РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7835 посетителей онлайн
Новости Видео
982 6

Рассчитываем на помощь Дании в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевщины, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский ожидает, что Дания поможет искать дополнительные системы противовоздушной обороны для Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Владимира Зеленского.

Президент провел встречу с министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу.

"Спасибо правительству и народу Дании за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России. Мы обсудили защиту Украины от российского террора. Рассчитываем на помощь Дании в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевской области", - рассказал глава государства.

Собеседники также обсудили перспективы расширения датского бизнеса и привлечения новых инвестиций в Украину.

Читайте также: Зеленский отметил государственными наградами 718 защитников Украины, из них 228 – посмертно

Автор: 

Дания (582) Зеленский Владимир (20343)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Помовчав би краще, щоб була більше імовірність, що датчани щось для нас знайдуть
показать весь комментарий
23.04.2024 19:06 Ответить
Нафіга було ставити нєдомєрова, який не може шукати? Що за дебільна посада?
показать весь комментарий
23.04.2024 19:37 Ответить
Може б ти, продажне падло, розвивало і розраховувало передусім на власні сили, потенціал власного народу, господарки, нації? А не на подачки на чужих мусорках. Підараси - погубили економіку, енергетику, оборонку і повзають раком та вижебрують подачки і дякують. Мерзота.
показать весь комментарий
23.04.2024 19:07 Ответить
Гундос, може бы само мышей чуток половило?
показать весь комментарий
23.04.2024 19:15 Ответить
ЯКЩО ТИ НЕЛОХ ТА НЕТРЯПКА - СВО-БО-ДУ ЧЕР-ВІН-СЬКО-МУ!!!
вова, від себе не втечеш !
показать весь комментарий
23.04.2024 19:23 Ответить
Ну шо, Вовунчик, ти вже як у фільмах для дорослих, шо сплять без трусів...
показать весь комментарий
23.04.2024 19:24 Ответить
 
 