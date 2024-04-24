Зеленский о помощи от США: Сейчас будем делать все, чтобы компенсировать полгода, прошедшие в дебатах и сомнениях. ВИДЕО

После подписания Джо Байденом нового пакета помощи Украине от США, Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы компенсировать полгода ожидания.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео обращения было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня Президент Байден подписал принятый Конгрессом пакет поддержки - поддержки, в частности, украинской. Путь длиной в полгода преодолели. Кто бы что ни говорил, но мы получаем поддержку, в которой нуждаемся - нуждаемся, чтобы и в дальнейшем защищать жизнь от российских ударов.

В эти дни уже максимально активно работали с нашими американскими друзьями - на всех уровнях, - чтобы оперативно наполнить этот пакет от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. От "атакамсов" и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для "хаймарсов" до необходимой ПВО и техники.

Я благодарен Президенту Байдену, Конгрессу, всем американцам, которые чувствуют, что нужно выбивать землю из-под ног у Путина, не подчиняться ему и только так будет действительно меньше угроз свободе. Вместе мы можем это обеспечить. Спасибо всем американцам на оборонных предприятиях, каждому штату, которые производят оружие, которое сейчас реально защищает демократию и наш образ жизни. Все наше сотрудничество - Украины и Соединенных Штатов, - каждое проявление поддержки нашей защиты сейчас делают сильнее оба наших народа и всех наших партнеров, весь мир, который стремится жить по правилам, а не в условиях насилия и хаоса.

Сейчас будем делать все, чтобы компенсировать полгода, которые прошли в дебатах, в сомнениях. То, что российский оккупант смог за это время, то, что Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него. Все его действия на фронте, все его удары по нашей энергетике, инфраструктуре, весь его террор против наших городов и сел - все это должно мобилизовать нас, каждого в мире, кто действительно ценит жизнь, на большее давление на Россию. Очень важно, чтобы все наши договоренности с Президентом Байденом были реализованы на сто процентов. Спасибо, Америка!" - сказал Зеленский.

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