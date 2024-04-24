"Герой СВО" угрожает россиянину пистолетом: "Иди в армию, сука, за Россию, за Иваново! Мы вас всех скоро будем еб#ть!". ВИДЕО

Житель города Иваново, 47-летний "герой СВО", после возвращения из зоны боевых действий в течение нескольких месяцев ходил по городским улицам в неадекватном состоянии и угрожал прохожим огнестрельным оружием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео российский военный напал с пистолетом на парня, который носил жетон с изображением "пацифик". Угрожая местному убийством за антивоенную позицию, россиянин выстрелил в воздух и прокричал: "Иди в армию, сука, за Россию, за Иваново!"

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