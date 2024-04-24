Зеленский о помощи от США: Сейчас будем делать все, чтобы компенсировать полгода, прошедшие в дебатах и сомнениях. ВИДЕО
После подписания Джо Байденом нового пакета помощи Украине от США, Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы компенсировать полгода ожидания.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео обращения было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сегодня Президент Байден подписал принятый Конгрессом пакет поддержки - поддержки, в частности, украинской. Путь длиной в полгода преодолели. Кто бы что ни говорил, но мы получаем поддержку, в которой нуждаемся - нуждаемся, чтобы и в дальнейшем защищать жизнь от российских ударов.
В эти дни уже максимально активно работали с нашими американскими друзьями - на всех уровнях, - чтобы оперативно наполнить этот пакет от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. От "атакамсов" и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для "хаймарсов" до необходимой ПВО и техники.
Я благодарен Президенту Байдену, Конгрессу, всем американцам, которые чувствуют, что нужно выбивать землю из-под ног у Путина, не подчиняться ему и только так будет действительно меньше угроз свободе. Вместе мы можем это обеспечить. Спасибо всем американцам на оборонных предприятиях, каждому штату, которые производят оружие, которое сейчас реально защищает демократию и наш образ жизни. Все наше сотрудничество - Украины и Соединенных Штатов, - каждое проявление поддержки нашей защиты сейчас делают сильнее оба наших народа и всех наших партнеров, весь мир, который стремится жить по правилам, а не в условиях насилия и хаоса.
Сейчас будем делать все, чтобы компенсировать полгода, которые прошли в дебатах, в сомнениях. То, что российский оккупант смог за это время, то, что Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него. Все его действия на фронте, все его удары по нашей энергетике, инфраструктуре, весь его террор против наших городов и сел - все это должно мобилизовать нас, каждого в мире, кто действительно ценит жизнь, на большее давление на Россию. Очень важно, чтобы все наши договоренности с Президентом Байденом были реализованы на сто процентов. Спасибо, Америка!" - сказал Зеленский.
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Слава Україні! Геть агентів Кремля з влади !
А тепер шо робить...
Ваші висновки дуже прямолінійні, ми не знаємо левової частки підкилимних ігор...
Останні кілька місяців Буба виглядав як ліквідатор проблемних активів. Особливо в ситуації з Залужним. Причина ліквідації в нього була відсутність допомоги штатів.
До мурах!
Мобілізацію в Україні провалив теж Конгрес США?
***** для оборонки своєї країни не робив теж Конгрес США?
Гроші з бюджету ****** вагонами теж Конгрес США?
Замість зброї та армії фінансував серіали та Телемарафон теж Конгрес США?
Коли вже хоч хтось прямо без натяків макне ЗЄ у його особисте лайно головою, щоб воно звідти перестало булькати?
Кто компенсирует сотни тысяч погибших и миллионы разбитых судеб???????????????
Чи хтось лоханувся?
І тут зелені обгадилися ...
Теперь те кто могли бы вернуться в Украину после войны со своими семьями, бизнесами, капиталом, будут искать способ получить гражданство в стране пребывания.
А это несколько миллионов граждан Украины, но теперь уже, видимо, бывших.