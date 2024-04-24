Власти РФ заявили об атаке беспилотников, в Смоленской области горит нефтебаза. ВИДЕО
О ночной атаке беспилотников заявили в Липецкой и Смоленской областях России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Во время атаки произошло падение БПЛА в промышленной зоне города Липецка. Жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Местные жители отметили, что беспилотники атаковали Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Однако подтверждения этой информации пока нет.
В то же время губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о пожаре на нефтебазе после атаки беспилотников. Там прозвучало по меньшей мере 4-5 взрывов.
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кажуть гоарить 2 а там 6..