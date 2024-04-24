Два новейших вражеских ЗРК "ТОР-М1" уничтожили украинские воины из РСЗО M142 HIMARS. ВИДЕО
Украинские воины ликвидировали два новейших вражеских ЗРК "ТОР-М1", которые оккупанты расположили вблизи друг к другу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Продолжается работа РСЗО M142 HIMARS, которая снова проснулась и успешно работает. Обнаружено и уничтожено два российских, современных и очень дорогих ЗРК "ТОР-М1", - отмечает в заметке автор публикации.
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В'ї*али два Тори!