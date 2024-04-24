Не захотел получить гражданство РФ: 88-летний дедушка самостоятельно вышел из оккупированной части Очеретино. ВИДЕО

88-летний житель поселка Очеретино Донецкой области смог выбраться из российской оккупации. Россияне забрали у него паспорт, заявив, что дадут ему российское гражданство. Однако мужчина не захотел его брать и решил выйти на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Всю ночь шел к какому-то переезду. Там был обстрел, пару часов там находился, пережидая. Потом вышел и ушел", - сказал Филашкин.

По его словам, россияне забрали у дедушки документы и сказали, что ему выдадут гражданство РФ.

При себе у него было только пенсионное удостоверение.

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