині не особливо і потрібно утримувати постійно позиції - звідки підкріплення йде - гарантовано відомо, 40 км2 перелісків дозволяють кваліфікованим штурмовикам робити "що завгодно". Вся техніка, яка йде по строго визначеним напрямкам - під контролем далекобійної арти з правого берега Дніпра.
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23.04.2024 14:10 Ответить
Так це як скрізь
Дрон прилетів і на магніт прапор поставив.
Заспокойтеся вже, немає там Кринок.
Одні воронки...
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23.04.2024 14:15 Ответить
В провокаторів завжди стакан наполовину порожній. Ти, провокаторе, особисто бачив, як той прапор встановлювали? Магніт обирав? Свічку тримав? Команди вигаданому дроноводу-встановлювачу прапорів давав?

Та казав би вже "та то на кіностудії Довженко ролик в павільйонах зняли, змонтували, комп'ютером дорихтували", чого ти менжуєшся?!?

Бо навіть якщо "це дрон з магнітом". То це означає, що українські дроноводи спокійно довели велетенський дрон з магнітом/палкою/стягом до Козачих Лагерів через Дніпро і плавні на дистанцію 5 кілометрів, спокійно вибрали місце, спокійно встановили, спокійно відвели транспортний дрон, спокійно тримають дрон, який веде зйомку. А засрашинці в цей час - десь в располагах один одного в зади сношають замість воювати, очевидно.

Який же ти ниций...
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23.04.2024 15:59 Ответить
Эти два села рядом вдоль дороги, одно заканчивается - другое сразу начинается. Да дороги две, одна вдоль реки. Лес тоже есть
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23.04.2024 16:40 Ответить
Важкий шлях до Криму.
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23.04.2024 12:12 Ответить
Думаю, це ще не "шлях до Крими". Щось мені підказує, що в першу чергу це операція по "сковуванню" угруповування засрашинців в 70к особового складу (5 дивізій!!!), з технікою, з армійським ППО тощо досить малими силами (вірогідно, декілька батів на ротаціях та дивізіони арти далекобійної на правому березі). ЗСУ своїми діями там тримає 5 дивійзій загарбників і не дає їх перекинути під Роботине, Курахове, Часів Яр тощо.

Ну і, звісно, ні про які навіть гіпотетичні можливості засрашинців форсувати Дніпро від Каховки до Станіслава мова не йде. Якби в ЗСУ не було цих плацдармів та "сковування", то це засрашинці б контролювали течію Дніпра та висаджувались би в різних населенних пунктах правого берега та вели б масштабну диверсійну діяльність, як вони це роблять під Сумами. З-за чого там ЗСУ тримує декілька бригад "про всяк випадок".
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23.04.2024 14:41 Ответить
Мля! Скоко Сыровский людей ложит ради пиара для Видосика-Наркомана!
Это просто 18 век какой то!
Флаг дроном можно доставить!
Рядом Крынки кстати, там все в руинах...
И не путайте Козачьи Л. С правобережными - напротив через Днепр село с таким же названием.
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23.04.2024 16:37 Ответить
Хай майорить! Слава ЗСУ!
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23.04.2024 20:07 Ответить
 
 