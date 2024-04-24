РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10489 посетителей онлайн
Новости Видео Война
9 128 7

Два новейших вражеских ЗРК "ТОР-М1" уничтожили украинские воины из РСЗО M142 HIMARS. ВИДЕО

Украинские воины ликвидировали два новейших вражеских ЗРК "ТОР-М1", которые оккупанты расположили вблизи друг к другу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Продолжается работа РСЗО M142 HIMARS, которая снова проснулась и успешно работает. Обнаружено и уничтожено два российских, современных и очень дорогих ЗРК "ТОР-М1", - отмечает в заметке автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеский ЗРК "Бук" взрывается после атаки РСЗО M142 "HIMARS". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6909) HIMARS (286) ЗРК (199)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вчора с-400, сьогодні два тори. Шикарно
показать весь комментарий
24.04.2024 09:51 Ответить
Как завещал "великиу пу" - "Нравится, не нравится - "ТОРы" будут плавиться".....
показать весь комментарий
24.04.2024 09:57 Ответить
Скоро F -16 і Atacams прочистять блідній молі мізки......
показать весь комментарий
24.04.2024 09:58 Ответить
Ні одна орківська ППО не вміє збивати балістику із керованою траекторією....

Ізраїль в Сирії ще їх своїми КАБ вибивав

Шкода що так і не впровадили серійне виробництво Вільхи та Грім2
показать весь комментарий
24.04.2024 10:30 Ответить
Ну прям "Сінхронне плавання"...))
показать весь комментарий
24.04.2024 10:40 Ответить
Спалили контору,
В'ї*али два Тори!
показать весь комментарий
24.04.2024 13:02 Ответить
Другий довго дуплився
показать весь комментарий
24.04.2024 15:05 Ответить
 
 