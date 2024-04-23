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Оккупанты вешают антидроновые сетки на мотоциклы: "На боевые задачи будете ездить на такой ласточке, надо еще в зеленый цвет перекрасить". ВИДЕО

Российские оккупанты так боятся встречи с украинскими дронами, что начали вешать антидроновые сетки даже на свои мотоциклы.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Украинские защитники ударили по вражескому командному пункту из РСЗО HIMARS. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197)


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Топ комментарии
+17
Illusion of Safety
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23.04.2024 22:00
+15
Вот ещё вариант

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23.04.2024 22:04
+11
А на моноколесо ще не пробували?
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23.04.2024 22:02
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Illusion of Safety
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23.04.2024 22:00 Ответить
дупу береже
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23.04.2024 22:26 Ответить
І як це вбереже від осколків чи полум"я? Адже така сітка розрахована на кумулятивний протиброньовий ********* - щоб розсіювать кумулятивний струмінь на відстані від броні! Ну рвоне осколочний ********* не впритул до спини мотоцикліста - а на відстані 20-30 см Що це змінить? Запалювальна суміш чи осколки не досягнуть його задниці?
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24.04.2024 05:35 Ответить
але є ілюзія безпеки 😂
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24.04.2024 15:29 Ответить
Старий армійський жарт часів СРСР: "ПВО подобна женским трусам : не для защиты - а для прикрытия!"
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24.04.2024 16:21 Ответить
А ви що будете витрачати на мопед кумулятивний,бронебійний?
Якщо самі б робили вибір на тлі недостатньої кількості фпв ,то спрямували би на більш потенц.ціль( бтр,мтлб).
Ви диванні специ не розуміете що як максимум вог на нього доцільно скинути.

Це працює!!!

Касети Град на калібрах та іскандерах бачили!?
Птащок на аєродромах оркі не могли 2 роки знищити,а тепер просте рішення і ефективність.

Обсірайте все,але памятайте що як не було конвеерн виробництва ні набоїв ні зброї,ні дронів так і немає,тому що війсь- управл ланка зсу тррхи вище за бат та полк така ж сама як у орків.Останій піндосовс транш використаємо і що далі ,чим будемо воювати?
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25.04.2024 21:02 Ответить
"Безтолковко"! Ти хоч навчися читать правильно те, про що я пишу Я написав, що подібна сітка може нейтралізувать кумулятивні снаряди Але по мотоциклістах їх застосовувать не будуть Але полум"я запалювального ********** чи осколки (а також вибухову хвилю ) та сітка не зупинить
Поналазите, неуки - і "бульби носом дмете з розумним виглядом"
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25.04.2024 21:09 Ответить
на гравіцапе...
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23.04.2024 22:00 Ответить
А на моноколесо ще не пробували?
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23.04.2024 22:02 Ответить
Цирк на дроті.
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23.04.2024 22:18 Ответить
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23.04.2024 22:28 Ответить
... под простоквашкой.
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23.04.2024 22:36 Ответить
під FPV-дроняшкой
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23.04.2024 22:40 Ответить
Ага в прямому значенні цього слова.
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24.04.2024 07:40 Ответить
російський пропагандист Михайло Полинков.

"Не стало нашого брата Георгія Міняєва, позивний "Вед".

Він додав, що загиблий окупант нібито своєю їздою на відкритій місцевості виманював українські дрони-камікадзе.

"Катаючись на моноколесі мінним полем, зміг зібрати ворожих дронів, які заглушив наш РЕБ, мільйонів на 7 ...", - написав Полинков.
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23.04.2024 22:37 Ответить
матросов 2.0
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23.04.2024 22:42 Ответить
"Двадцять дев"ятий панфіловець"
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24.04.2024 05:36 Ответить
Вот ещё вариант

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23.04.2024 22:04 Ответить
Анала гавнет
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23.04.2024 22:08 Ответить
Краще б самі вішалися. Економили fpv для ЗСУ.
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23.04.2024 22:12 Ответить
забеспеченість власними харчами в рашці 2004-2014 рр.
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23.04.2024 22:12 Ответить
Свининою себе забезпечили майже повністю ще 9 років тому. А ми все про голод на раші мріємо
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23.04.2024 22:43 Ответить
Це ти про що?
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23.04.2024 23:03 Ответить
картинку виклав. У тебе не відкривається?
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23.04.2024 23:17 Ответить
Не туди виклав. У мене її немає.
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24.04.2024 05:45 Ответить
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23.04.2024 23:21 Ответить
Нажаль.
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23.04.2024 22:15 Ответить
)) парковочний датчик з машини можно попробувать до дрона присобачить, шоб самопідривася на виставленій дистанції.
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23.04.2024 22:23 Ответить
немає потреби бо та сітка ваньку на мапєді не спасе. Краще б вентилятора як в карлсона на горба причепив щоб дрони на січку матлошив
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23.04.2024 22:51 Ответить
Все проще. Большинство камикадзе дронов взрываются, когда соприкасаются 2 проволоки спереди.
Так что эта сетка мало поможет. Наоборот так легче попасть.
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23.04.2024 23:47 Ответить
гравіцапа то девайс для міжгалактичних стрибків.Яким чином вона може від дрона захистити-хз.
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23.04.2024 22:55 Ответить
Якось вже забули наші Енлави , Стугни й природньо Джавілінки ці химерні мангали . Хтось останні півтора роки таке бачив на їх залізяках . ...

Такщо -- рибальска плетінка на мопеді йще більш комедно виглядає ...
Навіть перебива той стрім , де така ж просоченна вішалка гнусавим голосом розповідає прищавим парубкам як користати тампакси замість турнікетів ...
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23.04.2024 22:45 Ответить
Израильские мангалы только совершенствуются.

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23.04.2024 22:59 Ответить
Ця фотка вже 500 разів обсмоктана ... Якщо Ви побачили жінку яка пійшла у кусти й сіла сцяти , Ви теж вважает , що то її природна позиція в більшості випадків ?!!! Будь який інженер-механік , або навіть той , хто трохи розуміє у системах кріплення скаже - що то конструкція тимчасова , й сбірна . Її призначення -- виключно обслуговання й ремонт .
Не копіюйте московитські норативи - тільки круглий ідійот кісєль-офф міг іронізувати на рахунок ізраїльскої техніки - бо й 110 балістичних ракет Ізраїль пропустив 3 й "чомусь" усі попадали на пустирях - софпадєніє ? Нє думайу !

Ось я собі не уявляю -- скільки життів вояків ЗСУ буде "коштувати" визволення такого мегаполіса як Донецьк якщ всяти на увагу , що хамас то дитина московитська й ***** може вживати туж тактику -- на нижних поверхах жителі , а на даху терористи-покидки .
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24.04.2024 01:19 Ответить
Ніхто його визволяти не буде. Тільки осада, поки самі порозбігаються.
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24.04.2024 05:50 Ответить
Коли візьмете Газу з бомжами?
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24.04.2024 07:39 Ответить
Почему не могут прикрыть заднюю часть танка метал. конструкцией, куда приходятся почти все результативные попадания FPV-дронов. Это можно сделать так, чтобы не мешало башне. Тем более на совковых танках, где башня не длинная. Большинство танков вообще без защиты от дронов. Славянская расхлябанность, лень, неспособность нормально организоваться?
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23.04.2024 23:37 Ответить
Сподіваються на динамічний захист. Але коли прилітає десяток дронів, вони не можуть захистити, бо вже спрацьовують на перші. Якщо навіть зроблять як ви говорите, скільки дронів витримає каркас конструкції?
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24.04.2024 01:07 Ответить
По-перше : позаду двигун Якщо його прикрить "козирком" - стає гіршим теплообмін Мотор перегрівається
По-друге : погіршується доступ до моторно-трансмісійного відділення а це потрібно для обслуговування та ремонту Навіть якщо розвернуть для цього башту вбік - бо там же по боках такий самий "захист" встановлено
По-третє : б"ють ззаду тому що там тонкіша броня
По-четверте: це нічого не дасть Все одно знайдуть "щілину"
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24.04.2024 05:46 Ответить
Правільна ! Мйортваму каділо в самий раз !!!
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23.04.2024 22:46 Ответить
Смешно конечно, с сеткой на мотоцикле! А у нас есть пусть хоть один мотоцикл и без сетки? В своё время вермахт лихо пол Европы и совок на мотоциклах проехал с пулемётом ручным всем известным. Тачанка не попадала по скорости и маневренности.
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23.04.2024 23:00 Ответить
У нас даже электро велики есть
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23.04.2024 23:50 Ответить
В реале то не до смеха. На что обратил внимание сразу. Может это и не самое важное, но тем не менее. Да у нас в армии абсолютно отсутствуют у солдат пистолеты. Для ближнего боя слишко нужная вещь. Слишком ясно ведь. За Форты столько было шуму гаму 20 лет назад. И не наладить?! А ведь не так уже и сложно это, даже если с ноля. Такое машиностроение иметь---и глухарь. Конечно можно и покупать армейский известных брендов, но наладить ведь стоит свой.
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25.04.2024 20:02 Ответить
Браття недочерепанові, з мухосранську…
Московіти убивці, за своє життя хвилюються, в Мирній Україні!!
Співпадіння…
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23.04.2024 23:46 Ответить
яке ж воно дурне🤣
і це добре
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24.04.2024 00:10 Ответить
ну и шо?
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24.04.2024 00:11 Ответить
,,Прелестно , прелестно "
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24.04.2024 00:20 Ответить
А кому гробик на колесах? Модель "Ласточка" дешево и надежно отвезет вас в последний путь
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24.04.2024 02:45 Ответить
Единственная ваша боевая zzадача - быстрее сдохнуть 💀
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24.04.2024 06:46 Ответить
ви що будете витрачати на мопед кумулятивний,бронебійний?
Якщо самі б робили вибір на тлі недостатньої кількості фпв ,то спрямували би на більш потенц.ціль( бтр,мтлб).
Ви диванні специ не розуміете що як максимум вог на нього доцільно скинути.

Це працює!!!
Ржали з покришок на літаках,в нас тепер таке саме,

Касети Град на калібрах та іскандерах бачили!?
Птащок на аєродромах оркі не могли 2 роки знищити,а тепер просте рішення і ефективність.

Обсірайте все,але памятайте що як не було конвеерн виробництва ні набоїв ні зброї,ні дронів так і немає,тому що війсь- управл ланка зсу тррхи вище за бат та полк така ж сама як у орків.Останій піндосовс транш використаємо і що далі ,чим будемо воювати?
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25.04.2024 21:05 Ответить
 
 