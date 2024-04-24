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Оккупант с порванным задом догорает в кустах после сброса с украинского дрона

Оператор украинского дрона точно сбросил два боеприпаса и ликвидировал оккупанта вблизи села Терны на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина и последних секунд жизни оккупанта опубликована в соцсетях.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант бежит и подрывается на мине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909) Донецкая область (9636) дроны (3909)


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Топ комментарии
+19
Такі відео вранці краще показувати - на цілий день настрій хороший буде і психіка не страждає....
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24.04.2024 15:05
+14
"коли б скид не порвав йому зад, то його б точно порвали кадир овці!" ))
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24.04.2024 15:19
+8
І з порваним задом!
І в кущах догоряє!

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24.04.2024 15:12
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Такі відео вранці краще показувати - на цілий день настрій хороший буде і психіка не страждає....
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24.04.2024 15:05 Ответить
Ну, тогда вам полное видео:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cbs83w/ua_95th_air_assault_brigade_striking_russian/

Последние кадры, просто пиз..ец. Орк после удара дрона пытается перерезать себе глотку тупым ножом. Плохо получается, в итоге просто всаживает нож себе в шею.
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24.04.2024 21:40 Ответить
І з порваним задом!
І в кущах догоряє!

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24.04.2024 15:12 Ответить
за шо хоть здох, Вонюша?
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24.04.2024 15:17 Ответить
Порвал жопу za Хутина !
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24.04.2024 15:18 Ответить
""
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24.04.2024 15:18 Ответить
"коли б скид не порвав йому зад, то його б точно порвали кадир овці!" ))
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24.04.2024 15:19 Ответить
Або солдати НАТО, но це не точно...
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24.04.2024 17:00 Ответить
огонь охватил центр принятия решений ))
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24.04.2024 15:22 Ответить
Вдерлося в Мирну Україну, оте московське лайно, нагадило і фсьо…
А затушити, води немає, уся на паводок пішла, в московії…
Ну, то таке… прутін має план…
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24.04.2024 15:23 Ответить
йому дуплєтом дісталося - тройнічок з двома гранатами.. ото воно і кончає
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24.04.2024 15:28 Ответить
але ж живуче, падло - йому в пазуху та в матню гранат напхали, а воно ще дригається, стерво!
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24.04.2024 15:31 Ответить
Думаю недовго воно ворушилось.
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24.04.2024 15:43 Ответить
Що згорить-то не зогниє
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24.04.2024 15:33 Ответить
Щось скафандр ні×ера сраку не захищає.
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24.04.2024 15:42 Ответить
Точно як казав Майор Чорнобаєв: "Сначала ему оторвало ноги, а потом он уже догорал!.."
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24.04.2024 16:12 Ответить
Навіщо йому далі жити? Тепер на нього ні один кадирівець не гляне, не те що таваріщ по казармє.
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24.04.2024 16:25 Ответить
.....Єта огалтєлая руSSа - фобія .....пачєму та мальчік і бєZ труSікоф......... ........СЛАВА ЗСУ !! 👍
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24.04.2024 16:28 Ответить
Жалко. Вторую бомбу, я имею ввиду, может быть еще бы пригодилось
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24.04.2024 16:32 Ответить
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24.04.2024 17:10 Ответить
С анусом кацапа - все ясно... Но откуда ноги растут? Анас -Имя сирийца. Ано́с - село в Чемальском муниципальном районе Республики Алтай России,
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24.04.2024 21:25 Ответить
 
 