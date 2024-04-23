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Новости Видео Война
10 915 30

Пленный россиянин о том, как попал в плен: "Из сотни бойцов - 10 сбежали, остальные погибли". ВИДЕО

Гурянов Евгений родом из Курганской области. Пойти на войну россиянину посоветовали люди из органов опеки. Пообещали сына в интернат не забирать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин в плен попал случайно. Говорит, вообще шел к своим, а нашел украинских бойцов. Больше всего на территории Украины его удивило отношение гражданских людей. Смотрят говорит, как на захватчика. Детальнее об истории пребывания оккупанта на войне в Украине смотрите на ютуб-канале Бутусов Плюс.

Оккупант говорит, что закончить войну просто: "Нужно перестать стрелять и дальше целоваться, обниматься и пить водку, как раньше".

Смотрите также: Оккупанты вешают антидроновые сетки на мотоциклы: "На боевые задачи будете ездить на такой ласточке, надо еще в зеленый цвет перекрасить". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) пленные (2137)


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Топ комментарии
+17
Яке кончене
(С)
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23.04.2024 23:00
+11
Болотна кикимора , ще й безмозгла .
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23.04.2024 23:10
+7
сміття
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23.04.2024 23:10
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Яке кончене
(С)
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23.04.2024 23:00 Ответить
"Красіво звоніш"
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23.04.2024 23:40 Ответить
На болоті заарештували зама шойги .
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23.04.2024 23:03 Ответить
і як тепер алєнєвод буде без каюра? сам на собачій упряжці буде по мацквє ганять? ))
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23.04.2024 23:08 Ответить
Дивно якось , тому що той штріх був давнім друзякою шойги . Одним з найближчих . 15 років разом - пиляли бабло .
Невже ***** копає під алєнєвода ?
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23.04.2024 23:18 Ответить
Грядьот бальшой пєрєдєл (tm)
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23.04.2024 23:59 Ответить
"сина до інтернату не забирати..." )))))))))))) парашний "маладой атец" )))))))))))
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23.04.2024 23:05 Ответить
Болотна кикимора , ще й безмозгла .
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23.04.2024 23:10 Ответить
сміття
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23.04.2024 23:10 Ответить
Такого доходягу можна на медичних лекціях експонувати в розділі "Негативна селекція".
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23.04.2024 23:16 Ответить
Автомат бросил, броник бросил, а сдаваться не хотел
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23.04.2024 23:24 Ответить
Биомусор кацапский, обыкновенный.
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23.04.2024 23:26 Ответить
очередной кацапский *****, который скажет абсолютно все, что от него потребуют, лишь бы остаться живым. Какой смысл в этих бесконечных разговорях с пленными? Ежу ведь понятно, он говорит не то, что думает, а то, что от него ожидают услышать в данных обстоятельствах.
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23.04.2024 23:27 Ответить
Мля, какая "ЛесоПОЛКА", тупорылые кацапы!
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23.04.2024 23:28 Ответить
Далеко не кожен кацап знає свою мову, писати грамотно точно не вміють...
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23.04.2024 23:39 Ответить
Убивця московіт, завтоматом, ліпить із себе СТРАЖДАЛЬЦЯ в Мирній Україні!!
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23.04.2024 23:43 Ответить
Згодуйте його свиням.
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23.04.2024 23:45 Ответить
Ви що, пожалійте свиней, у них від такого гострий панкреатит нападе 😂
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23.04.2024 23:58 Ответить
Як воно говорить? Це і є той вєлікій і магучій? )))
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23.04.2024 23:55 Ответить
"Какая отвратительная рожа" (с) Ну что, пока молодые и умные помирали на войне, в лагерях, на всяких ДнепроГЭСах, ТуркСибах и прочих стройках века, предки этих человекообразных были вертухаями, прятались по лесам от призыва, грабили своих же в тылу и так далее. Ну и во что они выродились, сейчас смотрит вся Украина, а с ней и весь мир. Почти как в песне: "Ох, ох, ох, что ж ты маленьким не сдох?"
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24.04.2024 01:41 Ответить
Це ж клінічний олігофрені!
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24.04.2024 03:40 Ответить
"Нужно перестать стрелять и дальше целоваться, обниматься и пить водку, как раньше".

Источник:

вот перестреляют всех таких как ты, тогда и …
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24.04.2024 07:27 Ответить
Натуральний "воїн другої армії світу"...
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24.04.2024 08:06 Ответить
а теперь это чмо на полный пансион-он даже рад и там деньжат заработали теперь в плену будет отлично себя чувствовать и пуйлу хорошо избавился от этой шушары!
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24.04.2024 08:43 Ответить
Перестать стрелять....
Це вже десь чули дивлюс на це,а бачу (зе)
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24.04.2024 08:58 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Sergii Maksymiuk:
Україна, під видом обміну, видала московитам на страшну смерть людину яка воювала за нас:
"В результаті обміну Росія повернула собі військовослужбовця Радіка Богданова, який здався в український полон і почав воювати на стороні України за підрозділ "Скеля" Сухопутних військ ЗСУ. Під час служби за цей підрозділ він отримав поранення і проходив лікування, через деякий час Росія включила його в списки на обмін. Відразу після обміну він був затриманий.
P.s. 7 місяців тому Бутусов робив з ним інтерв'ю https://www.youtube.com/watch?v=MwJHYP_h1gI&t=0s https://youtu.be/MwJHYP_h1gI?si=shOMQ...
"По каким причинам Богданов, которому явно грозило уголовное преследование в России за переход на сторону ВСУ, оказался в списках на обмен - неизвестно… обычно без согласия самого пленного его обменять нельзя"
Списки на обмін Єрмак погоджує?
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24.04.2024 10:29 Ответить
Гоблін.
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27.04.2024 10:33 Ответить
 
 