РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10489 посетителей онлайн
Новости Видео
14 287 39

Власти РФ заявили об атаке беспилотников, в Смоленской области горит нефтебаза. ВИДЕО

О ночной атаке беспилотников заявили в Липецкой и Смоленской областях России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Во время атаки произошло падение БПЛА в промышленной зоне города Липецка. Жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Местные жители отметили, что беспилотники атаковали Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Однако подтверждения этой информации пока нет.

В то же время губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о пожаре на нефтебазе после атаки беспилотников. Там прозвучало по меньшей мере 4-5 взрывов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне пытаются защитить свои НПЗ от дронов с помощью сеток

Автор: 

беспилотник (3586) россия (95502) атака (374)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Неправильно зформульований заголовок статті! "Влада РФ заявила про атаку безпілотників, у Смоленській області горять безпілотники, збиті нафтобазою"
показать весь комментарий
24.04.2024 06:57
+17
показать весь комментарий
24.04.2024 07:20
+16
Велика подяка Кароліні Куйок та Наталії Поривай за щедрі донати на дрони ЗСУ. Вони істинні патріотки Уураїни. Наш народ вам буде вдячний. Донатьте ще.
показать весь комментарий
24.04.2024 07:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чьто же там произошло? Там просто случилась случайная ваенная апирация
показать весь комментарий
24.04.2024 06:53 Ответить
Задимлєніє.
показать весь комментарий
24.04.2024 08:21 Ответить
на площі 5 м.кв. )) нічєво сирйознава ))
показать весь комментарий
24.04.2024 10:27 Ответить
Це російськи пердаки запалили!
показать весь комментарий
24.04.2024 06:56 Ответить
Неправильно зформульований заголовок статті! "Влада РФ заявила про атаку безпілотників, у Смоленській області горять безпілотники, збиті нафтобазою"
показать весь комментарий
24.04.2024 06:57 Ответить
трішечки не так: Влада рф заявила: безпілотники (запущені біндерівськими нациками) були направлені на спящее місто - були перехоплені нафтобазою на підльоті до горада-хероя Смаленска )))
показать весь комментарий
24.04.2024 10:31 Ответить
Наскільки я зрозумів - та нафтобаза знаходиться на північний схід від Смоленська!
показать весь комментарий
24.04.2024 11:08 Ответить
так і дрони "укро-нацистів" заходили звідки не чекали ... так би мовити - ударвпсину ))
показать весь комментарий
24.04.2024 11:11 Ответить
А-а-а! Тепер ясно! Усі сили ППО стояли на південних окраїнах Смоленська А ми - "подло" та "сзади"!
показать весь комментарий
24.04.2024 11:14 Ответить
карателі та біндерівці інакше не вміють воювати ))
показать весь комментарий
24.04.2024 13:25 Ответить
і пожежа сталася через те, що рештки впали від збитих дронів ))
показать весь комментарий
24.04.2024 13:26 Ответить
Рашковани розважаються як можуть
показать весь комментарий
24.04.2024 07:05 Ответить
Десь тихенько заплакав бульбофюрер. Кінець імпорту нафти з росії та експорту бензину назад.
показать весь комментарий
24.04.2024 07:06 Ответить
Правильно будет озаглавить, мол, нравица ни нравица - терпи моя красавица. Страна терпил, водкапей-грязиваляйся, страна ментов. ПУТИН, сдохни. АМИНЬ !
показать весь комментарий
24.04.2024 07:07 Ответить
Велика подяка Кароліні Куйок та Наталії Поривай за щедрі донати на дрони ЗСУ. Вони істинні патріотки Уураїни. Наш народ вам буде вдячний. Донатьте ще.
показать весь комментарий
24.04.2024 07:10 Ответить
А шо за порывайка така?
показать весь комментарий
24.04.2024 07:12 Ответить
не кизди зайвого
показать весь комментарий
24.04.2024 07:30 Ответить
Не будемо зайвий раз засвічувати наших агенток на московії.
показать весь комментарий
24.04.2024 08:17 Ответить
корольова тарзановна
показать весь комментарий
24.04.2024 07:29 Ответить
Николаев хоть годен бути Тарзаном?
показать весь комментарий
24.04.2024 07:36 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2024 07:43 Ответить
ви що у гібернації були? її чоловік зараз тарзан 😁
показать весь комментарий
24.04.2024 08:17 Ответить
Я туфту не отслеживаю.
показать весь комментарий
24.04.2024 09:53 Ответить
Вullshit и в Африке - лайно.
показать весь комментарий
24.04.2024 09:55 Ответить
молодець
показать весь комментарий
24.04.2024 10:02 Ответить
мацкалі раді:
кажуть гоарить 2 а там 6..
показать весь комментарий
24.04.2024 07:16 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2024 07:20 Ответить
Голос за кадром -две бахнули а там же ещё штук…)) тобиш неприменно нужно повторить..
показать весь комментарий
24.04.2024 07:28 Ответить
Це не звичайне спалах резервуару, полум'я не тільки зверху, але також на зовнішніх стінках. Швидше за все, він сильно пошкоджений вибухом. Треба ще...
показать весь комментарий
24.04.2024 08:02 Ответить
то шо нє утонєт об'язатєльно сгоріт
показать весь комментарий
24.04.2024 08:32 Ответить
Нафтобаза - це дрібниці. Резервуар будується новий без проблем, вигоріле паливо наступного дня компенсують НПЗ. От останні і треба бити.
показать весь комментарий
24.04.2024 08:36 Ответить
Авжеж...Але швидко такі бази не відбудуєш, теж час і тех умови потрібні.То так здається, там теж логістика і інше причандалля...Так що - най буде
показать весь комментарий
24.04.2024 08:42 Ответить
Все-таки краще було б ті БПЛА на НПЗ спрямувати. У нас не роблять дрони такими темпами, як ішакєди.
показать весь комментарий
24.04.2024 08:43 Ответить
НПЗ нужно поджигать. НПЗ очень дорого и долго восстанавливать
показать весь комментарий
24.04.2024 09:29 Ответить
Очищення пекельного мордора водою і вогнем, шляхом сходження благодатного вогню з неба.
показать весь комментарий
24.04.2024 09:38 Ответить
що сгорить то не згниє
показать весь комментарий
24.04.2024 09:43 Ответить
А хлапки были?
показать весь комментарий
24.04.2024 15:31 Ответить
 
 