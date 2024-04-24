"Герой СВО" угрожает россиянину пистолетом: "Иди в армию, сука, за Россию, за Иваново! Мы вас всех скоро будем еб#ть!". ВИДЕО
Житель города Иваново, 47-летний "герой СВО", после возвращения из зоны боевых действий в течение нескольких месяцев ходил по городским улицам в неадекватном состоянии и угрожал прохожим огнестрельным оружием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео российский военный напал с пистолетом на парня, который носил жетон с изображением "пацифик". Угрожая местному убийством за антивоенную позицию, россиянин выстрелил в воздух и прокричал: "Иди в армию, сука, за Россию, за Иваново!"
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- А он есть! Магадан ...
Мабуть пітєрскій інтілігєнт в третьому поколінні.
наших Героев! Пишу на рашевском языке, так как
комент на Мове не спасает тебя от кацапской сущности...
https://www.youtube.com/shorts/Lw3wlSZ5L5Q
Що тут казати - країна підарів.
Так, так, так. А як-же мiлиция? Що? Усе ушлi на фронт?
Якщо би таких молодих людей було більше в рашці, світ був би краще
1. первый мальчишка с розовыми волосами под наркотой
2. второй мальчишка с газовым пестолетом и с ломкой
3. наркоман с войны пришел домой к местным нарикам за дозой, которые его, конечно знают давно
4. причина конфликта - хотел надурняка ширнуться, но баяны давно закончились
5. занавес
Нам треба дочекатись, коли ці дикуни почнуть одне одного знищувати массово за їжу чи зза пляшку горілки.