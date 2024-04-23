Пленный россиянин о том, как попал в плен: "Из сотни бойцов - 10 сбежали, остальные погибли". ВИДЕО

Гурянов Евгений родом из Курганской области. Пойти на войну россиянину посоветовали люди из органов опеки. Пообещали сына в интернат не забирать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин в плен попал случайно. Говорит, вообще шел к своим, а нашел украинских бойцов. Больше всего на территории Украины его удивило отношение гражданских людей. Смотрят говорит, как на захватчика. Детальнее об истории пребывания оккупанта на войне в Украине смотрите на ютуб-канале Бутусов Плюс.

Оккупант говорит, что закончить войну просто: "Нужно перестать стрелять и дальше целоваться, обниматься и пить водку, как раньше".

Смотрите также: Оккупанты вешают антидроновые сетки на мотоциклы: "На боевые задачи будете ездить на такой ласточке, надо еще в зеленый цвет перекрасить". ВИДЕО