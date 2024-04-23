Рассчитываем на помощь Дании в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевщины, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский ожидает, что Дания поможет искать дополнительные системы противовоздушной обороны для Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Владимира Зеленского.

Президент провел встречу с министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу.

"Спасибо правительству и народу Дании за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России. Мы обсудили защиту Украины от российского террора. Рассчитываем на помощь Дании в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевской области", - рассказал глава государства.

Собеседники также обсудили перспективы расширения датского бизнеса и привлечения новых инвестиций в Украину.

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