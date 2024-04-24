Не захотел получить гражданство РФ: 88-летний дедушка самостоятельно вышел из оккупированной части Очеретино. ВИДЕО
88-летний житель поселка Очеретино Донецкой области смог выбраться из российской оккупации. Россияне забрали у него паспорт, заявив, что дадут ему российское гражданство. Однако мужчина не захотел его брать и решил выйти на подконтрольную Украине территорию.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"Всю ночь шел к какому-то переезду. Там был обстрел, пару часов там находился, пережидая. Потом вышел и ушел", - сказал Филашкин.
По его словам, россияне забрали у дедушки документы и сказали, что ему выдадут гражданство РФ.
При себе у него было только пенсионное удостоверение.
Топ комментарии
+37 Luk Viktor
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+32 igor koval #550777
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+29 Алекс Скела
показать весь комментарий24.04.2024 15:09
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Яскравий приклад реальної оцінки ситуації!
..а от учОний-ахадємік та заслужений папа Зєлєнскага взяв би кацапський паспорт і отримував би ДВІ пенсії та плюс ще регулярні премії від сцаря-сси-нулі за вчОность..
і аж ніяк нє увЄрєн, що перелічив усі наявні "плюшки", що наразі вжЕ має "пачті нобєлєвський лауреат по нОуке з Кривого Рога", завдячуючи найвеличнівшивому у родству з кварталом зелених лихварів
Квартальні приблуди95, на таке не здатні, бо генетично змосковщені…
зеленський, знає…
Співпадіння…
Готово до відправки
120+ купили
1 440 ₴
рвав дупувіддав голос за кравчука в свій час
Путлєрівські хитріші, вони платять усім , і українськи виплати допомагають отримувати на окупованих(
Лінію оборони хоч встигли забрати при відступі?
- так любят говорить некоторые суперпатриоты-уклонисты от призыва по совместительству.
А в одном этом донбасском деде больше украинского чем в пяти тысячах мешканцив Львовской области, которых полиция разыскивает…
Можна, а в цьому випадку і потрібно. Бо хтось ще й повірить