Власти РФ заявили об атаке беспилотников, в Смоленской области горит нефтебаза. ВИДЕО

О ночной атаке беспилотников заявили в Липецкой и Смоленской областях России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Во время атаки произошло падение БПЛА в промышленной зоне города Липецка. Жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Местные жители отметили, что беспилотники атаковали Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Однако подтверждения этой информации пока нет.

В то же время губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о пожаре на нефтебазе после атаки беспилотников. Там прозвучало по меньшей мере 4-5 взрывов.

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