Оккупант с порванным задом догорает в кустах после сброса с украинского дрона
Оператор украинского дрона точно сбросил два боеприпаса и ликвидировал оккупанта вблизи села Терны на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина и последних секунд жизни оккупанта опубликована в соцсетях.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+19 Luk Viktor
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cbs83w/ua_95th_air_assault_brigade_striking_russian/
Последние кадры, просто пиз..ец. Орк после удара дрона пытается перерезать себе глотку тупым ножом. Плохо получается, в итоге просто всаживает нож себе в шею.
І в кущах догоряє!
А затушити, води немає, уся на паводок пішла, в московії…
Ну, то таке… прутін має план…