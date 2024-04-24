Вражеская МТЛБ с пехотой на броне взлетает в воздух после наезда на мину вблизи Новомихайловки на Донетчине.. ВИДЕО
Штурмовая группа оккупантов, которая двигалась на МТЛБ "самоликвидировалась", наехав на противотанковую мину во время боев вблизи Новомихайловки на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент наезда и мощный взрыв вражеской бронемашины.
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