Рассчитываем на помощь Дании в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевщины, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский ожидает, что Дания поможет искать дополнительные системы противовоздушной обороны для Николаевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Владимира Зеленского.
Президент провел встречу с министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу.
"Спасибо правительству и народу Дании за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России. Мы обсудили защиту Украины от российского террора. Рассчитываем на помощь Дании в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевской области", - рассказал глава государства.
Собеседники также обсудили перспективы расширения датского бизнеса и привлечения новых инвестиций в Украину.
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