Оккупант с порванным задом догорает в кустах после сброса с украинского дрона

Оператор украинского дрона точно сбросил два боеприпаса и ликвидировал оккупанта вблизи села Терны на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина и последних секунд жизни оккупанта опубликована в соцсетях.

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