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Не захотел получить гражданство РФ: 88-летний дедушка самостоятельно вышел из оккупированной части Очеретино. ВИДЕО

88-летний житель поселка Очеретино Донецкой области смог выбраться из российской оккупации. Россияне забрали у него паспорт, заявив, что дадут ему российское гражданство. Однако мужчина не захотел его брать и решил выйти на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Всю ночь шел к какому-то переезду. Там был обстрел, пару часов там находился, пережидая. Потом вышел и ушел", - сказал Филашкин.

По его словам, россияне забрали у дедушки документы и сказали, что ему выдадут гражданство РФ.

При себе у него было только пенсионное удостоверение.

Смотрите: Вражеская МТЛБ с пехотой на броне взлетает в воздух после наезда на мину вблизи Новомихайловки в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9636)


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Топ комментарии
+37
А кажуть, що у літніх людей можливі відхилення в сприйнятті реальної ситуації....
Яскравий приклад реальної оцінки ситуації!
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24.04.2024 15:11
+32
шана і повага Українцю..
..а от учОний-ахадємік та заслужений папа Зєлєнскага взяв би кацапський паспорт і отримував би ДВІ пенсії та плюс ще регулярні премії від сцаря-сси-нулі за вчОность..
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24.04.2024 15:16
+29
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24.04.2024 15:09
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24.04.2024 15:09 Ответить
А кажуть, що у літніх людей можливі відхилення в сприйнятті реальної ситуації....
Яскравий приклад реальної оцінки ситуації!
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24.04.2024 15:11 Ответить
дєлірій з альцгеймером по обидва боки фронту, нажаль
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24.04.2024 15:20 Ответить
медицина тут безсила....
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24.04.2024 15:23 Ответить
Налякали діда папірцем з двоголовою куркою шо аж лінію фронту перейшов.
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24.04.2024 15:13 Ответить
шана і повага Українцю..
..а от учОний-ахадємік та заслужений папа Зєлєнскага взяв би кацапський паспорт і отримував би ДВІ пенсії та плюс ще регулярні премії від сцаря-сси-нулі за вчОность..
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24.04.2024 15:16 Ответить
Увєрєн?
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24.04.2024 15:34 Ответить
На 73%
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24.04.2024 15:39 Ответить
Мама Ріма буде проти
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24.04.2024 15:43 Ответить
впЕвнений у шані і повазі Українцю...
і аж ніяк нє увЄрєн, що перелічив усі наявні "плюшки", що наразі вжЕ має "пачті нобєлєвський лауреат по нОуке з Кривого Рога", завдячуючи найвеличнівшивому у родству з кварталом зелених лихварів
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24.04.2024 16:16 Ответить
Звідки така впевненість? А от мені здається, що ти вже взяв того пачпорта та зраду тут розповсюджуєш за фублі...
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24.04.2024 16:23 Ответить
Це Українець! Генетично, ментально, свідомо !!!

Квартальні приблуди95, на таке не здатні, бо генетично змосковщені…
зеленський, знає…
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24.04.2024 15:16 Ответить
А ти чого до Іспанії с*бався?
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24.04.2024 15:35 Ответить
У ньго вік поважний
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24.04.2024 16:24 Ответить
Дупа в нього поважна
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24.04.2024 17:54 Ответить
Ну чого ви такий злий !! )
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24.04.2024 17:56 Ответить
То в мене прізвище таке, а на самому ділі я не злий, а справедливий
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24.04.2024 18:12 Ответить
Оце i я така... 😁😂
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24.04.2024 18:28 Ответить
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24.04.2024 18:37 Ответить
Аа , зрозуміла )))
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24.04.2024 18:39 Ответить
А брати шифери-стріляні, утікли з приблудами95, з України…
Співпадіння…
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24.04.2024 15:18 Ответить
так і батько зеленого теж утік
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24.04.2024 16:42 Ответить
дідусь ризикував конкретно..
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24.04.2024 15:21 Ответить
💛💙
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24.04.2024 15:24 Ответить
і шо тепер йому робити? Держава житла не дасть, тимчасове розміщення в наметі.. Хай їде в німецькі єрманії - тут 'го поселять по-людськи
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24.04.2024 15:24 Ответить
Не пиНди, дадуть діду і житло і пенсію. В Україні по селах дуже багато будинків стоять без господарів. Особливо в центрі. Він же не той бамбасьор шо вимагають тільки гАрАдскую квартіру, что Ані нє создани жіть в сЄльЄ. А дідусь видно шо не проти жити десь на Черкащині, Вінничині чи Полтавщині в селі де є все і газ, вода та привітні люди поруч.
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24.04.2024 15:39 Ответить
чомусь у людей переконання (мабуть із мультика про Простоквашино) шо будинки порожні стоять - на них чекають в кожному селі. Насправді, у будь-якого зруйнованого курника за півгодини з'являється господар і захоче продати 'го чи здати за стопіццот баксів на місяць, причому оплата за рік наперед
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24.04.2024 15:47 Ответить
Так, на жаль є й такі. Але більшість людей здає ці будинки в найм за символічну плату. Якщо нормальна сім'я чи навіть окрема людина буде підтримувати порядок в домі та на подвір'ї та оплачувати використану електроенергію та воду, де є централізована подача то люди з задоволенням дають згоду на заселення. У мене є родичі на Полтавщині, живуть в селі та розповідають, що в селі з населенням приблизно 2000 осіб вже засилились 200 людей з Харківщини, деякі з переселенців вже повідкривали свій бізнес, одні піцу печуть, інші пекарню відкрили, треті землю в оренду взяли та овочами займаються, четверті свині почали вирощувати і т.д. І повертатись під постійне бамбардування кацапів не хочуть навіть після нашої перемоги.
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24.04.2024 15:57 Ответить
газ, вода у людей є, але вони ними самі не користуються, бо дуже дорого.
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24.04.2024 15:48 Ответить
діду потрібна кімната з санвузлом - унітаз, біде, душ... В сільській хаті з гальюном надворі такому важко, бо у 88 себе обслуговувати проблематично
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24.04.2024 15:52 Ответить
хата в селі - це нелюдські умови проживання. Молоді та здорові не витримують.
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24.04.2024 15:54 Ответить
Дивлячись в якому селі. Зараз не проблема встановити унітаз та поставити бойлер.
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24.04.2024 16:10 Ответить
дідусь мільярдер? де йому взяти стільки коштів??? До унітазу потрібен водогін та каналізація з сєптіком.. болєр - то харашо, але він же енергію жере як слон. А дідусеві ще ж і попрати дрантя десь тра'... не руками ж.. не женіть 'го на село
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24.04.2024 16:16 Ответить
Ну так што вы хотите, никак не пойму, назад его отправить что ли?!
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24.04.2024 16:22 Ответить
візьміть до себе, в піндосію.. прилаштуйте в статусі бєшєнца в якусь кімнатку з базовими умовами - і шоп біде було.
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24.04.2024 16:26 Ответить
В 'пиндосию' ? Та ты похоже сайтом ошибся, выродок кацапский
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24.04.2024 18:22 Ответить
оба-на! світ перевернувся - піндоський пацак ґембу на українця розчепірив та жене геть з сайту ЦН. Хоча.. мо' дійсно осьде засіли "ізбранниє" і українцям тут не раді?..
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24.04.2024 20:30 Ответить
Шо він там жре на одного діда?! У нас з дружиною бойлер жре 50-60 квт на місяць і то ми його вмикаєм в ночі. Під ранок хтось встане в туалет і включе до ранку він нагрітий за 50% вартості енергії. Хватає вранці в душ сходити та посуд помити. В місяць це десь 100 грн на нього йде. А якщо смалити його в режимі стендбай то звісно буде жерти.
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24.04.2024 17:59 Ответить
то у вас зонний лічильник - він сам та ще дозвіл коштує як сто дідусевих пензій
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24.04.2024 20:21 Ответить
Дозвіл з установкою коштує 800 грн та сам лічильник десь біля 1500. Окупиться за рік-два.
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25.04.2024 08:39 Ответить
звичайний лічильник коштує на порядок дорожче. Ще до війни нову точку ставив, так лише проект обійшовся у сім тищ. Зараз кажуть шо вже 20. Це вуличний контейнер для лічильника 800 грн коштує. Ви давно не займалися цими справами)
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25.04.2024 09:23 Ответить
Багатотарифний лічильник електроенергії,(двузонний, двухтарифні) NIK (НИК) 2100 AP6T.2000.C.11, 5(80)А Код: NIK2100AP6T

Готово до відправки

120+ купили

1 440 ₴
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25.04.2024 13:40 Ответить
https://prom.ua/ua/p520032902-mnogotarifnyj-schetchik-***********************.html?token=v2%3AZ8ew0x38ZQsKwDmPINJiXZJ4G-w7kPjYkqR68IqQhPOp-LrgY9b_7yLMWppIC_3H5U-4************************************************************&campaign_id=3626773&product_id=520032902&source=prom%3Asearch%3Amanufacturer_page%3Aportable&locale=uk&category_ids=15370304&from_spa=true
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25.04.2024 13:42 Ответить
Стосовно водогону. Ніякого водогону не треба якщо є колодязь. Насос коштує тисячу, нехай ще тисяча на шланг та трубу до хати. Ставиться під сталю бочка літрів на 200 та періодично підкачуєш. У мене на дачі так зроблено. І не треба ніякого водогону. Тепер стосовно каналізації, підриваєш отвір під хатою для пластикової труби, наймаєш алкашів вони тобі за пів дня вириють яму під пару кілець для звичайного колодязя, вкидаєш їх в яму і на дно кидаєш возик щебня. Робиш кришку, щоб у яму не впав і все. Скільки від однієї людини тих продуктів життєдіяльності. Вода сама сходить, а те що залишається перегниває. Звичайно треба десь тисяч 15-20, але я думаю переселенцю держава такі кошти знайде. Хто хоче той зробить, а хто звик жити на шару той буде шукати привід безпорадності.
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24.04.2024 18:08 Ответить
Так на Кіровоградщині роблять у старих хатах-мазанках. Унітаз і душова кабіна у комірчинах які були між кімнатами та використовувались як ,,топочна,,. Звідти топили грубки. Вхід із сіней. Злив у дренажну яму. Вода або як ви кажете, або з системи водопроводу який раніше бував у деяких селах з підведенням води в двір.
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24.04.2024 19:54 Ответить
хочу в мазанку!
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24.04.2024 20:17 Ответить
Хіба тільки на Кіровоградщині. Так роблять там де здоровий глузд та обмежений бюджет у людей
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25.04.2024 08:41 Ответить
Не звизди , нормальні умови життя .
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24.04.2024 16:26 Ответить
нормальні як для України, але не людські. Як дідусеві до вітру ходити? А серед ночі??? А в нього просцята, чи як її там...
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24.04.2024 16:28 Ответить
, а от щоб зараз ,дідусь не ходив " до вітру ", потрібно було колись , обирати В'ячеслава Чорновіла , а не кравчука , жили б зараз як в Польщі , Латвії...
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24.04.2024 16:39 Ответить
на 99% впевнений, шо конкретний дідусь рвав дупу віддав голос за кравчука в свій час
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24.04.2024 16:42 Ответить
Не уявляєте, скільки людей живе у цих "нелюдських" умовах. То не молоді і здорові, якщо не витримують. Тим більше,молодим і здоровим руки прикласти - і буде значно краще, ніж у крільчатнику, що зветься багатоквартирним будинком.
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24.04.2024 23:14 Ответить
, ruski , ti konkretno uski !
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24.04.2024 16:27 Ответить
ну, йа п хотів помилятися, але не виходить ідеалізувати українську дійсність.. бо вона навіть на тлі мацковської сильно зараз програє. Дідусь попав, карочє
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24.04.2024 16:30 Ответить
--іди лісом на свої мокшанські болота !
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24.04.2024 17:30 Ответить
якби ти мене пізнала ближче, то б нізащо не відпустила
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24.04.2024 20:19 Ответить
в Германии многие на кабриолетах в 80 катаются, а деду награду!
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24.04.2024 15:34 Ответить
Респект Вам, Пане! Реально красунчик!!
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24.04.2024 15:35 Ответить
Ще й з паличкою йшов усю ніч!! Ото сила волі в дідуся!!
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24.04.2024 15:38 Ответить
Справжньому українцю-респект та повага...
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24.04.2024 15:37 Ответить
Зате zeмародери НЕ будуть платити ВПО-ні дідусеві.
Путлєрівські хитріші, вони платять усім , і українськи виплати допомагають отримувати на окупованих(
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24.04.2024 15:37 Ответить
Справжній бандерівець. Сто років дідусю прожити та не хворіти. Повага.
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24.04.2024 15:43 Ответить
Ось цей чоловік справжній патріот , нехай влада вчиться , хоча їх не навчиш
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24.04.2024 15:44 Ответить
Дідусь мандрівник… клав він на ту русню навіть в 88…
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24.04.2024 15:47 Ответить
Тут питання, чому "фортеця" Очеретино якось щвидко опинилась в окупації.
Лінію оборони хоч встигли забрати при відступі?
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24.04.2024 15:54 Ответить
Як змінили Генерала так і почалося....
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24.04.2024 16:03 Ответить
деменция
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24.04.2024 15:59 Ответить
Ха, оце дід! Навіть останні роки не захотів доживать у смердючому кацапському царстві
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24.04.2024 16:25 Ответить
"Та не может быть, на бамбасе одни ждуны, зачем нам тот бамбас!"

- так любят говорить некоторые суперпатриоты-уклонисты от призыва по совместительству.
А в одном этом донбасском деде больше украинского чем в пяти тысячах мешканцив Львовской области, которых полиция разыскивает…
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24.04.2024 16:28 Ответить
Так, там ждуни, бо наші люди виїзжають та виходять любими способами, ось вам живий приклад.
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24.04.2024 16:44 Ответить
А во Львове ждунов нема
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24.04.2024 18:23 Ответить
Самое плохое в том, что Очеретино сдали так быстро, что люди не успели уехать.
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24.04.2024 16:29 Ответить
Такой человек с мозгами редкость для тех краев. Объясню почему.Когда кацапы в 2014 захватили Донецк то первым что они сделали, по правилам гибридных войн, отключили ураинские телеканалы и включили кацапские. Последними из украинских телеканалов был Пиксель И этому деду более ему 10 лет подряд втирали только раша пропаганду. Очеретино хоть и на подконтрольной Украине территории, но петровская телевышка в Донецке "лупит" на 120 км., а до Очеретино от неё 33 км. Других телеканалов кроме ********* он просто не мог видеть. Потому что из Константиновки и Покровска сигнал в Очеретно не добивал,несмотря на примерно одинаковое расстояние из за того там на телевышках передатчики намного слабее чем в Донецке. И других трансляций там просто нет. И он несмотря на 10 лет промывания кацапами мозгов, не обрадовался как многие этим *******, а пешком от них ушел к нашим. Это вызывает почет и уважение.
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24.04.2024 17:27 Ответить
Якось непомітно з'явилося " підконтрольна частина Очеретино..."
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24.04.2024 18:34 Ответить
Сирський скромний, не любить хвалитись досягненнями.
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24.04.2024 20:05 Ответить
Це ж сарказм?
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24.04.2024 23:19 Ответить
Не можна?
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25.04.2024 00:24 Ответить


Можна, а в цьому випадку і потрібно. Бо хтось ще й повірить
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25.04.2024 01:35 Ответить
 
 