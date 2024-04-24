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Вражеская МТЛБ с пехотой на броне взлетает в воздух после наезда на мину вблизи Новомихайловки на Донетчине.. ВИДЕО

Штурмовая группа оккупантов, которая двигалась на МТЛБ "самоликвидировалась", наехав на противотанковую мину во время боев вблизи Новомихайловки на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент наезда и мощный взрыв вражеской бронемашины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант бежит и подрывается на мине. ВИДЕО

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армия РФ (19197) уничтожение (6909) Донецкая область (9636) мина (276)


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Топ комментарии
+15
магія !!!! А звідки з'явилась друга ?
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24.04.2024 12:34
+9
знизу ще треба ставити мангал .
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24.04.2024 12:57
+6
а бач не всі злетіли. видно деяким кацапам літати не дано, хоч на діжку з порохом сади...
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24.04.2024 12:58
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Піонери. Льотчики.
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24.04.2024 12:29 Ответить
Самольотчікі.
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24.04.2024 12:35 Ответить
а бач не всі злетіли. видно деяким кацапам літати не дано, хоч на діжку з порохом сади...
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24.04.2024 12:58 Ответить
Дупа чиясь відокремилась від тіла і вирішила самостійно політати ...
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24.04.2024 12:32 Ответить
Там и коки булки не расслабляли.
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24.04.2024 12:38 Ответить
магія !!!! А звідки з'явилась друга ?
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24.04.2024 12:34 Ответить
Наши испытывают на кацапах прилад телепортации. Ошибочно битую прислюнявили.
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24.04.2024 12:37 Ответить
це два окремі випадки скомпоновані в одне відео. Ландщафт на 3-ій секунді і на 10ій різний
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24.04.2024 15:26 Ответить
Колись (в 1942 році) за подібний монтаж фотокореспондента "Известий" Бальтерманца віправили в штрафбат. Він видав підбиті англійські танки "Матільда" за німецькі і його фотографія була опублікована в "Известиях". Більше він в "Известиях" не працював, хоча після штрафбату лишився живий.
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24.04.2024 19:11 Ответить
Гуд, та й годi.
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24.04.2024 12:35 Ответить
міни в потрібних місцях творять дива та економлять дефіцитні снаряди...
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24.04.2024 12:35 Ответить
Аж кокошнікі розлетілись.
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24.04.2024 12:36 Ответить
Какашнікі...
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24.04.2024 12:42 Ответить
Кокошнік, то жіноче!
Чоловіче називається Кукарешнік...
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24.04.2024 12:57 Ответить
Низько літають, ще буде дощ
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24.04.2024 12:41 Ответить
Мюнхаузена в трусиках убили бандеровцы...Видно его летящего на ядре,на последних кадрах
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24.04.2024 12:45 Ответить
знизу ще треба ставити мангал .
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24.04.2024 12:57 Ответить
Нижче ватерлінії...
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24.04.2024 13:49 Ответить
фіга собі розмінування
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24.04.2024 12:58 Ответить
Схоже, прєдпольотноє заданіє вже не зможуть виконати.
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24.04.2024 13:04 Ответить
"РожденнЬІй ползать - лєтать не можєт" - одиночно, тілько якщо в складі екіпажу груповухою
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24.04.2024 13:30 Ответить
на початку одне, в кінці вже і танк з*явився. коперфільди...
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24.04.2024 13:55 Ответить
Это не манглал - это кацапоулавливатель!
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24.04.2024 14:16 Ответить
то вже не мангал, а слайсер )) тепер у парашників в контракті є вибір, як в пакеті бабам в їхні бєбєня відправляти, - пісом чи наслайсериним ))
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24.04.2024 15:59 Ответить
З дитинства бажали стати космонавтами.
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24.04.2024 15:29 Ответить
Адже, дохлих кацапів багато не буває.
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24.04.2024 17:08 Ответить
разлітєлась сінєва...
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24.04.2024 17:45 Ответить
Це вам не по асфальту від бацьки до Києва з вітерцем їхати.
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24.04.2024 22:41 Ответить
 
 