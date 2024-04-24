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Зеленский о помощи от США: Сейчас будем делать все, чтобы компенсировать полгода, прошедшие в дебатах и сомнениях. ВИДЕО

После подписания Джо Байденом нового пакета помощи Украине от США, Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы компенсировать полгода ожидания.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео обращения было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня Президент Байден подписал принятый Конгрессом пакет поддержки - поддержки, в частности, украинской. Путь длиной в полгода преодолели. Кто бы что ни говорил, но мы получаем поддержку, в которой нуждаемся - нуждаемся, чтобы и в дальнейшем защищать жизнь от российских ударов.

В эти дни уже максимально активно работали с нашими американскими друзьями - на всех уровнях, - чтобы оперативно наполнить этот пакет от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. От "атакамсов" и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для "хаймарсов" до необходимой ПВО и техники.

Я благодарен Президенту Байдену, Конгрессу, всем американцам, которые чувствуют, что нужно выбивать землю из-под ног у Путина, не подчиняться ему и только так будет действительно меньше угроз свободе. Вместе мы можем это обеспечить. Спасибо всем американцам на оборонных предприятиях, каждому штату, которые производят оружие, которое сейчас реально защищает демократию и наш образ жизни. Все наше сотрудничество - Украины и Соединенных Штатов, - каждое проявление поддержки нашей защиты сейчас делают сильнее оба наших народа и всех наших партнеров, весь мир, который стремится жить по правилам, а не в условиях насилия и хаоса.

Сейчас будем делать все, чтобы компенсировать полгода, которые прошли в дебатах, в сомнениях. То, что российский оккупант смог за это время, то, что Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него. Все его действия на фронте, все его удары по нашей энергетике, инфраструктуре, весь его террор против наших городов и сел - все это должно мобилизовать нас, каждого в мире, кто действительно ценит жизнь, на большее давление на Россию. Очень важно, чтобы все наши договоренности с Президентом Байденом были реализованы на сто процентов. Спасибо, Америка!" - сказал Зеленский.

Также смотрите: Россия намерена сорвать Саммит мира, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) обращение (747)


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Топ комментарии
+34
А хто компенсує Україні ту катастрофічну шкоду, яку накоїв ти із твоїм офісом примітивних рішень? Хто поверне ті сотні тисяч, які загинули через твою зрадливість, підлість та нікчемність? Хто поверне ті 5 років за які ти, мерзото, відкинув Україну на десятиліття назад та підвів країну до прірви? Після тебе країну прийдеться відбудовувати заново поколінням наших дітей та онуків. А ти курва мусиш відповісти за все, що вже накоїв та ще, нажаль, встигнеш накоїти, поки тебе з твоїми посіпаками народ не зупинить...
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24.04.2024 19:44
+24
Опудало, яке все просрало, знов на коні...
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24.04.2024 19:37
+24
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24.04.2024 19:43
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Опудало, яке все просрало, знов на коні...
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24.04.2024 19:37 Ответить
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24.04.2024 20:05 Ответить
Ким ти падло будеш надолужувати ТАТАРОВИМ -ТРАМПЬОНИШЕМ КОЗИРЕМ? ВОНИ УСІ СТАВКУ ТВОЮ КОНТРОЛЮЮТЬ?
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24.04.2024 20:51 Ответить
Свободу ГЕРОЮ ЧЕРВІНСЬКОМУ !
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24.04.2024 20:52 Ответить
Маю надію, що не Єрмак буде рулити Сирським, а з Лондона партнери з Залужним. Й ми не дізнаємося про це, як про підсрачник "свободі слова" ЄРМАКОМАРАФЕТУ, але вірю ,що так буде !!!
Слава Україні! Геть агентів Кремля з влади !
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24.04.2024 21:17 Ответить
На якому коні? Воно вже дебет підбивало, перевівши стрілки на ту допомогу - от ми б ого-го, але ж партнери суки.
А тепер шо робить...
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24.04.2024 20:07 Ответить
Якраз на коні, незламний пі#дьож, рейтинги і вся х-ня...
Ваші висновки дуже прямолінійні, ми не знаємо левової частки підкилимних ігор...
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24.04.2024 20:27 Ответить
Висновків в мене нема. Просто думки.
Останні кілька місяців Буба виглядав як ліквідатор проблемних активів. Особливо в ситуації з Залужним. Причина ліквідації в нього була відсутність допомоги штатів.
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24.04.2024 20:38 Ответить
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24.04.2024 19:38 Ответить
Які там компенсаціі - піде зброя і потрібно зупинити рашку
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24.04.2024 19:38 Ответить
лисий та йузік ідуть на війну? )))
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24.04.2024 19:39 Ответить
В кіно - салдатів пабєди гратимуть...
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24.04.2024 19:45 Ответить
один брєжнева, а другий самого зєлю )))
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24.04.2024 19:47 Ответить
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24.04.2024 19:40 Ответить
Нічо! На наступних виборах проголосують за Притулу. Або ща Арєстовіча. Лиш би не Порошенко.
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24.04.2024 19:55 Ответить
Маладьож за Лебіговича.
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24.04.2024 20:07 Ответить
Компенсатор х* їв ... просто 🤡 до кінця Травня !
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24.04.2024 19:41 Ответить
Очікуємо лементу з кожної розетки ....
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24.04.2024 19:41 Ответить
а ще ось буданов своє "золоте слово" вставить!
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24.04.2024 19:52 Ответить
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24.04.2024 19:43 Ответить
Травень на носі, маринуєш шашлики, підєрмаківська підстилка? Ще не вдавився шашликами?
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24.04.2024 20:42 Ответить
видали коментар. і тобі не буде стидно.
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24.04.2024 20:44 Ответить
А хто компенсує Україні ту катастрофічну шкоду, яку накоїв ти із твоїм офісом примітивних рішень? Хто поверне ті сотні тисяч, які загинули через твою зрадливість, підлість та нікчемність? Хто поверне ті 5 років за які ти, мерзото, відкинув Україну на десятиліття назад та підвів країну до прірви? Після тебе країну прийдеться відбудовувати заново поколінням наших дітей та онуків. А ти курва мусиш відповісти за все, що вже накоїв та ще, нажаль, встигнеш накоїти, поки тебе з твоїми посіпаками народ не зупинить...
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24.04.2024 19:44 Ответить
Што та рейтинги перестали давать, интересно посмотреть...
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24.04.2024 23:21 Ответить
переклад на людську мову: "Зараз как в..бємо по оркам"
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24.04.2024 19:50 Ответить
Від Великого про#бателя до Великого компенсатора,,,
До мурах!
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24.04.2024 19:51 Ответить
Змінив Керівництво силами оборони на сосок, і цим підірвав боєздатність та мотивацію теж Конгрес США?
Мобілізацію в Україні провалив теж Конгрес США?
***** для оборонки своєї країни не робив теж Конгрес США?
Гроші з бюджету ****** вагонами теж Конгрес США?
Замість зброї та армії фінансував серіали та Телемарафон теж Конгрес США?

Коли вже хоч хтось прямо без натяків макне ЗЄ у його особисте лайно головою, щоб воно звідти перестало булькати?
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24.04.2024 19:53 Ответить
Там по 115-й повна жопа як наслідок "перезавантаження керівництва". Хтось за таке має відповісти...
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24.04.2024 20:12 Ответить
Візмеш АК і будангу з арєстовичом і підеш в атаку відбивати авдіївку ?
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24.04.2024 19:54 Ответить
Компенсатор народний, камеру не запльовуй.
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24.04.2024 19:55 Ответить
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24.04.2024 19:56 Ответить
США таємно постачали Україні тактичні ракети ATACMS, включивши їх до березневого пакету військової допомоги без публічних заяв. Про це повідомляє Politico.
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24.04.2024 19:56 Ответить
Тобто,ти Сам -зелений Пізд.....юк ніхера не робив,а тільки гроші чекав
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24.04.2024 19:57 Ответить
Відосік піліть-будєм всєх бамбіть.
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24.04.2024 19:57 Ответить
Чому "пів року" і чому "в дебатах і сумнівах"? Цілий рік піару і махрового ПІЗДЄЖА про 23-й рік перемоги.
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24.04.2024 19:57 Ответить
Та триндіти то не в окопі сидіти, та мішки і снаряди носити.Компенсатор...Як він вже дістав,нудить просто від нього...
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24.04.2024 19:57 Ответить
Падло, краще не роби ни чого, бо все за шо ти берешся у державі перетворюється на горе людей, кров, сірот та разруху. Шоб тобі за це повилазило, тварюка неголена.
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24.04.2024 19:58 Ответить
С.ка, б.ядь, кто нам компенсирует 5!!!!!! лет, которые ты просрал????

Кто компенсирует сотни тысяч погибших и миллионы разбитых судеб???????????????
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24.04.2024 20:00 Ответить
Шефірчики вже шукають сценариста серіалу.
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24.04.2024 20:04 Ответить
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24.04.2024 20:03 Ответить
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24.04.2024 20:08 Ответить
Справедливості ради він готуватись і не обіцяв. Обіцяв другий дядько, за що й був посланий мудрим нарідом подалі..
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24.04.2024 20:15 Ответить
ну зєля ж обіцяв закінчити війну? і? як завжди пропи...брехався?
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24.04.2024 20:18 Ответить
Ху-йло он теж пропонує "закінчити війну" - тільки є нюанс...
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24.04.2024 20:21 Ответить
це зрозуміло що воно хоче... для нього є вівчарка матері пердули.
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24.04.2024 20:23 Ответить
погониш в атаку обмежено придатних та інвалідів 3 групи?
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24.04.2024 20:10 Ответить
Хоч трохи, та підгадить необхідно, тепер він буде вимушений компенсувати... трудяга, гнида.
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24.04.2024 20:14 Ответить
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24.04.2024 20:20 Ответить
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24.04.2024 20:21 Ответить
Зараз будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які минули в дебатах і сумнівах-це "зелена куйня" в порівнянні з десятками тисяч жертв українського народу,яких би могло не бути.у випадку.коли бв Україні бу український президент.який би дбав про захист України і її народу, а не створював "словесні патріотичні потрясіння" ."зелений компенсатор", котрий збирається на американському хері, вїхати в рай
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24.04.2024 20:24 Ответить
Справа Червінського - чи спроможне суспільство здолати кримінальну владу?
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24.04.2024 20:37 Ответить
Так яйця по 17 грн. все компенсували.
Чи хтось лоханувся?
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24.04.2024 20:40 Ответить
От же ж баран. Він що думає ніби війна то спринт якийсь щоб наверстувати?
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24.04.2024 20:47 Ответить
Тобто дєрьмаківська ригоанальна шобла півроку тупо чекала?? Та за допомогу від світу вже могли купити десятки патріотів та побудувати десятки заводів але ж дєрьмаківська шобла ригоаналів здатна лише красти
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24.04.2024 21:00 Ответить
окуїти.....воно хамити не припиняє...
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24.04.2024 21:17 Ответить
Держдеп США вніс телемарафон "Єдині новини" до звіту про порушення прав людини в Україні

І тут зелені обгадилися ...
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24.04.2024 21:17 Ответить
Сучий син, що каже ! " ... робити все, щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах, у сумнівах. " Це безугла сумнівалась ? Це "слуги" дебати про Закон про мобілізацію ВЛАШТУВАЛИ чи американці ? Це хто заливав українцям про СТАГНАЦІЮ на фронті ? Пів року ! Що Сирський прорвав фронт ? Що дЄрмак Конгрес США переконав голосувати за допомогу ? Пів року воно й його слуги піднімали хвилю Брехні та Пустослів'я ! Завтра будете "працювати" ? Ага, повірили вже. Побачимо завтра знову ГАСЛА : єднаємось, контрнаступаємо ? Чи компенсуватимете бабло в кишенях - а чим з Бенею розраховуватись плануєте ?
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24.04.2024 21:25 Ответить
Йди на..й чмо тупориле. Компенсатор сраний..
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24.04.2024 21:43 Ответить
краще пакуйся, шістка єрмаківська
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24.04.2024 21:50 Ответить
Зебидло, а хто компенсує Україні 5 років втраченого життя і майбутнього?
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24.04.2024 22:00 Ответить
зелений підор, а три роки (!!) свого безславного правління з 19-го року вже компенсуав?! уйобок зелений, а зупинку ракетних програм вже надолужив?! ****** зелена ****...
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24.04.2024 23:07 Ответить
Пока мало кто осознал, какой удар клоун нанес по нации, лишив "беженцев-ухылянтов" консульских услуг (ещё и нарушив при этом права граждан).
Теперь те кто могли бы вернуться в Украину после войны со своими семьями, бизнесами, капиталом, будут искать способ получить гражданство в стране пребывания.
А это несколько миллионов граждан Украины, но теперь уже, видимо, бывших.
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24.04.2024 23:31 Ответить
Шашликів жуй,янелох.
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24.04.2024 23:42 Ответить
Archie, ви бот чі звичайний безмозглий виборець зе? зеленський у дущі кацап, це савок і малорос тому українці його ненавидять🤢
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25.04.2024 08:38 Ответить
Нажаль неможливо "коменсировать" ціх п'ять років шо зеленський при владі😡
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25.04.2024 08:36 Ответить
 
 