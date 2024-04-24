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Новости Видео Война
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"Герой СВО" угрожает россиянину пистолетом: "Иди в армию, сука, за Россию, за Иваново! Мы вас всех скоро будем еб#ть!". ВИДЕО

Житель города Иваново, 47-летний "герой СВО", после возвращения из зоны боевых действий в течение нескольких месяцев ходил по городским улицам в неадекватном состоянии и угрожал прохожим огнестрельным оружием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео российский военный напал с пистолетом на парня, который носил жетон с изображением "пацифик". Угрожая местному убийством за антивоенную позицию, россиянин выстрелил в воздух и прокричал: "Иди в армию, сука, за Россию, за Иваново!"

Также читайте: В России отменили ход "Бессмертного полка" из-за "угроз безопасности"

Автор: 

россия (95502)


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Топ комментарии
+29
це уже громадянська війна ...?
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24.04.2024 16:52
+26
..а крашеный-то пацан, пацифист-пофигист, оказался круче тупорылой обезьяны с гранатой..
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24.04.2024 17:21
+24
Ізящний слог Достоєвського і Пушкін. Яка глибина і виразність думки.
Мабуть пітєрскій інтілігєнт в третьому поколінні.
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24.04.2024 17:03
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А чого тягнути - виіби иого таи хаи іде
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24.04.2024 16:52 Ответить
Мабуть, загубив чим.
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24.04.2024 16:55 Ответить
та пляшкою. )
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24.04.2024 17:04 Ответить
Гидує. Собі ж потрібна.
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24.04.2024 17:29 Ответить
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24.04.2024 17:36 Ответить
це уже громадянська війна ...?
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24.04.2024 16:52 Ответить
Коли сусіди кацапам "дають по морді" за "бикування" - вони повертаються додому і починають шукать "Кто в этам винават?!"
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24.04.2024 17:05 Ответить
скрєпний дібільчик скоро буде елітой, етой, как єйоо...
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24.04.2024 16:53 Ответить
На жаль в нас навпаки...розмальовані підораси займають державні посади..і навіть знімають з посади командуючих
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24.04.2024 21:39 Ответить
Які глибокі думки! Глибше не копається? Чи на передовій важко?
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24.04.2024 16:58 Ответить
А ти Батьківщину захищаєш?
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24.04.2024 17:08 Ответить
Я ж таки питання задав...
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24.04.2024 17:43 Ответить
Дмитро Дмитрів після регулярних телепортацій з країни в країну протягом доби праці на цьому сайті завжди видає глибокі думки. Практично з вигрібної ями. Швидко ти з Швеції повернувся. Чартером?
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24.04.2024 19:33 Ответить
- Если в России есть "Иваново - город невест" - то должен же быть же и "город женихов"?
- А он есть! Магадан ...
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24.04.2024 17:03 Ответить
В *Иваново*по цій причині ще за совка розмістили дивізію ВДВ,писали *производительность*різних ХБК покращилась
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24.04.2024 18:12 Ответить
і в вендіспансерах роботи було багато
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25.04.2024 00:11 Ответить
не скрєпно, десантура там практикує содомію
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25.04.2024 07:43 Ответить
Ізящний слог Достоєвського і Пушкін. Яка глибина і виразність думки.
Мабуть пітєрскій інтілігєнт в третьому поколінні.
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24.04.2024 17:03 Ответить
"загадочная русская душа"
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24.04.2024 17:31 Ответить
Где бы ни оказалась, загадит все вокруг.
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24.04.2024 17:42 Ответить
👍
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24.04.2024 20:42 Ответить
Як програють війну вони там почнуть "жерти" один одного. Дикі нелюди + алкоголь - "вибухова" річ.
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24.04.2024 17:03 Ответить
Дмитро Дмитрів , звісно ЗЕкоМанда готує такий варіант щоб не тільки красти а й спрямувати агресію суспільства не на тих хто розвалював ЗСУ та оборону України, хто розкрадав/є, а щоб між собою гризлися Українці. Сподіваюсь у Українців висточить розуму не попасти на це.
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24.04.2024 17:45 Ответить
Дмитро так тут сраних нашваберних з фсб ботів повно лазить, їх задача гадити й вносити розбрат та агресію. Не сприймайте все за "чисту монету" що тут пишуть.
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24.04.2024 18:18 Ответить
Закрой свой рот и не трогай Украинцев, а особенно
наших Героев! Пишу на рашевском языке, так как
комент на Мове не спасает тебя от кацапской сущности...

https://www.youtube.com/shorts/Lw3wlSZ5L5Q
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24.04.2024 18:14 Ответить
Його не чіпай! Він не простий ухилянт. Калірований. Тису не перепливав. Користувався документами та авіаквитком. Сам тут писав вчора. Ціну, правда, за легалайз не озвучив. Щоб не травмувати психіку пересічних громадян.
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24.04.2024 19:40 Ответить
Кстати неформалы умнее чуваков которые на спорте. Про россиянских патриотов я уже молчу.
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24.04.2024 17:06 Ответить
Країна- під.рашка і її бойові під.рашисти.
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24.04.2024 17:18 Ответить
..а крашеный-то пацан, пацифист-пофигист, оказался круче тупорылой обезьяны с гранатой..
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24.04.2024 17:21 Ответить
Ну видно же что пацифист напал на хероя сво и от вынужден был отстреливаться чтобы спастись
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24.04.2024 17:27 Ответить
Если бы он его застрелил, то новосные лента была бы примерно такой: героя сво хотели избить иностранным кулоном: Peace ))
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25.04.2024 00:39 Ответить
Ачєрєдная сєрія в мірє рашистскіх животних...
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24.04.2024 17:27 Ответить
Хто хоче вистрелити той стріляє а не теревені розводить, а це так, на камеру понти поганять.
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24.04.2024 17:35 Ответить
А краще б зразу застрелив, на#єра він тут гнитиме? І як то кажуть, дістав пістоль - стріляй, а не патякай. Ну, таке, виїб0н, коротше...
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24.04.2024 17:44 Ответить
Чтобы сказал, я за войну только за гражданскую
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24.04.2024 17:51 Ответить
Герой! Освободитель! ЕЛИТА!
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24.04.2024 17:51 Ответить
Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы -звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.
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24.04.2024 17:53 Ответить
"Ми вас всех скоро будем **#ть!"
Що тут казати - країна підарів.
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24.04.2024 19:04 Ответить
Що казати, для п*дара жити в Іваново - ще той кайф...
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24.04.2024 20:08 Ответить
Парень молодец, приземлил орка..
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24.04.2024 19:09 Ответить
Из аргументов только ПМ ,говорить не умеет, может немой? Хот не (расея,*****,*****,Иваново) говорить может но слов не знает, приращение примата в человека ИЛИ наоборот.
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24.04.2024 21:57 Ответить
А по ходу , чувак з рудим волосся навіть руки з кишені не вийняв . Й голос його був чіткий без жодної ноти хвилювання .
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24.04.2024 23:18 Ответить
патамушта местные наркоманы друг друга давно знают
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25.04.2024 12:27 Ответить
Ну що тут можнаа сказати- дебл,пля...
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25.04.2024 01:01 Ответить
"герой СВО" після повернення із зони бойових дій протягом кількох місяців ходив міськими вулицями у неадекватному стані та погрожував перехожим вогнепальною зброєю.

Так, так, так. А як-же мiлиция? Що? Усе ушлi на фронт?
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25.04.2024 01:06 Ответить
Потрібно віддати належне малому, він не показав що боїться цього ******** з пістолетом. Вів себе впевнено і відстояв свою позицію сказавши що він проти війни.
Якщо би таких молодих людей було більше в рашці, світ був би краще
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25.04.2024 07:55 Ответить
Ну, пистолет у него, положим был не "огнестрельный", а газовый, стреляющий пластиковыми шариками...
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25.04.2024 08:12 Ответить
дьавол в мелочах
1. первый мальчишка с розовыми волосами под наркотой
2. второй мальчишка с газовым пестолетом и с ломкой
3. наркоман с войны пришел домой к местным нарикам за дозой, которые его, конечно знают давно
4. причина конфликта - хотел надурняка ширнуться, но баяны давно закончились
5. занавес
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25.04.2024 12:26 Ответить
Сподіваюсь, що цей хєрой сво ще хряпне горілки, прийде до дому та пристрелить чи то свою самицю, чи то свою мамусю. Кого-небудь він обов'язково повинен пристрелити, бо день пройде даремно.

Нам треба дочекатись, коли ці дикуни почнуть одне одного знищувати массово за їжу чи зза пляшку горілки.
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25.04.2024 15:19 Ответить
 
 